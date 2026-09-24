Notes des joueurs de l’Allemagne contre les Pays-Bas : Felix Nmecha brille, tandis que Nadiem Amiri vit une soirée frustrante

Le dispositif tactique de l’Allemagne sous les ordres de Jurgen Klopp a montré des éclairs de génie à haute intensité à la Johan Cruijff ArenA, mais les visiteurs n’ont finalement pas réussi à résister à la tempête néerlandaise en fin de match. La rencontre a été marquée par des duels physiques et un contraste net en matière d’efficacité ; alors que les Pays-Bas ont dominé le nombre de tirs 22 à 11 et affiché un expected goals (xG) supérieur de 2,78, l’Allemagne est restée clinique pendant de longues périodes. Le but de Felix Nmecha à la 32e minute semblait devoir faire la différence, alors que la défense allemande, emmenée par un Marc-Andre ter Stegen très sollicité, repoussait vague après vague les attaques orange.

Cependant, l’absence d’un deuxième but s’est révélée coûteuse lors d’une séquence finale frénétique. Malgré 13 interceptions et 12 dégagements, l’arrière-garde allemande a fini par céder dans la deuxième minute du temps additionnel lorsque Cody Gakpo a trouvé le chemin des filets. Ce résultat laisse les deux équipes à égalité dans le groupe 2 de la Ligue des nations A, même si Klopp sera préoccupé par la blessure précoce de Kai Havertz, qui a perturbé le rythme offensif de son équipe après seulement une demi-heure de jeu.

Gardien et défense

Marc-Andre ter Stegen - 7/10

Le gardien du FC Barcelone a sans doute été l’un des joueurs les plus importants de l’Allemagne, réalisant huit arrêts pour tenir les Pays-Bas à distance pendant 91 minutes. Il s’est particulièrement distingué par son placement, même s’il a eu de la réussite en voyant le but de Virgil van Dijk être refusé, gérant une avalanche de 12 corners et neuf tirs cadrés, même s’il ne pouvait pas faire grand-chose sur la finition à bout portant de Gakpo en toute fin de match.

Jonathan Tah - 6/10

Présence physique au cœur de la défense, Tah a contribué aux 12 dégagements réalisés par la sélection allemande. S’il a parfois souffert face aux déplacements de Brian Brobbey, sa domination aérienne a été vitale au milieu de la seconde période.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Schlotterbeck a été omniprésent dans ses tâches défensives, contribuant largement aux 13 interceptions de l’Allemagne. Il a bien lu le jeu et s’est montré essentiel dans la relance depuis l’arrière, même si la pression tardive a fini par avoir raison de l’ensemble du bloc.

Philipp Treu - 6/10

Il a vécu une soirée compliquée face aux courses de dédoublement et aux dribbles des joueurs de couloir néerlandais. S’il est resté appliqué dans sa mission, le volume même de centres, 24, venus des Pays-Bas laisse penser qu’il a parfois été débordé sur son côté.

Nathaniel Brown - 6/10

Comme Treu, Brown s’est retrouvé acculé pendant de longues périodes alors que les Pays-Bas ont eu 55 % de possession. Il a montré une bonne vitesse de repli, mais a fait partie d’un bloc qui a fini par céder sous la pression néerlandaise incessante dans le temps additionnel.

Milieu de terrain

Joshua Kimmich - 7/10

Le capitaine a servi de point d’ancrage tactique à l’équipe, tentant de contrôler le tempo au milieu d’un pressing chaotique. Il a été essentiel pour permettre à l’Allemagne de rester compacte, même si son influence a légèrement diminué quand les Pays-Bas ont poussé pour égaliser en fin de rencontre.

Felix Nmecha - 8/10

Le joueur le plus en vue dans l’entrejeu. Nmecha a ouvert le score à la 32e minute d’une frappe bien ajustée et a offert une base physique aux transitions allemandes. Il a été remplacé à la 64e minute, et sa sortie a coïncidé avec la perte d’une part de contrôle de l’Allemagne dans la zone médiane.

Nadiem Amiri - 5/10

Une soirée frustrante pour le milieu de terrain. Amiri a eu du mal à peser créativement sur le match et a reçu un carton jaune à la 68e minute pour une intervention mal maîtrisée. Il a finalement été sorti à la 80e minute alors que Klopp cherchait davantage de solidité défensive.

Attaque

Karim Adeyemi - 6/10

Il a utilisé sa vitesse pour étirer l’arrière-garde néerlandaise en contre-attaque, contribuant aux cinq offensives en rupture recensées pour l’Allemagne. Cependant, son dernier geste a manqué de la précision nécessaire pour permettre aux visiteurs de doubler la mise quand ils avaient le dessus.

Kevin Schade - 5/10

Aligné dans un quatuor offensif manquant de cohésion après la sortie précoce de Havertz, Schade est longtemps resté en périphérie. Il a eu du mal à exister dans le dernier tiers et n’a touché que très peu de ballons dans la surface avant d’être remplacé après une heure de jeu.

Kai Havertz - 6/10

Il avait débuté la rencontre avec de bonnes intentions, décrochant pour participer au jeu, mais sa soirée s’est arrêtée à la 30e minute sur blessure. Son absence s’est immédiatement fait sentir, l’Allemagne perdant son point de fixation le plus naturel en attaque.

Remplaçants et entraîneur

Youssef Ebnoutalib - 6/10

Entré bien plus tôt que prévu après la blessure de Havertz, il a beaucoup travaillé pour mener le pressing mais n’a pas eu l’instinct de buteur de celui qu’il a remplacé.

Chris Fuehrich - 5/10

Entré à la 64e minute à la place de Schade, il n’a pas apporté d’amélioration notable en matière de créativité ou de conservation du ballon.

Anton Stach - 6/10

Il a remplacé le buteur Nmecha et apporté une énergie défensive bienvenue, même s’il a passé l’essentiel de son temps à courir dans le vide alors que les Pays-Bas dominaient les derniers instants.

Serge Gnabry - N/A

Entré tardivement à la 80e minute, il a eu trop peu de temps pour peser sur le score.

Yannik Engelhardt - N/A

Il est entré à la 80e minute pour aider à préserver le résultat.

Jurgen Klopp - 6/10

Le plan tactique de Klopp était clair en première période, mais la sortie précoce de Havertz l’a forcé à revoir sa copie. Si son équipe s’est montrée efficace, ses changements en seconde période n’ont pas permis d’endiguer la vague d’attaques néerlandaises, ce qui a conduit à ce crève-cœur final.