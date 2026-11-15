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La France a assuré la première place du groupe A1 et sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, mais elle a eu besoin d’un but contre son camp et du premier but en sélection de Junior Kroupi pour venir à bout d’un Berke Ozer inspiré à Bordeaux.

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Les Bleus ont acculé la Turquie pendant de longues périodes au Matmut Atlantique, mais Ozer les a tenus en échec en première période et un but de Kylian Mbappe a été refusé pour hors-jeu avant la pause. L’ouverture du score est finalement intervenue à la 49e minute, lorsque Adrien Rabiot a dévié de la tête le corner de Rayan Cherki et que le ballon est entré dans le but après avoir touché Emirhan Topcu.

La Turquie a cru égaliser quelques instants plus tard par Arda Guler, mais la VAR a annulé le but pour un hors-jeu au début de l’action. Entré en jeu, Kroupi a ensuite porté le score à 2-0 à la 80e minute en reprenant une passe de Cherki qui avait transpercé la défense, avant qu’Abdulkerim Bardakci ne marque de la tête sur un corner de Guler à la 90e minute, offrant une fin de match tendue.

La France a tenté 23 tirs contre 13 pour la Turquie, mais Ozer a réalisé sept arrêts pour maintenir les visiteurs dans le match jusqu’au bout. Cette victoire, la 13e de la France en 2026, lui permet d’égaler son record sur une année civile et lui assure une place parmi les têtes de série pour le tirage au sort des quarts de finale.

Voici les notes des joueurs français au Matmut Atlantique...

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Gardien et défense

Mike Maignan (7/10) : A réalisé une superbe parade à bout portant devant Ismail Yuksek à la 36e minute, mais n’est pas revenu après la pause en raison d’un problème à la cuisse.

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Sael Kumbedi (7/10) : Audacieux et énergique pour sa première titularisation avec la France. A muselé Eren Elmali et adressé le centre repris de la tête par Rabiot en début de match.

Jeremy Jacquet (7/10) : A contré deux tentatives cadrées d’Arda Guler, une dans chaque période, et dévié la passe qui a lancé Mbappe vers le but à la 34e minute. Comme le reste de la défense, il a parfois manqué de vigilance lorsque la Turquie trouvait des espaces en contre-attaque.

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Ibrahima Konate (7/10) : A réalisé un contre décisif devant Deniz Gul à la 16e minute et délivré la passe sur le but refusé à Mbappe. A reçu un carton jaune en début de seconde période pour avoir retenu Gul.

Andy Diouf (7/10) : S’est parfaitement entendu avec Barcola sur le côté gauche, servant Rabiot en retrait en début de match puis trouvant le petit filet extérieur avant la pause. Il a également lancé Kroupi dans l’espace à la 68e minute et récupéré le ballon dans les pieds de Guler pour initier une grosse occasion de Mbappe.

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Milieu de terrain

Lucas Da Cunha (8/10) : A offert un face-à-face à Barcola et lancé Mbappe vers le but en première période. Il a failli porter le score à 3-0 en fin de match d’une frappe à ras de terre passée de peu à côté du poteau.

Adrien Rabiot (7/10) : Joueur français le plus remuant en première période, il a mis Ozer à l’épreuve d’une frappe d’environ 18 mètres et placé une tête au-dessus sur un centre de Kumbedi. Sa déviation de la tête au premier poteau sur le corner de Cherki a amené l’ouverture du score, avant son remplacement par Eduardo Camavinga à la 63e minute.

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Rayan Cherki (8/10) : Le meilleur Français sur le terrain. A tiré le corner à l’origine du premier but et délivré une passe parfaitement dosée pour le but de Kroupi. Il a également lancé Mbappe vers le but à la 64e minute, avant d’être remplacé par Warren Zaire-Emery à la 82e minute.

Attaque

Michael Olise (7/10) : A obligé Ozer à intervenir lors de chaque période et offert à Mbappe une occasion à bout portant, finalement contrée. A été remplacé par Pablo Pagis, qui faisait ses débuts, à la 85e minute.

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Kylian Mbappe (7/10) : A égalé le total de 108 sélections de Zidane pour son retour dans le onze de départ et offert une grosse occasion à Barcola en première période. Un but lui a été refusé pour hors-jeu avant la pause, et Ozer l’a mis en échec à trois reprises.

Bradley Barcola (7/10) : A bien combiné avec Diouf sur le côté gauche tout au long de la soirée, mais aurait dû mieux négocier son ballon piqué alors qu’il se présentait seul face au but à la 21e minute. A cédé sa place à Kroupi à la 63e minute.

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Remplaçants et sélectionneur

Guillaume Restes (6/10) : Entré à la mi-temps, il a réalisé un bel arrêt à ras de terre devant Guler à la 67e minute. Il ne pouvait rien faire sur la tête de Bardakci, laissé seul.

Eduardo Camavinga (7/10) : A lancé l’action du deuxième but d’une transversale vers Kroupi et servi Mbappe dans la profondeur peu avant, même s’il a envoyé deux tentatives au-dessus de la barre.

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Junior Kroupi (8/10) : Entré à la place de Barcola à la 63e minute, il a constitué une menace constante, tentant rapidement deux frappes avant de reprendre la passe de Cherki pour inscrire son premier but avec la France.

Warren Zaire-Emery (6/10) : A remplacé Cherki à la 82e minute pour aider la France à préserver son avance.

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Pablo Pagis (6/10) : A fait ses débuts avec la France à la place d’Olise et a bien combiné avec Mbappe dans le temps additionnel.

Zinedine Zidane (7/10) : L’entrée de Kroupi s’est révélée payante et la France a terminé en tête du groupe, mais les erreurs défensives de son équipe ont maintenu la Turquie dans le match jusqu’au bout.