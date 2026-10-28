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L’AC Milan s’est effondré en seconde période à San Siro, laissant échapper son avantage à la pause pour s’incliner 4-2 face à un Bologne inspiré. Malgré un doublé inscrit coup sur coup par Alphadjo Cissé, un triplé de Samuel Mbangula et un but contre son camp coûteux de Davide Bartesaghi ont condamné l’équipe de Ruben Amorim à sa première défaite en Serie A cette saison.

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Le match a connu deux visages à San Siro. Mené dès la huitième minute après un but de Mbangula, Milan a réagi en exerçant une forte pression. Cissé a été le protagoniste de ce retour, marquant aux 14e et 27e minutes, à treize minutes d’intervalle, pour renverser la situation et permettre à Milan de regagner les vestiaires avec une avance méritée de 2-1.

La seconde période a raconté une tout autre histoire. À la 61e minute, Bartesaghi a involontairement dévié un coup franc dans son propre but, avant que Mbangula ne donne l’avantage à Bologne de la tête une minute plus tard. Milan avait à peine eu le temps de se réorganiser que le match avait basculé. Alors que Milan se portait vers l’avant, Mbangula a inscrit son troisième but à la 86e minute sur une contre-attaque, plongeant les supporters locaux dans un silence stupéfait. Une soirée qui avait commencé sous de bons auspices s’est achevée dans le désarroi tactique et émotionnel pour les géants milanais.

Gardien et défense

M. Maignan : 5/10

Le gardien a passé une soirée frustrante, laissé sans protection par une défense qui s’est désunie après la pause. Il ne pouvait pas faire grand-chose face à la précision des frappes de Mbangula ni sur le malheureux but contre son camp, mais encaisser quatre buts à domicile pèse sur le bilan de n’importe quel gardien.

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K. De Winter : 4/10

Une soirée éprouvante pour le jeune défenseur, qui a peiné à maintenir la ligne défensive alors que les attaques de Bologne s’intensifiaient en seconde période. Il faisait partie d’un bloc de plus en plus désorganisé à mesure que la pression montait.

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S. Pavlovic : 4/10

Habituellement solide, Pavlovic s’est montré inhabituellement hésitant lors de l’effondrement en seconde période. Il n’a pas réussi à remettre de l’ordre dans la défense lors des actions qui ont mené aux troisième et quatrième buts de Bologne, et sa présence physique a été neutralisée par la rapidité des transitions adverses.

F. Tomori : 6/10

Tomori a délivré la passe décisive sur le deuxième but de Cissé à la 27e minute, faisant preuve d’une belle lucidité pour lui permettre de donner l’avantage à Milan. Remplacé à la pause, il a laissé derrière lui une défense dont l’organisation a paru nettement plus fragile en seconde période.

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P. Estupiñán : 5/10

Il a apporté de la largeur en première période, mais a été largement contraint de défendre sur un côté où Zortea, pour Bologne, a posé des problèmes. Amorim l’a sorti à la 58e minute pour tenter de changer la dynamique du match, après une prestation sans influence notable, ni en attaque ni en défense.

Milieu de terrain

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O. Hutchinson : 5/10

Positionné dans un rôle avancé, Hutchinson a montré par moments ses qualités, notamment en récupérant le ballon aux dépens de Theate pour amener l’égalisation de Cissé à la 14e minute. Il n’a pas su apporter davantage lorsque Milan dominait et a été remplacé à la 58e minute, peu avant l’effondrement de son équipe.

Y. Musah : 6/10

Son activité en première période a aidé Milan à contrôler le match. Il a toutefois peiné à suivre les courses des joueurs de Bologne lorsque les espaces se sont ouverts. Malgré ses efforts, il a fini par être débordé par une équipe qui faisait progresser le ballon plus directement vers l’avant.

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A. Jashari : 5/10

Il a assuré la circulation du ballon par des passes simples, mais a manqué de vision pour faire progresser le jeu et trouver la faille une fois Bologne passé devant. Il n’a pas non plus offert l’écran défensif nécessaire pour protéger la défense à quatre pendant la séquence décisive qui a coûté le match à Milan.

D. Bartesaghi : 3/10

Une soirée à oublier pour le jeune joueur. Après un début de match correct, il a vécu un cauchemar à la 61e minute en déviant un coup franc dans son propre but, permettant à Bologne de revenir à 2-2. Le coup porté au moral de l’équipe a semblé fatal, et il a été sorti deux minutes plus tard alors que son entraîneur cherchait à enrayer la chute.

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Attaque

A. Cissé : 8/10

La seule véritable éclaircie pour Milan. Cissé a égalisé à la 14e minute, puis donné l’avantage à son équipe à la 27e, concluant les deux actions avec sang-froid. Efficace et dangereux, il a finalement vu ses efforts réduits à néant par les faiblesses défensives de son équipe.

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G. Ramos : 5/10

Une soirée discrète pour l’international portugais, longtemps isolé. Les ballons qui lui étaient adressés ont trop souvent été interceptés. Remplacé à la 87e minute, il n’a guère pesé sur les occasions de but de son équipe.

Remplaçants et entraîneur

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L. Modric : 5/10

Entré à la pause à la place de Tomori, un changement qui a modifié l’équilibre tactique de l’équipe. Si la précision de ses passes est restée intacte, il n’a pas pu apporter la stabilité défensive qu’offrait Tomori, et l’équipe a semblé plus vulnérable avec lui sur le terrain.

S. Diawara : 5/10

Entré à la 58e minute pour apporter de la solidité, il a été emporté par le retour de Bologne et battu par Mbangula sur le troisième but. Il n’a pas réussi à maîtriser le rythme du match.

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C. Pulisic : 5/10

Entré à la 58e minute pour donner un nouvel élan à son équipe, il a surtout couru après le ballon tandis que Bologne prenait l’avantage au score peu après son entrée.

F. Camarda : 5/10

Le jeune joueur est entré à la 63e minute, juste après que Bologne a pris l’avantage. Il s’est dépensé et a failli marquer d’une tête à la 83e minute, mais a eu peu d’autres occasions de se montrer dangereux, faute de ballons exploitables.

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C. Comotto : non noté

Entré tardivement, à la 87e minute, alors que le match était déjà perdu.

R. Amorim : 4/10

L’entraîneur devra répondre de sa décision de sortir Tomori à la pause, un choix qui semble avoir déstabilisé l’organisation défensive. Après une première période largement dominée par Milan, son équipe s’est effondrée tactiquement en seconde période sans qu’il parvienne à redresser la situation par ses changements.