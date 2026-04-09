Crystal Palace a réalisé l’une de ses meilleures performances européennes en écartant méthodiquement une Fiorentina incapable de contenir la verticalité et la puissance physique des Eagles. Le match s’est joué dès la première demi-heure : Jean-Philippe Mateta a transformé un penalty à la 24^e minute, déclenchant une domination totale. Le 3-4-2-1 de Palace a étouffé les Italiens, réduisant les visiteurs à un maigre 0,51 d’Expected Goals (xG) malgré une légère majorité de possession pour la Viola.

Après la pause, l’intensité ne faiblit pas : les hommes d’Oliver Glasner maintiennent un bloc défensif compact tout en restant redoutables en contre-attaque. Tyrick Mitchell double la mise juste après la reprise, profitant d’une passe décisive de Mateta, avant qu’Ismaila Sarr ne scelle le score dans le temps additionnel. Avec 16 tirs et cinq duels aériens remportés, Palace a clairement dominé la rencontre, se plaçant en bonne position au classement de la Ligue Europa Conférence et laissant la Fiorentina sonnée par une production offensive apathique.

Gardien et défense

Dean Henderson - 7/10

Soirée tranquille pour le capitaine, qui a géré chaque situation avec sang-froid. Il a réalisé deux arrêts pour conserver sa cage inviolée et s’est montré décisif dans la relance, permettant à Palace de contourner le pressing initial de la Fiorentina. Sa communication a aidé à maintenir une ligne défensive auteur de 31 dégagements.

Maxence Lacroix - 8/10

Inébranlable dans l’axe de la défense à trois, le Français a fait valoir sa vivacité pour contenir la menace Gudmundsson et a contribué aux 11 interceptions de son équipe. Sa capacité à monter au milieu de terrain ballon au pied a créé une flexibilité tactique à laquelle la Fiorentina n’a pas su répondre.

Justine Canvot - 7/10

Performance solide et disciplinée de la jeune joueuse, qui a simplifié son jeu, se concentrant sur son placement et la protection de l’axe central. Elle a bien épaulé Lacroix en se consacrant à ses tâches défensives sans prendre de risques inutiles.

Chris Richards – 6/10

Le plus sollicité des trois, il a globalement bien tenu son rang. Il a toutefois écopé d’un carton jaune à la 76^e minute pour une faute tactique nécessaire afin d’arrêter une rare incursion de la Viola, puis a été remplacé peu après pour éviter tout risque d’exclusion.

Daniel Muñoz – 7/10

Son travail sur le flanc droit a été incessant. Munoz a apporté la largeur qui a étiré le 4-3-3 de la Fiorentina, forçant Gosens à jouer un rôle défensif plutôt qu'offensif. Ses débordements ont été une source constante de problèmes pour les visiteurs.

Tyrick Mitchell - 8/10

Mitchell a été le plus en vue de la défense. Discipliné face à Harrison, il a surtout ouvert le score à la 32^e minute, offrant à Palace le contrôle total du match. Une course et une finition parfaitement maîtrisées pour le latéral. Milieu

Milieu de terrain

Adam Wharton - 8/10

Une véritable leçon de jeu en profondeur. Grâce à sa vision du jeu, Wharton a su dicter le rythme de la rencontre, réussissant la plupart de ses passes et trouvant sans cesse ses trois attaquants. Il a été remplacé dans les dernières secondes d'un match qui a démontré pourquoi il est le pilier de cette équipe.

Daichi Kamada – 8/10

L’intelligence de Kamada dans les demi-espaces a été un régal pour les yeux. Il a su équilibrer ses tâches défensives et son sens de l’attaque, couronné par une passe décisive millimétrée pour le but de Sarr à la 91^e minute. Sa flexibilité tactique a permis à Palace de passer d’un 5-4-1 sans possession à un 3-4-3 en un clin d’œil.

Attaque

Evan N’Dicka – 6/10

Bien qu’il n’ait pas marqué, ses déplacements sans ballon ont créé les espaces que Mateta a su exploiter. Il a pressé la défense de la Fiorentina avant d’être remplacé par Yeremy Pino à la 66^e minute, Glasner cherchant à relancer le dynamisme offensif.

Ismaila Sarr - 8/10

Sarr a représenté une menace constante grâce à sa vitesse brute et à son jeu direct. Il a régulièrement pris le dessus sur Dodo dans les duels et a finalement inscrit le but que sa performance méritait dans le temps additionnel, concluant avec sang-froid après avoir été lancé par Kamada. Une performance d’une grande qualité technique.

Jean-Philippe Mateta - 9/10

L’homme du match incontesté. Imparable, il a associé puissance brute et jeu de liaison raffiné. Il a transformé son penalty avec précision chirurgicale à la 24^e minute, puis a servi Mitchell d’une passe décisive huit minutes plus tard. L’xG de 3,45 de Palace est largement le fruit de sa domination dans le dernier tiers.

Remplaçants et entraîneur

Yeremy Pino (66’) : 6/10

Entré en jeu pour tenter de marquer le troisième but, Pino s'est montré très actif et a maintenu la pression sur une défense italienne en perte de vitesse. Il a apporté plus de profondeur sur le côté gauche durant le dernier quart d'heure de la rencontre.

Jefferson Lerma (84') – N/A

Entré en fin de match pour consolider le milieu de terrain et préserver le résultat.

Will Hughes (90+4') – N/A

Une entrée trop tardive pour être évalué, son rôle se limitant à faire tourner le chronomètre.

Brennan Johnson (90+4') – N/A

Entré dans le temps additionnel pour préserver le score.

Oliver Glasner 9/10

Glasner a remporté la bataille tactique avant même le coup d’envoi. En maintenant le 3-4-2-1, il a complètement neutralisé le 4-3-3 de Vanoli. Son équipe s’est montrée redoutablement efficace sans avoir à dominer la possession, preuve d’une gestion tactique de haut niveau.