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L’AC Milan s’est imposé 4-2 au stade Georgios Karaiskakis au terme d’un match à six buts riche en rebondissements, malgré un début difficile. Les jeunes joueurs milanais se sont distingués, notamment Alphadjo Cisse, auteur d’une prestation dominante.

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L’AC Milan a traversé un match aux multiples rebondissements tactiques au Pirée avant de faire la différence par son efficacité dans le dernier tiers pour s’imposer 4-2 contre l’Olympiakos. La rencontre avait pourtant mal commencé pour les Milanais : à la 31e minute, Mike Maignan a involontairement envoyé le ballon dans son propre but, donnant à l’équipe locale un avantage sans doute mérité au vu de sa pression initiale. Mais la dynamique s’est totalement inversée en seconde période, les transitions milanaises devenant de plus en plus dangereuses face à la ligne défensive haute de l’équipe grecque.

Le match s’est véritablement emballé après la pause, avec quatre buts inscrits en 25 minutes effrénées. Omari Hutchinson a lancé la remontée avant qu’Alphadjo Cissè ne prenne le dessus dans la surface de réparation et ne donne l’avantage à Milan.

Malgré les buts de Jota Silva et Marcus Holmgren Pedersen pour l’Olympiakos, la capacité de Milan à se créer des occasions de grande qualité s’est révélée décisive, comme en témoignent ses 2,29 xG contre 1,56 pour l’équipe locale. Diego Moreira a finalement fait retomber la tension en Grèce en marquant dans le temps additionnel, scellant trois points précieux pour les visiteurs.

Gardien & défense

Mike Maignan : 4/10

Une soirée difficile pour le Français, marquée par un but contre son camp désastreux à la 31e minute. S’il a réalisé quatre arrêts face à cinq tirs cadrés, ce but semble avoir perturbé par moments l’organisation de sa défense. Il a peiné à s’imposer dans sa surface lors de la confusion sur coup de pied arrêté qui a conduit à son erreur.

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Mario Gila : 7/10

Le plus serein des trois défenseurs centraux. Gila a joué un rôle essentiel dans la construction milanaise, réussissant 64 passes sur 70 tentées, le meilleur total de son équipe. Sa capacité à sortir de la ligne défensive a aidé Milan à déjouer le pressing de l’Olympiakos lors de sa remontée en seconde période.

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Koni De Winter : 5/10

Il a semblé mal à l’aise face aux déplacements latéraux de Jota Silva. Remplacé à la 53e minute après plusieurs erreurs de placement, il a pu s’appuyer sur ses qualités physiques dans les duels, mais a manqué de l’agilité nécessaire pour ce duel tactique précis.

Sankhoun Diawara : 6/10

Une prestation très active sur le côté droit de la défense à trois. Diawara a réalisé dix interventions défensives, plus que tout autre Milanais, et remporté trois duels. Même s’il appartenait à une défense qui a encaissé deux buts, son travail défensif individuel a été essentiel pendant les périodes de pression soutenue de l’Olympiakos, avant son remplacement à la 67e minute.

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Milieu de terrain

Adrien Rabiot : 6/10

Une présence stabilisatrice au cœur du jeu. Rabiot s’est concentré sur la conservation et la circulation du ballon, permettant aux attaquants les plus explosifs de s’exprimer. Il n’a été directement impliqué sur aucun but, mais a apporté la solidité structurelle dont Milan avait besoin lorsque le match s’est transformé en bataille de transitions.

Ardon Jashari : 6/10

Jashari a apporté de la combativité au milieu. Il s’est signalé tôt avec un tir contré à la 6e minute et a beaucoup travaillé pour gêner Remo Freuler. Sa distribution du ballon a été prudente, contribuant aux 59 % de possession de Milan.

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Diego Moreira : 8/10

Une prestation pleine d’activité sur le côté, récompensée par un but bien exécuté à la 95e minute. Moreira a constamment menacé en contre-attaque, multipliant les tirs et apportant la largeur qui a étiré la défense à quatre de l’Olympiakos. Son but tardif (0,55 xG) a illustré son sang-froid lors d’une contre-attaque rapide.

Pervis Estupinan : 5/10

Remplacé à la pause après une première période de 45 minutes largement anonyme. Il a peiné à peser dans le dernier tiers et a souvent été repoussé vers l’arrière par les montées de Marcus Holmgren Pedersen. Sa sortie a déclenché un changement tactique qui a finalement permis à Milan de gagner.

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Attaque

Alphadjo Cisse : 8/10

Cisse a imposé sa puissance physique, cumulant 1,12 xG en quatre tirs. Il a inscrit un but crucial de la tête à bout portant à la 63e minute et a constamment posé des problèmes à Retsos et Pirola. Ses déplacements dans la surface ont été remarquables tout au long de ses 85 minutes sur le terrain.

Omari Hutchinson : 9/10

Incontestablement le joueur du match. Hutchinson a apporté l’étincelle dont Milan avait besoin en début de seconde période. Il a non seulement égalisé à la 56e minute d’une finition précise au terme d’une contre-attaque rapide, mais aussi délivré deux passes décisives sur les buts de Cisse et Pulisic. Sa vitesse, sa créativité et sa qualité dans les transitions ont été trop difficiles à contenir pour l’Olympiakos. Il a été le moteur de la remontée milanaise après la pause.

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Gonçalo Ramos : 5/10

Une soirée frustrante pour l’attaquant, qui a peiné à participer au jeu. Il a été remplacé à la pause, son entraîneur cherchant davantage de mobilité et de jeu vers l’avant dans le dernier tiers. Il n’a réussi aucun tir cadré notable pendant sa présence sur le terrain.

Remplaçants & entraîneur

Yunus Musah : 6/10

Entré à la pause à la place d’Estupiñán, il a apporté une énergie bienvenue. Sa capacité à progresser balle au pied a aidé Milan à passer plus efficacement de la défense à l’attaque en seconde période.

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Christian Pulisic : 8/10

Entré à la 45e minute, Pulisic a immédiatement apporté de la qualité. Un but lui a été attribué à la 71e minute et il a manqué une grosse occasion en fin de match, mais sa présence a contraint la défense de l’Olympiakos à reculer et à adopter une posture plus défensive.

Fikayo Tomori : 6/10

Il a remplacé De Winter à la 53e minute. Il a semblé mieux adapté au rythme du match et a contribué à stabiliser l’axe de la défense pendant la dernière demi-heure chaotique.

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Filippo Terracciano : 6/10

Entré tardivement à la place de Diawara (67e), il s’est acquitté de ses tâches défensives sans difficulté particulière, aidant Milan à préserver son avantage jusqu’au bout.

Christian Comotto : non noté

Entré à la 85e minute à la place de Cissè, il n’a pas eu assez de temps pour peser significativement sur le match.

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Ruben Amorim (entraîneur) : 8/10

Amorim a fait preuve d’une grande souplesse tactique. Constatant que son onze de départ était mis en difficulté, il a procédé à un double changement à la pause, faisant entrer Musah et Pulisic, ce qui a complètement changé la physionomie du match. Il a su exploiter les espaces dans le dos des latéraux de l’Olympiakos pour transformer un retard de 2-0 en victoire 4-2.