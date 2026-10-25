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L’AC Milan a prolongé son début de saison sans défaite en Serie A à huit matches grâce à une victoire tranquille 2-0 sur le terrain de l’Udinese. Le club remonte à la quatrième place, à quatre points des leaders, l’Inter et la Lazio.

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L’équipe de Ruben Amorim a pris l’avantage dès la sixième minute, lorsque Christian Pulisic a récupéré un coup franc rapidement joué par Luka Modric par-dessus la défense et a trompé Maduka Okoye. Milan a eu 60 % de possession et aurait dû mener plus largement à la pause, Davide Bartesaghi ayant gâché deux occasions franches. Omari Hutchinson a doublé la mise à la 65e minute en profitant d’un ballon relâché par Okoye sur une frappe lointaine d’Ardon Jashari. Mike Maignan a ensuite réalisé un arrêt en fin de match devant Keinan Davis pour signer son troisième match de la saison sans encaisser de but. Milan a terminé avec 2,84 buts attendus (xG), contre 0,44 pour l’Udinese, qui a subi une sixième défaite consécutive en championnat. Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs milanais au Bluenergy Stadium.

Gardien & défense

Mike Maignan - 7/10 Mike Maignan a passé une soirée plutôt tranquille, mais est resté vigilant, réalisant cinq arrêts, pour la plupart sur des frappes lointaines. Son intervention la plus importante est survenue à la 81e minute, lorsqu’il a repoussé une reprise de volée à bout portant de Keinan Davis avant de se saisir du ballon sur sa ligne pour préserver l’avantage de Milan.

Sankhoun Diawara - 7/10 Sankhoun Diawara a fait ses débuts avec Milan au poste d’arrière gauche, les blessures limitant les options d’Amorim. Discipliné, il est resté en retrait de Bartesaghi. Il est revenu défendre pour contrer d’un tacle glissé un centre dangereux de l’Udinese à la 72e minute.

Strahinja Pavlovic - 7/10 Strahinja Pavlovic a défendu avec agressivité en allant au-devant des actions, coupant plusieurs centres dans la surface. Il a également placé une tête de peu à côté sur corner juste avant la pause.

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Koni De Winter - 7/10 Koni De Winter a bien lu le jeu et multiplié les interceptions, remportant la plupart de ses duels aériens. Sa faute sur Davis a toutefois offert à l’Udinese le coup franc à l’origine de sa meilleure occasion de la soirée.

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Fikayo Tomori - 7/10 Fikayo Tomori a été actif au poste d’arrière droit, délivrant un centre dangereux que Bartesaghi et Pulisic auraient dû convertir, avant de manquer lui-même une occasion à bout portant à la 27e minute. Il a aussi récupéré le ballon sur l’action du deuxième but milanais, avant de céder sa place à la 73e minute.

Milieu de terrain

Davide Bartesaghi - 6/10 Davide Bartesaghi a été très actif sur la gauche pendant 85 minutes et s’est régulièrement retrouvé en position dangereuse, mais il aurait dû doubler la mise avant la pause. Il a gêné Pulisic au second poteau à la 40e minute, puis a vu Christian Kabasele contrer sa frappe quelques instants plus tard.

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Ardon Jashari - 7/10 Ardon Jashari a assuré le lien entre la défense et l’attaque, redescendant souvent entre les défenseurs centraux pour lancer les actions. Okoye a relâché sa puissante frappe lointaine sur le deuxième but de Milan, et son pressing avec Pulisic a créé l’occasion de Ramos qui a heurté la barre.

Luka Modric - 8/10 Luka Modric, qui portait le brassard, a trouvé Pulisic d’un coup franc rapidement joué par-dessus la défense sur l’ouverture du score. Il a aussi lancé Tomori dans la profondeur sur la meilleure occasion milanaise de la première période. Il a dicté le tempo pendant les 90 minutes et a reçu un carton jaune en fin de match.

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Attaque

Christian Pulisic - 8/10 Christian Pulisic a parfaitement synchronisé son appel pour ouvrir le score après six minutes. Libre de ses mouvements derrière Ramos, il a créé des occasions pour Bartesaghi et Tomori et a obligé Okoye à réaliser un arrêt réflexe à l’heure de jeu.

Omari Hutchinson - 8/10 Omari Hutchinson est monté en puissance au fil du match et a inscrit son premier but pour Milan à la 65e minute, après avoir remisé le ballon à Jashari puis réagi le premier lorsque Okoye a relâché la frappe. Il a été remplacé peu après, à la 73e minute.

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Goncalo Ramos - 6/10 Goncalo Ramos a continué à jouer après avoir reçu un coup de coude au visage en première période et a été averti à la 39e minute pour avoir envoyé James Abankwah au sol en l’agrippant. Okoye a détourné sa tentative à bout portant sur la barre à la 75e minute, et il a été remplacé dans le temps additionnel.

Remplaçants & entraîneur

Ruben Loftus-Cheek - 6/10 Ruben Loftus-Cheek a remplacé Hutchinson à la 73e minute et a obligé Okoye à intervenir sur une tentative à bout portant, mais sa courte entrée en jeu a été interrompue par une blessure dans le temps additionnel.

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Yunus Musah - 6/10 Yunus Musah a remplacé Tomori à la 73e minute et a aidé Milan à gérer la fin de match sans grande frayeur.

Alphadjo Cisse - Non noté Alphadjo Cisse a remplacé Bartesaghi à la 85e minute et a tenté sa chance deux fois, dont une frappe arrêtée par Okoye.

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Francesco Camarda - Non noté Francesco Camarda est entré à la place de Ramos dans le temps additionnel.

Christian Comotto - Non noté Christian Comotto a remplacé Loftus-Cheek, blessé, dans le temps additionnel.

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Ruben Amorim (entraîneur) - 8/10 L’équipe de Ruben Amorim a contrôlé le match dès le début et aurait pu s’imposer plus largement. Ce résultat lui permet de rester invaincu après ses huit premiers matches de Serie A à la tête de l’équipe.



