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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

Notes des joueurs de l'AC Milan face à l'Inter : Diego Moreira et Christian Pulisic sidèrent leur rival avec une démonstration lors du derby

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L’AC Milan s’est adjugé la suprématie locale en s’imposant 3-1 face à l’Inter au San Siro grâce à un réalisme implacable. L’Inter n’a pas su résister à l’offensive spectaculaire menée en première période par Diego Moreira et Christian Pulisic.

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L’AC Milan a donné une leçon tactique dans le Derby della Madonnina, dominant l’Inter 3-1 grâce à une prestation intense, axée sur la verticalité et l’efficacité devant le but. Les Milanais ont immédiatement pris le contrôle et menaient déjà de deux buts après dix minutes, confirmant leur statut de véritables prétendants au titre sous les ordres de Ruben Amorim.

La première période a été marquée par la supériorité de l’AC Milan dans les transitions, avec Diego Moreira comme principal moteur. Malgré la réduction du score d’Alessandro Bastoni à la 22e minute, les Milanais n’ont jamais semblé déstabilisés et ont repris deux buts d’avance avant la pause.

La seconde période a été une démonstration de gestion du match : l’AC Milan a limité l’Inter à des occasions peu dangereuses malgré les 19 tirs tentés au total par son adversaire. Grâce aux sept arrêts de Mike Maignan et à une défense à trois solide, les Milanais n’ont laissé aucune possibilité à l’Inter de revenir dans la rencontre.

Gardien et défense

Mike Maignan : 9/10

L’international français a été l’un des piliers de cette victoire. Face à huit tirs cadrés et à 1,78 but attendu concédé (xGC), Maignan a réalisé sept arrêts décisifs pour préserver l’avance de son équipe. Sa maîtrise de sa surface sur les 11 corners de l’Inter a été déterminante sur le plan tactique, empêchant son adversaire de se créer des occasions dans un second temps. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur la tête de Bastoni, mais a été irréprochable pour le reste.

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Strahinja Pavlovic : 7/10

Positionné à gauche de la défense à trois, Pavlovic devait suivre les appels de Djed Spence et d’Andy Diouf. Il a montré une grande solidité dans les airs et a failli marquer à la 41e minute d’une tête qui a contraint Martinez à intervenir. Il a fait preuve de discipline défensive pendant les quatre-vingt-dix minutes.

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Koni De Winter : 8/10

Impressionnant statistiquement dans le secteur défensif, De Winter a réalisé le plus grand nombre d’interventions défensives du match, avec 19. Il a remporté six duels et effectué un tacle important, constituant le principal rempart face à Marcus Thuram. Son placement a été exemplaire : il a constamment récupéré les ballons qui traînaient et rendu l’axe de la défense impénétrable.

Mario Gila : 7/10

Gila a complété la défense à trois par une prestation solide et sans fioritures. Efficace dans ses transmissions, il a joué un rôle important au sein du bloc bas qui a contrarié l’Inter en seconde période. Sa communication avec De Winter a aidé l’AC Milan à résister pendant les périodes de forte pression adverse.

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Milieu de terrain

Diego Moreira : 9,5/10

Une prestation qui a véritablement changé le cours du match depuis son poste de piston droit. Moreira a été le maître à jouer de son équipe, délivrant deux passes décisives et inscrivant un but crucial à la 43e minute pour porter le score à 3-1. Ses centres et sa menace sur coups de pied arrêtés, notamment un coup franc puissant à la 43e minute, ont contraint l’Inter à reculer. Il a été le principal moteur des contre-attaques milanaises avant d’être remplacé en fin de match.

Luka Modric : 8/10

Le milieu expérimenté a apporté le calme et la lucidité nécessaires dans un derby de haute intensité. Malgré une possession moindre pour l’AC Milan, Modric s’est montré très efficace, réussissant 67 passes sur 74 tentées. Il a dicté le tempo chaque fois que son équipe récupérait le ballon et a parfaitement géré les transitions jusqu’au coup de sifflet final.

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Sankhoun Diawara : 7/10

Diawara a apporté la combativité nécessaire aux côtés de Modric. Son rôle consistait avant tout à casser le jeu adverse et à protéger la défense à trois. Il n’a pas ménagé ses efforts pour presser Hakan Calhanoglu et Nicolo Barella, laissant aux milieux créateurs de l’Inter très peu de temps pour trouver des passes en profondeur.

Yunus Musah : 7/10

Les qualités athlétiques de Musah ont été précieuses sur le flanc gauche. Il s’est replié avec application pour soutenir Pavlovic et a offert une solution sur les longs dégagements de Maignan. Sa capacité à progresser balle au pied sous pression a aidé l’AC Milan à sortir de sa moitié de terrain pendant le siège subi en seconde période.

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Attaque

Christian Pulisic : 8/10

Pulisic a donné le ton du match avec son but opportuniste dès la 4e minute. Ses déplacements dans le dernier tiers du terrain ont été tranchants, et il a souvent attiré les défenseurs de l’Inter hors de leur position pour libérer des espaces à Moreira et Rabiot. Il a été remplacé à la 82e minute après avoir beaucoup donné.

Adrien Rabiot : 8/10

Aligner Rabiot dans un rôle avancé s’est révélé un excellent choix tactique. Il a inscrit le deuxième but à la 10e minute et a constamment représenté une menace physique dans la surface sur coups de pied arrêtés. Sa capacité à générer 1,00 but attendu sur tirs cadrés (xGOT) a reflété son efficacité ce jour-là.

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Goncalo Ramos : 6/10

Même s’il n’a pas marqué, Ramos a été un point d’appui essentiel en attaque. Il a mobilisé les défenseurs centraux de l’Inter, Akanji et Bisseck, permettant à Pulisic et Rabiot d’évoluer dans les demi-espaces. Ses courses au service du collectif ont été essentielles à la réussite tactique du 3-4-2-1.

Remplaçants et entraîneur

Alphadjo Cisse : 6/10

Entré à la 82e minute à la place de Pulisic. A eu une occasion dans le temps additionnel, mais sa frappe n’a pas trouvé le cadre. A apporté de la fraîcheur pour préserver la victoire.

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Ardon Jashari : 6/10

Entré à la 82e minute à la place de Musah pour renforcer le milieu de terrain. Il est resté discipliné et a aidé l’AC Milan à conserver son organisation face aux derniers assauts de l’Inter.

Davide Bartesaghi : non noté

Entré à la 83e minute à la place de Diawara. N’a pas eu assez de temps pour peser de manière significative sur les statistiques du match.

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Omari Hutchinson : non noté

A remplacé Moreira à la 89e minute pour apporter de la vitesse en contre-attaque en fin de match.

Filippo Terracciano : non noté

A remplacé Ramos à la 89e minute pour renforcer la ligne défensive.

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Ruben Amorim : 9/10

Ruben Amorim MilanGetty Images

Amorim a nettement remporté la bataille tactique face à Cristian Chivu. Conscient de la force de l’Inter dans la possession, il a mis en place un 3-4-2-1 solide, conçu pour exploiter au maximum la vitesse des transitions. Son choix de placer Moreira sur un côté et Rabiot dans un rôle avancé entre les lignes a débouché sur trois buts en première période et une victoire mémorable dans le derby.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

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