Notes des joueurs de Barcelone contre Feyenoord : Lamine Yamal entre dans l'histoire alors que les hommes de Hansi Flick déroulent

Barcelone a livré une véritable leçon de jeu de position et de verticalité pour démanteler Feyenoord 5-1 lors de son entrée en lice en Ligue des champions. Le dispositif tactique de Hansi Flick a exploité avec une précision chirurgicale la ligne haute des visiteurs, en utilisant les demi-espaces pour générer un total impressionnant de 22 tirs. Le Barça a dicté le rythme dès le coup d’envoi, avec 72 % de possession et près de 800 passes réussies, étouffant de fait l’équipe néerlandaise dans son propre tiers défensif.

Si le score laisse penser à une promenade de santé totale, Feyenoord est tout de même parvenu à percer l’arrière-garde du Barça en fin de match par l’intermédiaire de Steijn, mais cela n’a été qu’une maigre consolation dans une rencontre marquée par la brillance catalane. La complémentarité entre Pedri et Raphinha dans le dernier tiers, combinée aux exploits record de Lamine Yamal, a envoyé un message fort sur les ambitions continentales de Barcelone cette saison. Flick sera particulièrement satisfait de la manière dont son équipe a maintenu son intensité même après plusieurs changements en seconde période.

Gardien et défense

J. Garcia - 6/10

Une soirée relativement tranquille pour le gardien, qui a surtout été spectateur pendant 80 minutes. Il a affiché une bonne qualité de relance au pied pour aider à battre le pressing, mais n’a pas pu préserver sa cage inviolée lorsque Steijn a marqué en fin de match. Il a terminé avec un arrêt officiel et s’est montré sûr sur les ballons aériens.

J. Cancelo - 8/10

Évoluant davantage comme un meneur de jeu intérieur que comme un latéral traditionnel, Cancelo a été déterminant sur l’ouverture du score. Il a délivré la passe décisive pour le but d’Adeyemi à la 22e minute et a représenté une menace constante dans ses montées. Sa capacité à rentrer dans l’axe a permis au Barça de conserver sa supériorité numérique dans les zones centrales.

A. Christensen - 7/10

Le défenseur expérimenté a apporté du calme à l’arrière, gérant les rares contre-attaques de Feyenoord grâce à un placement intelligent. Il a signé trois interceptions et conservé un pourcentage de passes réussies élevé, ce qui a permis à la relance de rester fluide durant toute sa présence sur le terrain.

J. Kounde - 7/10

Dominant physiquement dans ses duels, Kounde a éteint tout danger potentiel avant qu’il ne prenne de l’ampleur. Sa vitesse de repli a été précieuse lors des rares moments où le Barça a été pris en transition. Il a formé une charnière solide avec Cubarsi, limitant les visiteurs à seulement deux tirs cadrés.

P. Cubarsi - 7/10

Le jeune joueur continue d’impressionner par sa qualité de passe, éliminant souvent le milieu de Feyenoord grâce à des diagonales propres et tranchantes. Défensivement, il a été solide, remportant la majorité de ses duels au sol et affichant une maturité bien au-delà de son âge dans un contexte de Ligue des champions.

Milieu de terrain

Rodri - 8/10

Le métronome de l’équipe. Rodri a contrôlé l’entrejeu avec son autorité habituelle, servant de point d’ancrage structurel pour permettre à Pedri et Olmo de dézoner. Ses statistiques ont été impeccables, facilitant les 792 passes totales enregistrées par Barcelone avant qu’il ne soit ménagé à la 83e minute.

Pedri - 9/10

Une prestation sublime du maestro du milieu. Pedri a dicté le tempo et offert la passe décisive cruciale sur le but de Raphinha à la 57e minute. Sa vision dans les petits espaces a été la clé qui a déverrouillé le bloc bas de Feyenoord, donnant à tout une impression de facilité avant sa sortie précoce.

D. Olmo - 7/10

Actif entre les lignes, les déplacements d’Olmo ont constamment posé des problèmes aux milieux défensifs de Feyenoord. S’il n’a pas marqué, son implication dans les courses du troisième homme a été essentielle à la fluidité de l’attaque. Il a apporté la discipline tactique que Flick exigeait dans le dernier tiers.

Attaque

Raphinha - 9/10

La performance du capitaine a été marquée par son activité et son efficacité. Il a inscrit un but plein de sang-froid à la 57e minute pour pratiquement tuer le match et a été une menace constante sur le flanc gauche. Ses déclenchements de pressing ont été à l’origine de plusieurs récupérations dans la moitié de terrain de Feyenoord.

K. Adeyemi - 8/10

Sa vitesse explosive a été la principale arme du Barça en première période. Il a bien conclu sur son but à la 22e minute après le service de Cancelo et a étiré verticalement la défense néerlandaise, créant l’espace que Lamine Yamal a fini par exploiter. Une prestation de 63 minutes d’une grande efficacité.

L. Yamal - 10/10

Une soirée historique pour l’adolescent. Yamal a pulvérisé les records de Kylian Mbappe avec une prestation d’une pure qualité, marquant à la 77e minute et offrant la passe décisive sur le but tardif de Gabriel Jesus. Avec 3 tirs cadrés et une démonstration technique parfaite en dribble, il a été l’homme du match incontesté.

Remplaçants et entraîneur

M. Bernal - 6/10

Entré à la place d’Adeyemi à la 63e minute, il a aidé à stabiliser le milieu alors que le Barça passait à un registre plus défensif pour gérer la fin de match.

A. Gordon - 6/10

Entré pour apporter de l’énergie fraîche sur les ailes. Il a maintenu le pressing haut et bien effectué ses replis, même s’il a eu peu d’occasions de se montrer dangereux lui-même.

F. Lopez - 6/10

A remplacé Raphinha pour les 20 dernières minutes. Il a fait circuler le ballon et s’est bien intégré au rythme déjà installé du match.

G. Jesus - 7/10

Une entrée parfaite. Malgré seulement quelques minutes sur le terrain, il a marqué à la 85e minute après avoir été servi par Yamal, affichant un excellent instinct dans la surface.

Gavi - 6/10

Il a reçu une chaleureuse ovation pour son retour. Son court passage a surtout servi à retrouver du rythme, même si sa combativité caractéristique a été immédiatement visible.

H. Flick - 9/10

Flick a parfaitement réussi son plan tactique. Le choix d’utiliser des latéraux intérieurs a complètement submergé le milieu de Feyenoord. Ses changements ont été effectués au bon moment, permettant de ménager des cadres tout en maintenant le rendement offensif de l’équipe, comme l’a illustré le cinquième but inscrit en fin de match.