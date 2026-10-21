Partager Suivez GOAL sur Google

Arsenal a arraché un match nul 2-2 face au Bayern Munich à l’Allianz Arena, grâce à une égalisation tardive de Declan Rice. Menée après un penalty de Harry Kane, l’équipe de Mikel Arteta a fait preuve de maturité tactique pour rester invaincue lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Publicité

Arsenal a prolongé son invincibilité en phase de ligue de la Ligue des champions en arrachant un match nul 2-2 face au Bayern Munich à l’Allianz Arena. Les joueurs d’Arsenal ont fait preuve d’une grande discipline tactique en première période, résistant à la pression avant qu’Eberechi Eze, entré rapidement à la place de Bukayo Saka, blessé, n’ouvre le score à la 25e minute sur une superbe passe de Martin Ødegaard. Mais le jeu vertical du Bayern a fini par payer : Alphonso Davies a égalisé avant la pause à la suite d’une passe en profondeur inspirée de Harry Kane.

La seconde période s’est transformée en duel tactique à fort enjeu, ponctué d’erreurs individuelles. Ezri Konsa et Jurrien Timber ont dû intervenir en catastrophe, ce dernier étant finalement sanctionné pour une main qui a permis à Kane de donner l’avantage aux locaux sur penalty à la 61e minute. Arsenal n’a toutefois pas cédé et a égalisé grâce à une finition pleine de sang-froid de Rice à la 82e minute. Si le Bayern a dominé au chapitre des buts attendus (2,51 contre 1,40), Arteta sera le plus satisfait des deux entraîneurs après avoir négocié avec succès l’un des déplacements les plus difficiles du football européen.

Getty Images

Gardien et défense

David Raya : 7/10

Raya a joué un rôle déterminant pour maintenir Arsenal à flot durant les temps forts du Bayern. Il a terminé la rencontre avec 3 arrêts, dont une parade décisive sur une tête de Dayot Upamecano au début de la seconde période. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur le penalty bien tiré de Kane ni sur la conclusion de Davies à bout portant, tandis que ses relances ont aidé Arsenal à déjouer le premier rideau du pressing bavarois.

Ezri Konsa : 6/10

Positionné sur le côté droit du bloc défensif, Konsa a été mis à rude épreuve par les montées d’Alphonso Davies. Son placement a été globalement solide, mais il a participé à la défaillance collective qui a permis à Davies de s’infiltrer pour égaliser. Il est resté dominant dans les airs lorsque le Bayern a cherché à centrer de loin.

Publicité Publicité

Gabriel Magalhães : 8/10

Le pilier de la défense. Gabriel a réalisé 11 interventions défensives, le total le plus élevé de l’arrière-garde d’Arsenal. Sa capacité à anticiper les déplacements de Harry Kane dans les demi-espaces a été cruciale, et il a parfaitement organisé la défense dans la surface lors des assauts du Bayern en fin de match.

Related Topics

Jurrien Timber : 6/10

Un match marqué par de grands moments et un sérieux faux pas. Timber a excellé dans les transitions et a failli inscrire le but de la victoire en fin de rencontre, mais Neuer a détourné sa tentative au-dessus de la barre. Il a toutefois été le protagoniste malheureux du tournant du match en concédant un penalty pour une main alors qu’il contrait une frappe de Kane.

Riccardo Calafiori : 7/10

Calafiori a représenté une menace constante depuis son poste d’arrière gauche. Il a tenté 4 tirs, plus que tout autre joueur d’Arsenal, pour un total de 0,36 but attendu. Ses déplacements vers l’intérieur ont considérablement perturbé l’organisation du Bayern, même si la vitesse de Serge Gnabry l’a parfois pris de court en contre-attaque.

Getty Images

Publicité

Milieu de terrain

Martin Ødegaard : 7/10

Le capitaine a signé le premier véritable geste de classe du match avec un long ballon parfaitement dosé dans le dos de la défense du Bayern pour servir Eze. Si Pavlovic a parfois réussi à le museler, il s’est distingué par sa créativité durant les 85 minutes qu’il a disputées avant d’être remplacé par Merino.

Bruno Guimarães : 6/10

Guimarães a peiné à imposer sa maîtrise habituelle du rythme face au double pivot du Bayern. Il a placé une tête dangereuse qui a obligé Neuer à intervenir à la 48e minute, mais s’est surtout consacré à la protection de sa défense avant de céder sa place à Lewis-Skelly à la 69e minute.

Publicité

Declan Rice : 9/10

Une démonstration de ce que doit être un milieu de terrain moderne. Rice a dominé les statistiques avec 69 passes réussies sur 77 tentées et une grosse occasion créée. Son but à la 82e minute a témoigné d’un sang-froid remarquable : il a envoyé le ballon au fond des filets pour permettre à Arsenal de repartir de Munich avec un point.

Getty Images

Attaque

Bukayo Saka : non noté

Sorti dès la 10e minute en raison d’une blessure survenue en début de match. Son absence a imposé un important remaniement tactique.

Publicité

Kai Havertz : 6/10

Havertz a joué un rôle ingrat à la pointe de l’attaque, décrochant fréquemment pour attirer les défenseurs centraux du Bayern hors de leur position. Il a manqué une belle occasion à la 67e minute sur coup de pied arrêté, sans cadrer à bout portant, avant d’être remplacé.

Noni Madueke : 7/10

Le jeu direct de Madueke a offert un précieux point d’appui à Arsenal. Il a joué un rôle clé dans la construction de l’égalisation, faisant preuve de puissance et de lucidité pour combiner avec Gyökeres et Rice. Ses efforts au repli défensif ont été tout aussi impressionnants.

Getty Images

Publicité

Remplaçants et entraîneur

Eberechi Eze : 8/10

Entré à la place de Saka après seulement 10 minutes, Eze a été le remplaçant décisif. Il a conclu avec un sang-froid absolu à la 25e minute, glissant le ballon hors de portée de Manuel Neuer pour donner l’avantage à Arsenal. Sa capacité à conserver le ballon dans les petits espaces a été essentielle pour soulager son équipe.

Viktor Gyökeres : 7/10

Entré à la 68e minute à la place de Havertz, l’attaquant a apporté une présence physique que le Bayern a eu du mal à contenir. Sa participation à l’action qui a amené le but de Rice a justifié son entrée en jeu.

Publicité

Myles Lewis-Skelly : 6/10

Lancé dans un contexte brûlant à la 69e minute, le jeune joueur a gardé son calme et contribué à stabiliser le milieu de terrain aux côtés de Rice durant les vingt dernières minutes.

Mikel Merino : 6/10

Entré tardivement à la place de Ødegaard, il a failli inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel, mais sa tête sur corner a été contrée par le mur du Bayern.

Publicité

Mikel Arteta : 8/10

Arteta a remarquablement géré le match. La sortie précoce de Saka aurait pu faire dérailler son plan, mais son choix de lancer Eze s’est révélé inspiré. Le passage à un bloc plus résistant durant les 15 dernières minutes a permis de préserver le point du match nul.