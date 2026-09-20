La Juventus a livré une prestation tactique d’une grande discipline pour s’imposer 2-0 contre l’Atalanta à l’Allianz Stadium. L’équipe de Luciano Spalletti a affiché une efficacité supérieure dans le dernier tiers, ouvrant le score à la 28e minute par l’intermédiaire de Francisco Conceicao avant que Gleison Bremer ne scelle la rencontre en fin de seconde période. Les Bianconeri ont contrôlé 53 % de la possession et limité les visiteurs à seulement deux tirs cadrés durant les 90 minutes.

L’Atalanta, dirigée par l’ancien entraîneur de la Juve Maurizio Sarri, a eu du mal à trouver son rythme habituel face à un bloc défensif bas et compact. Malgré cinq corners obtenus et quelques intentions intéressantes affichées par Charles De Ketelaere, l’équipe de Bergame a manqué de la précision nécessaire pour percer l’arrière-garde à trois de la Juve. Ce résultat fait remonter la Juventus au classement de Serie A, après avoir capitalisé sur ses 1,15 Expected Goals (xG) pour punir une équipe de l’Atalanta qui reste irrégulière dans les premiers temps de la saison.

Gardien et défense

Guglielmo Vicario - 8/10

Autoritaire dans ses buts, Vicario a été globalement peu inquiété, tout en restant vigilant pour préserver sa cage inviolée. Il a réalisé 1 arrêt capital et affiché une excellente qualité de relance, contribuant à la capacité de la Juve à contourner le pressing de l’Atalanta. Son placement a efficacement neutralisé la menace des tentatives lointaines de Kristensen.

Jhon Lucumi - 8/10

Lucumi a été un roc sur le côté gauche du trio défensif. Il a terminé le match avec une très bonne note pour son anticipation, aidant la Juventus à totaliser 7 interceptions collectivement. Son duel physique avec Krstovic a été l’un des temps forts, remportant constamment ses face-à-face pour empêcher les visiteurs de prendre pied dans le match.

Pierre Kalulu - 7/10

Une prestation très propre du Français, qui a apporté de l’équilibre à la ligne défensive. Kalulu a fait preuve d’application dans ses replis et a aidé l’équipe à maintenir un bloc haut quand cela était nécessaire. Il a fait partie d’une unité qui a réalisé 31 dégagements, garantissant que la surface reste une zone difficile d’accès pour les attaquants de l’Atalanta.

Gleison Bremer - 9/10

La prestation du capitaine a été tout simplement gargantuesque. Non seulement il a mené une défense qui n’a concédé que 0,765 xG, mais il a aussi surgi plus haut que tout le monde à la 77e minute pour inscrire de la tête le deuxième but et sceller la victoire. Sa domination aérienne et son leadership vocal ont constitué la base du succès des Bianconeri.

Milieu de terrain

Weston McKennie - 7/10

Dans un rôle polyvalent, McKennie a apporté l’activité nécessaire pour répondre à Ederson dans l’entrejeu. Il a couvert énormément de terrain avant d’être remplacé à la 86e minute, aidant à faire le lien entre le bloc défensif et les options de contre-attaque.

Douglas Luiz - 7/10

Le Brésilien a agi comme le métronome tactique de la Juventus, réussissant un pourcentage élevé de ses passes pour faire vivre le jeu. Son travail défensif a été tout aussi impressionnant, notamment avec un tacle propre dans le temps additionnel pour stopper une poussée tardive de l’Atalanta. Il a offert la stabilité qui a permis aux pistons de se projeter.

Mehmet Zeki Celik - 8/10

Celik a eu de l’influence sur son côté, offrant la passe décisive sur l’ouverture du score de Conceicao à la 28e minute. Ses centres ont constamment été dangereux, et il a bien géré ses tâches défensives face aux montées de Bellanova.

Kenan Alajbegovic - 6/10

Une sortie plus discrète pour le jeune joueur, qui a eu du mal à peser réellement sur la rencontre avant d’être remplacé à la pause. Il a montré quelques touches de balle intéressantes dans les petits espaces, mais a été sacrifié sur le plan tactique alors que Spalletti recherchait davantage d’impact physique en seconde période.

Attaque

Nicolas Gonzalez - 7/10

Gonzalez a représenté une menace constante grâce à ses déplacements entre les lignes. S’il n’a pas marqué, sa présence a forcé les défenseurs de l’Atalanta à sortir de leur position, créant des espaces pour les autres. Il a été remplacé à la 73e minute après une prestation énergivore.

Francisco Conceicao - 8/10

Décisif en première période, Conceicao a fait parler son instinct pour reprendre le centre de Celik et ouvrir le score à la 28e minute. Bien qu’il ait reçu un carton jaune plus tôt, à la 22e minute, sa percussion et son efficacité devant le but ont été exactement ce dont la Juve avait besoin pour débloquer la situation.

Randal Kolo Muani - 7/10

Kolo Muani a mené la ligne avec intelligence, servant de point d’appui à l’attaque. Son jeu de combinaison a été essentiel dans les transitions, et il a travaillé sans relâche pour harceler les défenseurs centraux de l’Atalanta, Gatti et Scalvini, avant de céder sa place à la 89e minute.

Remplaçants & entraîneur

Pape Sarr - 6/10

Entré à la pause à la place d’Alajbegovic, il a apporté davantage d’énergie au milieu. Il a aidé à solidifier l’entrejeu alors que l’Atalanta tentait d’augmenter le rythme.

Edon Zhegrova - 7/10

Une entrée très efficace. Après avoir remplacé Conceicao à la 72e minute, il a offert la passe décisive sur le but de Bremer à peine cinq minutes plus tard grâce à un service millimétré.

Teun Koopmeiners - 6/10

Entré à la 73e minute face à son ancien club. Il a joué simplement et a aidé son équipe à gérer la fin de match avec professionnalisme.

Nick Woltemade - N/A

Entré à la 86e minute à la place de McKennie. Pas assez de temps pour influencer la rencontre, même s’il a obtenu une faute dans le temps additionnel.

Lloyd Kelly - N/A

Il a remplacé Kolo Muani à la 89e minute afin d’ajouter une couche supplémentaire de sécurité défensive dans les derniers instants.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti a remporté la bataille tactique contre Sarri. Son choix de défendre un peu plus bas et d’exploiter les couloirs a fonctionné à merveille, et ses changements, en particulier celui de Zhegrova, ont été parfaitement chronométrés pour tuer le match.