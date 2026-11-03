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L’Inter a battu Feyenoord 3-0 mardi à De Kuip, trois jours après sa défaite 3-1 face à l’AC Milan, et a ainsi signé deux victoires consécutives en Ligue des champions pour la première fois cette saison.

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Yann Bisseck a ouvert le score d’une frappe enroulée après huit minutes de jeu, puis Pio Esposito a inscrit le deuxième but de la tête à la 34e minute, tous deux servis par Spence. Piotr Zielinski a porté le score à 3-0 neuf minutes après la pause d’une frappe du gauche d’environ 18 mètres, et un deuxième but d’Esposito a été refusé pour hors-jeu à la 66e minute.

Feyenoord a eu 53 % de possession et adressé 18 centres, mais n’a cadré que deux tirs, tandis que l’Inter a marqué trois fois pour 0,92 but attendu (xG). Cette victoire fait passer l’Inter de la 20e à la 14e place de la phase de ligue, avec six points, tandis que Feyenoord occupe la 30e place avec trois points.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de l’Inter...

Gardien et défense

Josep Martinez (7/10) : Rarement mis à l’épreuve, les deux tentatives de Luciano Valente arrivant droit sur lui, tandis que le tir d’Anis Hadj Moussa dans un angle fermé a été dévié en corner par sa poitrine. Fébrile sur les corners en fin de match, il a mal jugé la trajectoire de l’un d’eux à la 80e minute.

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Yann Bisseck (8/10) : Aligné dans la défense à trois à la place d’Alessandro Bastoni, suspendu, il s’est projeté pour recevoir la passe de Spence, a éliminé son défenseur à l’entrée de la surface et a enroulé une frappe du gauche dans le petit filet opposé pour inscrire son premier but en Ligue des champions.

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Manuel Akanji (7/10) : Averti à la 39e minute pour avoir poussé Gjivai Zechiel lors d’une échauffourée. Jerayno Schaken l’a dépassé à la 65e minute avant l’intervention de Carlos Augusto, mais la défense à trois a tenu bon le reste du temps. Remplacé par Benjamin Pavard à la 85e minute.

Carlos Augusto (7/10) : Il est revenu à toute vitesse pour dégager le ballon devant Schaken après que celui-ci s’est échappé, même si Hadj Moussa l’a pris de vitesse pour repiquer dans l’axe et tirer au-dessus à la 73e minute.

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Milieu de terrain

Djed Spence (8/10) : Le principal créateur de l’Inter. Il a lancé Bisseck sur l’ouverture du score, puis éliminé Javi Lopez avant de centrer pour la tête de Pio Esposito, le ballon ayant été dévié sur sa trajectoire. Il a contraint Tjark Ernst à un arrêt juste après la pause et a participé à l’action du but refusé.

Nicolo Barella (8/10) : Le capitaine a créé plus d’occasions que quiconque sur le terrain, lancé l’action du deuxième but d’une passe à Spence et servi Zielinski en retrait pour le 3-0. Remplacé par Petar Sucic à la 78e minute.

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Hakan Calhanoglu (7/10) : Averti après trois minutes pour une intervention en retard sur Nacho Ferri, il a toutefois contré le tir de Lopez à la 26e minute et servi Zielinski pour une demi-volée à la 38e. Remplacé par Henrikh Mkhitaryan à la 57e minute.

Piotr Zielinski (8/10) : Déjà proche de marquer deux fois avant la pause, avec une demi-volée passée de peu à côté et une frappe à ras de terre arrêtée par Ernst, il a ensuite scellé la victoire d’une belle frappe du gauche dans le petit filet. Remplacé par Aleksandar Stankovic à la 78e minute.

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Federico Dimarco (7/10) : Le joueur offensif de l’Inter le plus actif en début de match, avec un tir contré en corner et un autre arrêté par Ernst. Il a centré sur le but refusé à Esposito en seconde période.

Attaque

Pio Esposito (8/10) : Titulaire alors que Lautaro Martinez est toujours indisponible, il s’est élevé au-dessus de Mika Marmol pour reprendre de la tête le centre dévié de Spence. Il a ensuite cru inscrire un deuxième but à la 66e minute, avant que celui-ci ne soit refusé pour hors-jeu, une décision confirmée par la VAR.

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Marcus Thuram (7/10) : Le principal point d’appui de l’Inter en première période : il a remporté ses duels aériens, contraint Ernst à un arrêt et vu une autre de ses tentatives contrée par Marmol. Remplacé par Ange-Yoan Bonny à la 57e minute.

Remplaçants et entraîneur

Henrikh Mkhitaryan (6/10) : Entré à la place de Calhanoglu à la 57e minute, il a lancé Dimarco dans l’espace sur la gauche en fin de match.

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Ange-Yoan Bonny (6/10) : Entré à la place de Thuram à la 57e minute, il a combiné en une-deux avec Spence sur l’action du but refusé, mais n’a pas réussi à dégager un corner à la 81e minute.

Petar Sucic (6/10) : A remplacé Barella à la 78e minute alors que l’Inter gérait sa fin de match.

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Aleksandar Stankovic (6/10) : A remplacé Zielinski à la 78e minute et servi Esposito d’un ballon vers l’avant dans le temps additionnel.

Benjamin Pavard (non noté) : De retour de blessure, il a remplacé Akanji pour les dernières minutes.

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Cristian Chivu (8/10) : Ses changements dans le onze de départ ont porté leurs fruits, Bisseck, Pio Esposito et Zielinski ayant tous marqué. L’Inter a rarement semblé en danger après le troisième but.