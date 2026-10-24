Notes des joueurs de Chelsea face à Tottenham : le but contre son camp de Penders et le carton rouge de Palmer offrent une victoire historique à Tottenham

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La structure tactique de Chelsea a volé en éclats dans un derby londonien houleux, disputé sous une pluie battante, et Tottenham s’est imposé 2-0 à Stamford Bridge.

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L’équipe de Xabi Alonso a préservé le score de parité lors d’une première période fermée, mais a payé ses erreurs individuelles et son indiscipline après la pause. Le match a basculé à la 77e minute, lorsque le gardien de 21 ans Mike Penders, qui remplaçait Emiliano Martinez, blessé, a boxé un corner dans ses propres filets. La situation s’est aggravée trois minutes plus tard quand Cole Palmer, le maître à jouer de l’équipe, a été expulsé après un deuxième carton jaune. Mathys Tel a ensuite scellé la victoire d’un superbe but en solitaire à la 87e minute, offrant à Tottenham son premier succès en championnat à Stamford Bridge depuis avril 2018.

Voici les notes des joueurs de Chelsea :

Gardien et défense

Mike Penders : 4/10 Une première titularisation en Premier League à oublier. Rassurant en début de match, il a réalisé des arrêts importants, notamment face à une tentative d’Omar Marmoush à bout portant. Mais son erreur à la 77e minute, sous la pression de Jan Paul van Hecke, l’a ébranlé. Tel l’a ensuite battu à son premier poteau.

Maxence Lacroix : 6/10 Le Français a signé plusieurs interventions et dégagements importants lorsque Chelsea était sous pression. Il a bien défendu pendant la majeure partie du match, mais s’est retrouvé en difficulté après l’expulsion : Tel est repiqué devant lui avant d’inscrire le deuxième but.

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Levi Colwill : 6/10 Il a imposé sa présence physique et intercepté à plusieurs reprises des centres dangereux. Solide à gauche de la défense à trois, il a gardé son calme, mais ne pouvait pas faire grand-chose face à l’effondrement de son équipe en fin de match.

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Josh Acheampong : 6/10 Aligné à droite de la défense, le jeune joueur s’est montré fiable. Il a bien défendu, tenu bon dans les duels et a rarement été mis en difficulté par les joueurs de couloir de Tottenham, malgré la domination adverse.

Milieu de terrain et pistons

Pedro Neto : 7/10 Sans doute le meilleur joueur de Chelsea. Excellent défensivement, Neto est régulièrement revenu aider ses coéquipiers et a réussi ses tacles, tout en représentant une véritable menace offensive. Il a contraint Antonín Kinský à un bel arrêt et participé aux meilleures actions de Chelsea avant de recevoir un avertissement à la 79e minute, puis d’être remplacé par Danny Welbeck à la 88e.

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Moises Caicedo : 7/10 Une prestation infatigable du capitaine. Caicedo a constamment récupéré le ballon et perturbé le rythme de Tottenham. Il a pris le dessus dans un âpre duel au milieu avec James Maddison, jusqu’à la sortie sur blessure du joueur de Tottenham à la 51e minute. Il a été le moteur qui a permis à Chelsea de rester dans le match jusqu’à l’effondrement final.

Jordan Henderson : 6/10 Il a bien rempli son rôle tactique dans une bataille physique au milieu et réalisé un contre décisif sur une frappe de Mateus Fernandes. Il aurait toutefois dû mieux négocier la meilleure occasion de Chelsea en première période : à la 36e minute, Kinský a repoussé sa tentative depuis l’entrée de la surface.

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Jorrel Hato : 6/10 Une soirée discrète sur le flanc gauche pour le Néerlandais. Concentré sur ses tâches défensives, il a coupé des centres et tenté de contenir Mohammed Kudus, ce qui a limité son apport offensif. Marco Palestra l’a remplacé à la 65e minute.

Attaque

Cole Palmer : 3/10 Une soirée désastreuse pour le principal créateur de Chelsea. Palmer a connu quelques bons moments en début de match, obligeant Kinský à se détendre pour réaliser un arrêt, et a bien participé au pressing. Mais il a complètement perdu ses moyens, écopant de deux cartons jaunes en neuf minutes : le premier pour une réaction d’humeur envers Mateus Fernandes à la 71e minute, le second pour une intervention imprudente sur Conor Gallagher neuf minutes plus tard. Son expulsion a anéanti tout espoir de retour de Chelsea.

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Geovany Quenda : 5,5/10 Titularisé pour la première fois de la saison en Premier League en raison de la blessure de Joao Pedro, Quenda a tenté de peser sur l’aile gauche et obtenu quelques fautes en début de match. Il a finalement peiné à apporter le tranchant offensif nécessaire dans une rencontre difficile et a été remplacé par Estevao à la 72e minute.

Morgan Rogers : 5,5/10 Aligné en pointe, Rogers s’est beaucoup dépensé, mais a rarement reçu des ballons exploitables. Il a obligé Kinský à réaliser un bel arrêt en première période avant de s’effacer progressivement. Sa frustration lui a valu un carton jaune dans le temps additionnel.

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Remplaçants et entraîneur

Marco Palestra : 6/10 Entré à la place de Hato à la 65e minute. Il s’est engagé dans les duels physiques sur son flanc et a réalisé deux contres importants en fin de match, mais la rencontre avait déjà tourné en défaveur de Chelsea.

Estevao : 6/10 Entré à la 72e minute à la place de Quenda. Il a immédiatement montré ses intentions avec une frappe dans le petit filet extérieur depuis un angle fermé, avant que l’expulsion de Palmer n’oblige l’équipe à reculer.

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Danny Welbeck : non noté Entré à la place de Neto à la 88e minute, il n’a pas eu le temps de faire la différence.

Xabi Alonso : 4/10 Chelsea n’a eu que 32 % de possession, mais a tenu Tottenham en échec pendant 77 minutes. Privée de Joao Pedro, blessé, son équipe a manqué de mordant en attaque et a terminé avec seulement 0,46 xG. Alonso ne pouvait prévoir les erreurs individuelles ni l’indiscipline de Palmer, mais il n’a pas réussi à inverser la dynamique une fois que Tottenham a pris le contrôle du match.



