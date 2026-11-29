Partager Suivez GOAL sur Google

La Juventus accuse désormais huit points de retard sur Côme, quatrième de Serie A. Sa série de cinq matches sans défaite a pris fin sur les rives du lac de Côme, où elle s'est inclinée 3-0 en ne cadrant qu'un seul tir.

Publicité

L'équipe de Luciano Spalletti s'est retrouvée à dix après seulement cinq minutes, lorsque Randal Kolo Muani a tenté de frapper Alex Valle et a reçu un carton rouge direct. Côme a ensuite eu 75 % de possession et tiré 18 fois. L'équipe a fini par ouvrir le score dans le temps additionnel de la première période, Nico Paz enroulant un coup franc à l'intérieur du poteau le plus proche.

La seconde période a suivi le même scénario. Tasos Douvikas a marqué de près après un corner à la 63e minute, puis a inscrit le troisième but sur une remise de Paz à dix minutes de la fin. C'est la troisième victoire consécutive de Cesc Fabregas contre la Juventus en Serie A, à chaque fois sans encaisser de but, pour un score cumulé de 7-0.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de la Juventus au Stadio Giuseppe Sinigaglia...

Gardien et défense

Guglielmo Vicario (6/10) : Le joueur de la Juventus le plus sollicité et le meilleur sur le terrain. Il a réalisé cinq arrêts, dont trois décisifs, notamment face à Paz aux 14e et 38e minutes, puis une nouvelle fois en fin de match, évitant une défaite plus lourde. Il a touché le coup franc de Paz près de son poteau, sans pouvoir l'empêcher d'entrer.

Publicité Publicité

Pierre Kalulu (5/10) : Il a réussi trois tacles à droite de la défense à trois, mais a trop souvent dégagé le ballon en corner. Il en a concédé quatre, dont celui de la 63e minute, à l'origine du deuxième but. Remplacé par Juan Cabal à la 81e minute.

Related Topics

Bremer (6/10) : Il s'est beaucoup dépensé au sein d'une défense assiégée, avec dix interventions défensives et six dégagements. À la 53e minute, sa tête sur un centre de Teun Koopmeiners est passée à côté. C'était la meilleure occasion de la Juventus sur coup de pied arrêté.

Jhon Lucumi (6/10) : Le plus serein des trois défenseurs. Il a réussi 32 de ses 35 passes, effectué six dégagements et empêché Paz de recevoir le ballon au second poteau en première période.

Publicité

Milieu de terrain

Zeki Celik (6/10) : Très actif à droite, il a réalisé dix interventions défensives, dont six dégagements, et remporté quatre de ses six duels au sol. Sa faute sur Lucas Da Cunha a toutefois offert le coup franc sur lequel Paz a ouvert le score. Il a ensuite servi Francisco Conceicao pour une tentative en fin de match, avant de sortir à la 89e minute.

Weston McKennie (6/10) : Il a été à l'origine de deux des six tirs de la Juventus, dont la tentative de Koopmeiners à la 21e minute, mais a perdu trop souvent le ballon lorsque les visiteurs tentaient de se dégager.

Publicité

Pape Matar Sarr (6/10) : Propre dans son jeu, il a réussi 22 de ses 25 passes et effectué trois tacles. Malchanceux sur le deuxième but, lorsque le tir de Samuele Ricci a été dévié par lui dans la course de Douvikas. Remplacé à la 70e minute.

Teun Koopmeiners (6/10) : Sa frappe lointaine à la 21e minute a été le seul tir cadré de la Juventus. Il a aussi adressé le centre sur coup de pied arrêté repris de la tête par Bremer, mais n'a pas pu aider son équipe à remonter sur le terrain.

Publicité

Andrea Cambiaso (6/10) : La principale source de créativité de la Juventus. Après un une-deux avec Nick Woltemade, sa passe en profondeur a créé la seule occasion franche des visiteurs à la 33e minute. Il a également remporté cinq de ses sept duels au sol. Remplacé à la 70e minute.

Attaque

Randal Kolo Muani (2/10) : Son match n'a duré que cinq minutes. Retenu par Valle, il a tenté de frapper le défenseur au visage, sous les yeux de l'arbitre assistant. Un carton rouge direct qui a contraint ses coéquipiers à jouer près de 90 minutes en infériorité numérique.

Publicité

Nick Woltemade (5/10) : Isolé en pointe après l'expulsion, il a à peine touché le ballon. Il a eu la seule occasion franche de la Juventus à la 33e minute, mais a envoyé sa frappe à côté depuis le centre de la surface. Un but aurait alors donné aux dix joueurs turinois une avance inattendue. Remplacé à la 70e minute.

Remplaçants et entraîneur

Francisco Conceicao (6/10) : Entré à la place de Sarr à la 70e minute, il a apporté de l'énergie. À la 84e, il a tiré au-dessus et à côté depuis la droite de la surface.

Publicité

Kerim Alajbegovic (6/10) : Entré à la place de Cambiaso à la 70e minute, il a vu son tir depuis le centre de la surface être contré à sept minutes de la fin.

Jeff Ekhator (5/10) : Entré à la place de Woltemade à la 70e minute, il a été signalé hors-jeu, a perdu ses trois duels au sol et a envoyé une frappe à côté lors d'une contre-attaque à la 87e minute.

Publicité

Juan Cabal (non noté) : Entré à la place de Kalulu à la 81e minute.

Federico Gatti (non noté) : Entré à la place de Celik à la 89e minute.

Publicité

Luciano Spalletti (4/10) : Il n'est pas responsable du carton rouge, mais son équipe n'a jamais trouvé de solution une fois réduite à dix. Il a conservé sa défense à trois, laissé Woltemade isolé et attendu la 70e minute, alors que la Juventus était menée 2-0, pour effectuer ses premiers changements. La Juventus n'a plus mis Butez à l'épreuve après la 21e minute.