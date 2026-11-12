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L’Italie a renversé la France après un but précoce de Michael Olise pour s’imposer avec réalisme 3-1 à San Siro. Un doublé de Francesco Esposito et un but de Davide Frattesi ont permis aux Azzurri d’empocher les trois points dans ce match de Ligue des nations.

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L’Italie a donné une leçon d’efficacité en transition à San Siro, renversant rapidement la situation pour battre la France 3-1. Les visiteurs ont bien entamé la rencontre, Olise ouvrant le score à la 10e minute, mais l’équipe de Roberto Mancini a gardé son calme. Grâce à sa discipline tactique, l’Italie a absorbé la pression avant de répliquer par Esposito, qui a égalisé à la 26e minute après un excellent travail de Nicolò Cambiaghi.

En seconde période, l’Italie a pris le contrôle total de l’axe. Frattesi a renversé le match à la 63e minute, concluant une action initiée par le remplaçant Federico Dimarco. Malgré un penalty manqué par Sebastiano Esposito peu avant ce but, l’Italie a fini par inscrire un troisième but. Francesco Esposito a définitivement assuré la victoire sur penalty à la 75e minute, concluant une prestation marquée par un pressing intense et une grande efficacité devant le but face aux Bleus de Zinedine Zidane.

Gardien et défense

Gianluigi Donnarumma : 7/10

Le capitaine ne pouvait pas faire grand-chose sur la frappe précise d’Olise en début de match, mais il a ensuite apporté de la sérénité. Il a réalisé quatre arrêts décisifs pour tenir la France en échec pendant ses temps forts, tout en faisant preuve d’autorité dans sa surface alors que l’Italie a concédé 18 tirs au total.

Michael Kayode : 6/10

Chargé de contenir Bradley Barcola, Kayode a connu un début de match difficile avant de monter en puissance. S’il a parfois souffert face aux dédoublements français, son impact physique a été utile lors des transitions défensives, contribuant aux 43 dégagements de son équipe.

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Giorgio Scalvini : 7/10

Une prestation volontaire du jeune défenseur central, qui a dirigé la défense aux côtés de ses partenaires, avec 18 interceptions à la clé. Il a joué un rôle déterminant pour limiter les percées françaises dans l’axe, poussant les Bleus à passer par les côtés et à tenter des frappes lointaines.

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Alessandro Bastoni : 7/10

Comme souvent à l’aise avec le ballon, Bastoni a contribué au lancement de plusieurs contre-attaques au fil du match. Sa capacité à monter au milieu a créé des supériorités numériques que la France a eu du mal à gérer lors des meilleurs moments de l’Italie.

Riccardo Calafiori : 7/10

Positionné à gauche de la défense à quatre, Calafiori s’est montré discipliné et bien placé. Il a joué un rôle clé au sein d’une défense qui a su contenir la menace représentée par Rayan Cherki et Olise, permettant à l’Italie de rester compacte malgré seulement 35 % de possession.

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Milieu de terrain

Nicolo Barella : 8/10

Véritable moteur de l’équipe, Barella a été précieux par son activité incessante et son intelligence tactique. Il a couvert énormément de terrain pour faciliter les 7 contre-attaques de l’Italie, assurant le lien indispensable entre une défense regroupée et une attaque efficace.

Davide Frattesi : 8/10

Une prestation décisive du joueur de la Lazio, qui a démontré sa capacité habituelle à surgir dans la surface. Il a inscrit le deuxième but crucial à la 63e minute et est resté une menace constante jusqu’à sa sortie à la 73e minute.

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Sandro Tonali : 7/10

Tonali a assuré la couverture défensive nécessaire pour neutraliser l’influence d’Adrien Rabiot et de Désire Doue. Son placement a donné davantage de liberté à Barella et Frattesi, et il a su tirer profit de ses rares ballons dans une bataille très dense au milieu.

Attaque

Francesco Esposito : 9/10

Incontestablement l’homme du match. Il a fait preuve d’un véritable instinct de buteur pour égaliser à la 26e minute et d’un sang-froid remarquable pour transformer son penalty à la 75e. Malgré un carton jaune reçu à la 39e minute, il a excellé dans son rôle de point d’appui.

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Sebastiano Esposito : 6/10

Une soirée frustrante devant le but pour l’attaquant, qui a manqué à la 60e minute un penalty qui aurait pu faciliter la tâche de son équipe plus tôt. Ses déplacements ont toutefois ouvert des espaces aux autres, et il a beaucoup travaillé défensivement avant d’être remplacé.

Nicolo Cambiaghi : 7/10

Essentiel au retour de l’Italie en première période, Cambiaghi a délivré la passe décisive sur l’égalisation à la 26e minute. Sa vitesse en contre-attaque a contraint la défense française à reculer dans l’urgence, donnant le ton de la réussite italienne en transition.

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Remplaçants et entraîneur

Federico Dimarco : 8/10

Une entrée en jeu inspirée. Lancé à la 62e minute, Dimarco n’a eu besoin que de soixante secondes pour délivrer la passe décisive sur le but de Frattesi, qui a donné l’avantage à l’Italie, changeant complètement la dynamique sur le flanc gauche.

Antonio Vergara : 6/10

Entré à la 62e minute pour apporter de la fraîcheur dans le dernier tiers du terrain, Vergara a maintenu la pression sur la défense française en fin de match.

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Issa Doumbia : 6/10

Entré à la 73e minute pour renforcer le milieu après la sortie de Frattesi, il a aidé l’Italie à préserver son avance sans grande difficulté.

Samuele Ricci : non noté

Entré dans le temps additionnel pour aider à faire tourner le chronomètre.

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Gianluca Scamacca : non noté

Un changement tactique tardif pour apporter une présence physique dans les dernières minutes.

Roberto Mancini : 8/10

Mancini a remporté la bataille tactique face à Zidane en assumant son statut d’outsider. En laissant le ballon à la France (35 % de possession pour l’Italie) et en privilégiant la verticalité, il a parfaitement exploité le positionnement avancé de la défense française. Son double changement à la 62e minute a constitué le tournant du match.