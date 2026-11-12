Notes des joueurs de l’Espagne face à la Tchéquie : Alex Baena et Marc Pubill marquent, l’Espagne domine à Prague

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L’Espagne a préservé son sans-faute en Ligue des nations en s’imposant 2-0 face à une Tchéquie réduite à dix à l’epet Arena. Un penalty d’Alex Baena et un but du remplaçant Marc Pubill dans le temps additionnel ont scellé le sort du match à Prague.

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Luis de la Fuente a procédé à sept changements par rapport à l’équipe qui avait battu la Croatie. Malgré ce remaniement, l’Espagne a maîtrisé la rencontre du début à la fin, terminant la soirée avec 70 % de possession, 704 passes et 22 tirs. Baena a ouvert le score à la 39e minute en transformant un penalty accordé après que la VAR a sanctionné une main de Lukas Ambros. Pau Cubarsi et Fabian Ruiz ont tous deux trouvé les montants en première période.

Un deuxième but espagnol, inscrit par Yeremy Pino, a été refusé pour hors-jeu au début de la seconde période. La Tchéquie s’est retrouvée à dix à la 72e minute lorsque son capitaine, Ladislav Krejci, a été expulsé pour avoir privé Roberto Fernandez d’une occasion de but, son carton jaune initial ayant été transformé en rouge après intervention de la VAR. Les locaux ont eu quelques occasions sur coups de pied arrêtés, Adam Hlozek plaçant notamment une tête sur la barre, mais ils n’ont cadré aucun tir. Fernandez a touché le poteau dans les derniers instants du temps additionnel avant que Pubill ne surgisse quelques instants plus tard pour sceller une cinquième victoire consécutive en phase de groupes. La première place du groupe A3 se jouera dimanche, lorsque l’Espagne affrontera l’Angleterre.

Voici les notes des joueurs espagnols à l’epet Arena...

Gardien et défense

Unai Simon (7/10) : Le capitaine a été très peu sollicité, la Tchéquie n’ayant cadré aucun tir de toute la soirée. Attentif sur les centres dans sa surface, il a aussi adressé le long ballon qui a lancé Pino vers le but sur son action finalement annulée au début de la seconde période.

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Pedro Porro (7/10) : Actif sur le côté droit, il a bien combiné avec Pino et offert une occasion à Ferran Torres en début de match. Sa soirée a été quelque peu ternie par un carton jaune reçu à la 11e minute après avoir été éliminé par Lukas Provod. Pubill l’a remplacé à la 76e minute.

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Pau Cubarsi (8/10) : Serein en défense et à l’aise avec le ballon. Il a été le plus près de marquer pour l’Espagne en première période, lorsque sa tête sur un centre de Marc Cucurella a heurté la barre à la 31e minute.

Dean Huijsen (7/10) : Il est remonté balle au pied avec assurance et a été proche de marquer à deux reprises de la tête sur des centres de Baena, obligeant Matej Kovar à intervenir à la 22e minute. Il est bien revenu pour empêcher Ryan Naderi de partir dans le dos de la défense, mais sa faute a offert à la Tchéquie le coup franc sur lequel Hlozek a touché la barre.

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Marc Cucurella (8/10) : Le latéral espagnol le plus dangereux. Il a profité d’une passe imprécise de Krejci pour tirer juste à côté en première période, délivré le centre repris de la tête par Cubarsi sur la barre et servi Fernandez pour une occasion à bout portant dans le temps additionnel.

Milieu de terrain

Martin Zubimendi (7/10) : Avec un masque de protection, il a assuré la circulation du ballon à la base du milieu espagnol grâce à des passes précises et efficaces, aidant les visiteurs à maintenir longtemps la Tchéquie dans sa moitié de terrain.

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Fabian Ruiz (7/10) : Il a bien participé au jeu aux côtés de Zubimendi et n’a pas eu de chance de ne pas marquer lorsque sa frappe enroulée, sur une passe de Fermin Lopez, a rebondi sur le poteau à la 41e minute. Pedri l’a remplacé à la 76e minute.

Fermin Lopez (7/10) : Remuant entre les lignes, il a servi Ruiz sur sa frappe contre le poteau et Ferran sur un tir contré. Il a aussi tenté sa chance de loin sans inquiéter Kovar. Jorge de Frutos l’a remplacé à la 82e minute.

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Attaque

Yeremy Pino (7/10) : Titulaire à droite en l’absence de Lamine Yamal, il a cru doubler la mise à la 48e minute d’un joli ballon piqué au-dessus de Kovar, mais la VAR a annulé son but pour hors-jeu. Il a servi Fermin pour une frappe avant d’être remplacé à la 66e minute.

Alex Baena (8/10) : L’homme du match. Il a pris ses responsabilités sur penalty et l’a transformé avec sang-froid pour ouvrir le score. Ses centres ont créé les deux occasions de la tête de Huijsen, il a contraint Kovar à un arrêt en seconde période et servi Fernandez sur sa frappe contre le poteau dans le temps additionnel.

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Ferran Torres (6/10) : Il s’est procuré de bonnes situations sans les exploiter, tirant deux fois à côté dans les 20 premières minutes avant de voir une autre tentative contrée après une passe de Fermin. Fernandez l’a remplacé à la 66e minute.

Remplaçants et sélectionneur

Roberto Fernandez (7/10) : Sa course a provoqué la faute qui a entraîné l’expulsion de Krejci. Il aurait dû marquer dans le temps additionnel, mais n’a pas réussi à ajuster son geste à bout portant sur le centre en retrait de Cucurella. Il a ensuite touché le poteau sur une passe de Baena, quelques instants avant le but de Pubill.

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Mikel Merino (6/10) : Entré à la place de Pino à la 66e minute, il a été averti peu après pour contestation, après avoir protesté contre le carton jaune initialement adressé à Krejci. Il a aidé l’Espagne à conserver la maîtrise du match dans les dernières minutes.

Pedri (6/10) : Entré à la place de Ruiz à la 76e minute, il a fait circuler le ballon sans peser particulièrement sur la rencontre.

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Marc Pubill (8/10) : Entré à la place de Porro à la 76e minute. Il a tiré au-dessus et à côté sur une passe de De Frutos dans le temps additionnel, puis récupéré le ballon haut sur le terrain alors que la Tchéquie tentait de relancer depuis l’arrière, avant de conclure dans le petit filet à la sixième minute du temps additionnel.

Jorge de Frutos (6/10) : Entré à la place de Fermin à la 82e minute, il a servi Pubill sur sa première tentative alors que l’Espagne poussait pour inscrire un deuxième but.

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Luis de la Fuente (7/10) : Il a procédé à sept changements sans empêcher son équipe de dominer. L’Espagne aurait pu se mettre à l’abri plus tôt, tant elle a touché les montants, et s’est montrée vulnérable sur coups de pied arrêtés. Sa décision de faire entrer Pubill a toutefois porté ses fruits en fin de match.