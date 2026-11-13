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L’Allemagne a signé une nette victoire 3-1 face à la Serbie en Ligue des nations de l’UEFA, avec 80 % de possession. Florian Wirtz et Brajan Gruda ont apporté leur efficacité devant le but pour offrir une soirée tranquille à l’équipe de Jurgen Klopp.

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L’Allemagne a livré une démonstration tactique à Belgrade, étouffant le match avec une possession extraordinaire de 80 %. Le ton a été donné dès la troisième minute, lorsque Srdjan Babic a malencontreusement envoyé le ballon dans ses propres filets. Le jeu de position incessant de l’Allemagne a contraint la Serbie à défendre très bas, et la pression a de nouveau porté ses fruits à la 14e minute, quand Wirtz a doublé la mise. Malgré les tentatives de l’équipe à domicile pour casser le rythme, l’Allemagne est restée patiente, faisant circuler le ballon au fil de 502 passes au total pour épuiser la défense serbe.

En seconde période, Gruda a creusé l’écart cinq minutes seulement après la reprise, mettant de fait fin au suspense. Babic a certes racheté son erreur en marquant dans le bon but à la 56e minute, mais la victoire allemande n’a jamais été sérieusement menacée. L’expulsion tardive d’Andrija Zivkovic, à la 89e minute, a aggravé la frustration de la Serbie, tandis que l’Allemagne célébrait un succès révélateur de sa supériorité technique et de l’influence grandissante de ses jeunes joueurs créatifs.

Gardien et défense

Marc-Andre ter Stegen : 6/10

Une soirée globalement tranquille pour le joueur de l’Ajax, longtemps réduit au rôle de spectateur tant l’Allemagne a dominé la possession. Il a réalisé deux arrêts, sans pouvoir empêcher le but de Babic à la 56e minute. Fiable dans ses relances, il a servi de premier point d’appui dans la circulation du ballon qui a permis à l’Allemagne d’effectuer 502 passes.

Maximilian Mittelstaedt : 7/10

Il a occupé une position moyenne avancée sur le flanc gauche, apportant de la largeur et obligeant les pistons serbes à reculer. Il a contribué à la solidité défensive de l’équipe, l’Allemagne n’ayant concédé que cinq tirs au total en 90 minutes.

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Malick Thiaw : 7/10

Calme et serein au cœur de la défense. La capacité de Thiaw à défendre de grands espaces a permis à l’Allemagne de jouer avec une ligne haute. Il a signé plusieurs dégagements importants lors des rares tentatives de contre-attaque serbes.

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Philipp Treu : 6/10

Une prestation efficace sur le côté droit avant son remplacement à la 73e minute. Il a bien géré le match et veillé à préserver l’organisation défensive allemande lors des phases de transition.

Jonathan Tah : 7/10

L’élément d’expérience de la défense. Tah a imposé sa puissance physique dans les rares duels qu’il a eu à disputer. Sa présence dans les airs a contribué à limiter la menace serbe sur coups de pied arrêtés, même si l’équipe a encaissé un but sur une situation de ce type en seconde période.

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Milieu de terrain

Joshua Kimmich : 8/10

Le métronome de la machine allemande. Capitaine de l’équipe, Kimmich a été l’architecte de ses 80 % de possession, relançant sans cesse le jeu et choisissant les bons moments pour percer les lignes serbes. Son leadership au milieu a été irréprochable.

Aleksandar Pavlovic : 7/10

Faisant preuve d’une maturité remarquable pour son âge, Pavlovic a parfaitement épaulé Kimmich au sein d’un double pivot que la Serbie n’a pas réussi à contourner. Efficace dans ses tacles, il a rapidement transmis le ballon aux joueurs créatifs placés devant lui.

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Florian Wirtz : 9/10

Le joueur le plus créatif du match. Insaisissable entre les lignes, Wirtz s’est montré efficace lorsque l’occasion de porter le score à 2-0 s’est présentée à la 14e minute. Il a été le principal artisan des 2,51 buts attendus (xG) générés par l’Allemagne avant son remplacement en fin de match.

Attaque

Brajan Gruda : 8/10

Une menace constante pour la défense serbe. Averti à la 41e minute, Gruda a parfaitement réagi en inscrivant le troisième but allemand à la 50e. Ses courses directes et sa créativité ont joué un rôle central dans l’efficacité offensive de l’Allemagne.

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Derry Scherhant : 6/10

Il a beaucoup travaillé pour étirer la défense serbe à cinq. Sans marquer lui-même, ses déplacements ont créé les espaces dont Wirtz et Gruda ont profité tout au long du match.

Kai Havertz : 7/10

Utilisé comme point d’appui, Havertz a intelligemment participé au jeu collectif. Sa capacité à décrocher et à attirer les défenseurs hors de leur position a été cruciale dans la construction des premiers buts. Il a été remplacé à la 73e minute après une prestation éprouvante.

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Remplaçants et sélectionneur

Niclas Fuellkrug : 6/10

Entré à la 73e minute à la place de Havertz. Il a apporté un profil d’avant-centre plus classique dans les dernières minutes, mais a reçu peu de ballons alors que l’Allemagne cherchait à gérer son avance.

Tom Bischof : 6/10

Entré à la place de Pavlovic à la 73e minute. Il a bien fait circuler le ballon et contribué à maintenir le taux de possession élevé de l’équipe en fin de match.

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Ridle Baku : 6/10

Il a remplacé Treu pour les 17 dernières minutes. Il a apporté de la fraîcheur sur le flanc droit et évité toute frayeur tardive de son côté du terrain.

Felix Nmecha : non noté

Entré tardivement à la place de Wirtz, à la 81e minute. Il n’a pas eu assez de temps pour peser de manière significative sur le match.

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Said El Mala : non noté

Entré à la place de Gruda à la 86e minute pour aider l’équipe à préserver sa victoire.

Jurgen Klopp : 8/10

Le dispositif tactique de Klopp a été une leçon de maîtrise. En exigeant 80 % de possession, il a neutralisé l’avantage du terrain de la Serbie et donné à ses joueurs créatifs, comme Wirtz et Gruda, les moyens de décider rapidement du sort du match.