Notes des joueurs d'Aston Villa contre Bologne : Ollie Watkins et Morgan Rogers brillent lors d'une victoire écrasante à l'extérieur

Aston Villa a offert une leçon de jeu de transition et de solidité défensive pour dominer un Bologne tenace sur ses terres. Dès l’entame, le plan d’Unai Emery a pris le dessus : un bloc médian compact qui a étouffé les hôtes avant de lancer des contre-attaques fulgurantes, exposant la défense haute des Italiens. Cette victoire permet à Villa de conserver sa place de choix au classement de l’Europa League et d’asseoir son statut de prétendant au titre.

Les visiteurs ont pris le contrôle des zones centrales, Youri Tielemans et Amadou Onana offrant une plateforme solide pour les éclats créatifs de Morgan Rogers et Emiliano Buendía. Si Bologna a connu des phases de possession, il lui a manqué le sang-froid d’Ollie Watkins, auteur de l’unique but du match. Une performance professionnelle, alliant rigueur défensive et inspiration offensive, qui a laissé l’équipe italienne sans réponse face à la rigueur tactique des Villans.

Gardiens et défense

Emi Martínez : 8/10

L’Argentin a affiché un sang-froid exemplaire. Bien qu’il ait été battu une fois, sa relance précise a souvent lancé les contres. Il a réalisé deux arrêts décisifs en première période face à Santiago Castro, rappelant pourquoi il figure parmi les meilleurs gardiens sous pression.

Matty Cash - 7/10

L’arrière droit a livré une performance appliquée, équilibrant rigueur défensive et débordements mesurés. Il a neutralisé la menace représentée par Jhon Lucumi quand celui-ci s’est excentré, puis a fourni la couverture nécessaire lors des longues séquences de pression bolonaises en seconde période.

Ezri Konsa - 8/10

Konsa a confirmé son statut de pilier de la défense par un placement défensif irréprochable. Il a réalisé cinq dégagements et remporté la majorité de ses duels aériens, rarement mis en difficulté, même lorsque Bologne a jeté ses dernières forces dans la bataille pour égaliser.

Pau Torres – 8/10

La capacité de l’Espagnol à percer les lignes grâce à ses passes a encore été un élément clé de la construction du jeu de Villa. Torres est resté le plus calme du stade, déjouant le pressing de Bologne avec aisance et offrant la passe décisive d’un long ballon millimétré qui a pris la défense locale au dépourvu.

Lucas Digne - 7/10

Digne a adressé ses centres de grande qualité habituels depuis le flanc gauche. Si la prudence était de mise face à la vitesse de Bernardeschi, ses ballons aériens sont restés une menace constante et sa communication avec Pau Torres a permis à Villa de conserver sa solidité sur le côté gauche de la défense.

Milieu de terrain

Amadou Onana - 8/10

Un colosse physique au cœur du milieu de terrain. Onana a contré d'innombrables attaques de Bologne, utilisant son envergure et sa puissance pour dominer Remo Freuler. Sa présence a permis aux milieux de terrain plus créatifs de se déplacer librement, et sa discipline dans le maintien de sa position était tactiquement parfaite.

Youri Tielemans - 9/10

Le métronome des Villans. Tielemans a dicté le tempo grâce à une alternance de passes courtes et longues. Ses stats sont impressionnantes : plus de 90 % de passes réussies et une contribution décisive à la transition défensive. Il est le ciment du système d’Unai Emery.

John McGinn - 7/10

D’une activité débordante, le capitaine a été décisif au milieu de terrain. Moins prolifique dans le dernier tiers qu’à l’accoutumée, il a toutefois étouffé le jeu de Bologne en s’imposant dans les zones « sales ». Son leadership s’est pleinement exprimé lors des dernières minutes, qu’il a gérées avec autorité.

Emiliano Buendía : 7/10

Évoluant dans les espaces, l’Argentin a montré des éclairs de génie. Son association prolifique avec Watkins a causé des ravages, et si le compteur personnel de Buendia est resté bloqué à zéro, son intelligence à attirer les défenseurs a ouvert des brèches que ses coéquipiers ont pu exploiter.

Attaque

Morgan Rogers – 9/10

Une performance européenne exceptionnelle. Rogers s’est avéré pratiquement imparable en transition, transperçant le cœur de la défense de Bologne avec puissance et technique. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive, se posant comme le principal catalyseur du succès offensif de Villa en prenant systématiquement les bonnes décisions sous haute pression.

Ollie Watkins - 9/10

La performance ultime d’un attaquant moderne. Watkins a mené seul l’attaque pendant une grande partie du match, étirant la défense adverse et se montrant clinique lorsque les occasions se présentaient. Son but était une véritable leçon de mouvement et de finition, confirmant encore davantage son statut d’un des attaquants les plus dangereux d’Europe.

Remplaçants et entraîneur

Unai Emery - 9/10

Sur le plan tactique, l’entraîneur a tout réussi : du choix de Buendia au timing parfait de ses remplacements, Emery a constamment surpassé Vincenzo Italiano. Son équipe, bien rodée, motivée et parfaitement préparée, a su répondre aux spécificités du défi italien.

Remplaçants : 7/10

Les remplaçants ont rempli leur rôle avec efficacité, en maintenant l'intensité et en veillant à ce qu'il n'y ait pas de baisse de concentration en fin de match. Grâce à la profondeur de son effectif, Villa a pu mener le match à son terme sans jamais donner l'impression de risquer de perdre son avance au cours des quinze dernières minutes.