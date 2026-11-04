Partager Suivez GOAL sur Google

Arsenal a poursuivi sa belle série en Ligue des champions en s’imposant 2-1 face au Slavia Prague à la Fortuna Arena. Les buts de Noni Madueke et Viktor Gyökeres ont assuré la victoire, malgré une frayeur causée par l’équipe locale en fin de match.

Publicité

Arsenal a fait preuve de maturité tactique et d’efficacité devant le but pour venir à bout d’un Slavia Prague combatif en Tchéquie. Les hommes de Mikel Arteta ont rapidement pris l’ascendant grâce à Madueke, dont le but à la 9e minute a donné le ton d’une première période maîtrisée. Les visiteurs ont doublé la mise avant la pause lorsque Gyökeres a marqué à la 38e minute, profitant d’un moment d’inattention de la défense du Slavia après une longue séquence de pression d’Arsenal.

La seconde période a été plus décousue, les joueurs du Slavia haussant le ton jusqu’à ce que Wiktor Nowak réduise l’écart à la 90e minute, menaçant de remettre le résultat en cause. Malgré cette fin de match tendue et plusieurs occasions du Slavia dans le temps additionnel, la précision des passes d’Arsenal (83 %) et sa solidité défensive, sous l’impulsion de Gabriel Magalhães, lui ont permis de repartir avec les trois points. Cette victoire porte le total d’Arsenal à 10 points en phase de ligue et confirme sa place parmi les prétendants de premier plan.

Gardien et défense

David Raya : 7/10

Peu inquiété pendant une grande partie de la soirée, l’Espagnol est resté vigilant lorsqu’il a été sollicité et a terminé avec quatre arrêts. Il s’est notamment illustré dans le temps additionnel en captant sans difficulté une tentative peu appuyée de Konecny, anéantissant le dernier espoir d’égalisation des joueurs du Slavia. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur le but inscrit de près par Nowak en fin de match.

Ben White : 6/10

Aligné au poste de latéral droit, White a apporté de la solidité défensive avant d’être remplacé à la 77e minute. Il s’est attaché à préserver l’organisation de l’équipe plutôt qu’à multiplier les montées, évitant à Arsenal d’être pris de court par les transitions rapides du Slavia tant qu’il était sur le terrain.

Publicité Publicité

Gabriel Magalhães : 8/10

Le pilier de la défense d’Arsenal. Gabriel a réalisé 12 interventions défensives, le total le plus élevé de son équipe, avec notamment 8 duels remportés et un tacle crucial. Il s’est aussi montré dangereux à l’autre bout du terrain : monté plus haut que tout le monde sur un corner, il a vu sa tête repoussée à la 42e minute. Sa domination dans les airs a été essentielle dans les dernières minutes.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Ezri Konsa : 7/10

Associé à Gabriel dans l’axe de la défense, Konsa a fait preuve d’une excellente lecture du jeu et de sang-froid balle au pied. La qualité de ses relances a contribué aux 56 % de possession d’Arsenal, avant qu’Arteta ne le remplace par Cristhian Mosquera à la 61e minute pour apporter du sang neuf.

Piero Hincapié : 6/10

Une prestation pleine d’activité sur le côté gauche. Mis à l’épreuve par le jeu direct d’Ayaosi, Hincapié a globalement tenu bon. Moins présent que d’habitude dans le dernier tiers du terrain, il a néanmoins aidé Arsenal, par son placement, à conserver son équilibre face au pressing haut du Slavia.

Publicité

Milieu de terrain

Declan Rice : 8/10

Une prestation de métronome pour l’international anglais. Rice a dicté le tempo en réussissant 67 de ses 75 passes, soit 89 % de précision. Sa capacité à protéger sa défense et à faire circuler le ballon a été essentielle pour traverser les périodes plus chaotiques de la seconde mi-temps.

Martin Zubimendi : 7/10

Parfait complément de Rice, Zubimendi a apporté la sûreté technique nécessaire dans un environnement hostile à l’extérieur. Discipliné dans son placement, il a facilité le passage de la défense à l’attaque, permettant aux joueurs les plus créatifs de s’exprimer dans le dernier tiers du terrain.

Publicité

Mikel Merino : 7/10

Dans un rôle plus avancé, Merino a constamment gêné les défenseurs du Slavia. Il a tenté trois tirs au total, dont une tête contrée à la 24e minute et une frappe passée juste à côté peu après. Sa présence physique dans la surface a libéré des espaces pour ses coéquipiers.

Attaque

Noni Madueke : 8/10

Explosif dès les premiers échanges, Madueke a inscrit son but avec brio à la 9e minute d’une frappe rasante du pied droit au centre du but. Il est resté une solution constante sur l’aile droite jusqu’à son remplacement à la 93e minute, apportant une capacité à se projeter vers l’avant que le Slavia a eu du mal à contenir.

Publicité

Eberechi Eze : 7/10

La capacité d’Eze à progresser balle au pied a permis à Arsenal de contourner à plusieurs reprises le pressing du milieu de terrain du Slavia. Il a mis Domchak à l’épreuve d’une frappe sèche à la 26e minute et a joué un rôle central dans les enchaînements offensifs qui ont mené au deuxième but, avant d’être remplacé après une heure de jeu.

Viktor Gyökeres : 8/10

Une prestation typique d’avant-centre. Après avoir manqué une première occasion de la tête, Gyökeres s’est rattrapé à la 38e minute en trouvant avec précision la lucarne droite pour doubler l’avance d’Arsenal. Son travail sans ballon et sa capacité à conserver le ballon sous pression ont été essentiels à la victoire.

Publicité

Remplaçants et entraîneur

Cristhian Mosquera : 6/10

Entré à la place de Konsa à la 62e minute, il s’est bien intégré à la défense, même s’il faisait partie de l’arrière-garde qui a fini par céder à la 90e minute sous une forte pression.

Christos Tzolis : 6/10

Il a remplacé Eze à l’heure de jeu. Il a vu une tentative contrée à la 83e minute et a aidé au repli défensif alors que les joueurs du Slavia prenaient confiance en fin de match.

Publicité

Jurriën Timber : 6/10

Entré à la 78e minute à la place de White, il a apporté de l’énergie à la défense et a participé à un contre lors de l’assaut final du Slavia.

Martin Ødegaard : 6/10

Entré à la place de Gyökeres à la 78e minute pour apporter davantage de maîtrise, il a vu une frappe contrée à la 82e minute, mais a passé l’essentiel de son court passage sur le terrain à défendre face aux offensives du Slavia.

Publicité

Max Dowman : non noté

Un remplacement tactique très tardif de Madueke pour gagner du temps.

Mikel Arteta : 7/10

L’entraîneur avait parfaitement préparé son équipe pour la première période, mais ses changements défensifs tardifs ont peut-être invité le Slavia à exercer davantage de pression. Son choix de titulariser Gyökeres et Madueke a toutefois été récompensé par leurs buts décisifs.