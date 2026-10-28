Partager Suivez GOAL sur Google

L’Inter Milan a poursuivi sa course à la tête de la Serie A grâce à une victoire âprement disputée (2-0) face à Venezia, au stade Pier Luigi Penzo. Malgré sa domination dans les statistiques, l’Inter a dû compter sur deux buts contre leur camp inscrits en fin de match pour empocher les trois points au terme d’une rencontre tactiquement intéressante.

Publicité

L’Inter Milan a démontré sa supériorité technique au Stadio Pier Luigi Penzo, avec 65 % de possession et 624 passes réussies, soit un taux de réussite de 91 %. L’équipe de Cristian Chivu s’est toutefois heurtée à un bloc de Venezia particulièrement résistant. Elle n’a pas concrétisé trois occasions franches, tandis que plusieurs tentatives de Marcus Thuram et Federico Dimarco ont été contrariées par des interventions défensives désespérées ou des frappes imprécises. Son plan de jeu reposait largement sur les avancées balle au pied de Carlos Augusto et la largeur apportée par Dimarco, mais l’ouverture du score s’est longtemps fait attendre.

Le verrou a finalement sauté à la 79e minute, sur un coup du sort pour les locaux : Matías Moreno a envoyé le ballon dans son propre but. Trois minutes plus tard, Redouane Halhal est devenu le deuxième défenseur de Venezia à marquer contre son camp, cette fois à la suite d’un corner de l’Inter sur lequel les visiteurs ont insisté. Si le score laisse penser à une victoire confortable, le manque d’efficacité de l’Inter devant le but, avec seulement deux tirs cadrés sur 17 tentatives, donnera à Chivu matière à réflexion malgré les trois points.

Gardien & défense

Ivan Provedel - 7/10

Une soirée relativement calme en termes de volume de travail, mais le gardien est resté concentré pour réaliser quatre arrêts décisifs et préserver sa cage inviolée face à une équipe de Venezia dont les xG (1,49) étaient plus élevés que son total de zéro but ne le laisse penser. Ses relances ont été fiables et ont contribué au taux élevé de passes réussies de l’Inter.

Yann Bisseck - 6/10

Le jeune défenseur a livré une première période solide avant d’être remplacé par Manuel Akanji à la pause. Peu inquiété dans l’ensemble, il n’a toutefois pas offert la même variété de passes vers l’avant que ses partenaires. Pendant ses 45 minutes sur le terrain, il a contribué à limiter les occasions franches des locaux au sein de la défense à trois.

Publicité Publicité

Alessandro Bastoni - 8/10

Bastoni a été le patron de la défense de l’Inter, avec 11 interventions défensives, le meilleur total de son équipe, dont quatre duels remportés. Sa capacité à quitter la défense à trois pour avancer au milieu a aidé l’Inter à maintenir une ligne haute et à réduire les espaces, repoussant Venezia dans son camp pendant de longues séquences.

Related Topics

Carlos Augusto - 8/10

Aligné à gauche de la défense à trois, Augusto a sans doute été le joueur le plus influent sur le terrain. Il a réussi 95 passes sur 103 tentées et créé deux occasions franches. Il a également participé à l’action du deuxième but : sa tête sur corner a finalement conduit au but contre son camp de Halhal.

Milieu de terrain

Andy Diouf - 6/10

Sur le flanc droit, Diouf a apporté de l’énergie et de la discipline tactique. Il a tenté une frappe lointaine non cadrée à la 77e minute, mais s’est surtout attaché à préserver l’équilibre de l’équipe et à faire circuler le ballon durant les longues phases de domination de l’Inter.

Publicité

Piotr Zielinski - 7/10

Zielinski a été le principal créateur au milieu, mettant le gardien à l’épreuve d’une frappe sèche du gauche à la 24e minute. Essentiel dans la construction du jeu de l’Inter, il a constamment trouvé des espaces entre les lignes de Venezia pour faire avancer les attaques.

Aleksandar Stankovic - 6/10

Le milieu a montré par moments ses qualités, notamment avec une frappe du droit bien exécutée à la 27e minute, repoussée par le gardien. Positionné devant la défense, il l’a protégée avant de céder sa place à Hakan Çalhanoglu à la mi-temps dans le cadre d’un changement tactique.

Publicité

Petar Sucic - 5/10

Une prestation assez discrète de Sucic, qui a peiné à peser sur le match avant d’être remplacé par Nicolò Barella à la pause. Appliqué dans les tâches défensives, il lui a manqué l’inspiration nécessaire pour déstabiliser le bloc bas de Venezia.

Federico Dimarco - 7/10

Comme souvent, Dimarco a représenté une menace constante sur l’aile gauche. Il a vu une première tentative repoussée à la 13e minute, puis une autre contrée en fin de match. Ses centres depuis les côtés sont restés l’arme la plus régulière de l’Inter, apportant la largeur nécessaire pour étirer le bloc adverse.

Publicité

Attaque

Marcus Thuram - 6/10

Très actif, Thuram a été le joueur qui a le plus tiré dans ce match, avec quatre tentatives, mais il lui a manqué son efficacité habituelle à la finition. Deux de ses frappes ont été contrées en seconde période et il a manqué une tête de près à la 75e minute. Malgré l’absence de but, ses déplacements ont été essentiels pour créer la pression qui a fini par provoquer les buts contre leur camp.

Ange-Yoan Bonny - 5/10

Une soirée frustrante pour l’attaquant, qui a manqué une belle occasion à la 35e minute lorsque sa frappe du gauche à bout portant a été repoussée. Il a ensuite peiné à trouver son rythme et a été remplacé par Pio Esposito à la 65e minute, alors que l’Inter cherchait un nouvel élan.

Publicité

Remplaçants & entraîneur

Manuel Akanji - 7/10

Entré à la mi-temps à la place de Bisseck, Akanji a apporté son calme de vétéran à la défense. Son placement a été excellent et il a contribué à étouffer toute tentative de contre-attaque de Venezia en seconde période.

Nicolò Barella - 7/10

Entré à la pause, Barella a immédiatement donné plus d’urgence au jeu du milieu. Il a vu une frappe contrée à la 67e minute et son pressing incessant a aidé l’Inter à maintenir la pression en seconde période.

Publicité

Hakan Çalhanoglu - 8/10

L’international turc a changé le cours du match. Entré à la mi-temps, il s’est distingué par la qualité de ses coups de pied arrêtés et sa vision du jeu. C’est sa frappe à la 79e minute qui a provoqué le but contre son camp de Moreno, faisant de lui le catalyseur de la victoire.

Pio Esposito - 6/10

Il a remplacé Bonny pour les 25 dernières minutes. Sa présence physique dans la surface a occupé les défenseurs de Venezia pendant la période où l’Inter a enfin trouvé la faille.

Publicité

Djed Spence - Non noté

Entré à la 86e minute à la place de Thuram pour gérer la fin de match. Il n’a pas eu assez de temps pour peser suffisamment sur la rencontre et être noté.

Cristian Chivu - 7/10

Le triple changement d’Inzaghi à la mi-temps était un choix tactique audacieux qui a fini par porter ses fruits. Constatant le manque de jeu vers l’avant en première période, il a fait entrer Çalhanoglu et Barella, ce qui a changé la dynamique du match. Si les buts ont été chanceux, la pression constante de son équipe en a été la cause profonde.