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Arsenal a conservé ses six points d’avance en tête de la Premier League après un nul -2 âprement disputé contre Manchester City. Les buts de Kai Havertz et Jurrien Timber ont répondu à ceux d’Erling Haaland et Enzo Fernandez dans une bataille tactique à l’Emirates Stadium.

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L’Emirates Stadium a accueilli une véritable bataille tactique entre les deux premiers de Premier League, qui se sont quittés sur un nul haletant (2-2). Manchester City a ouvert le score par Haaland à la 34e minute, sur un service de Josko Gvardiol, mais Arsenal a répliqué avant la pause grâce à Havertz, buteur à la 40e. Le score de 1-1 à la mi-temps reflétait l’équilibre d’une rencontre où les deux entraîneurs cherchaient à exploiter la moindre faille dans l’organisation adverse.

City a repris l’avantage presque immédiatement après la pause grâce à Fernandez, à la 48e minute. L’équipe de Mikel Arteta a fait preuve d’une immense résistance, continuant à construire par la passe malgré la pression.

Ses efforts ont été récompensés en fin de match lorsque Timber a égalisé à la 83e minute. Avec ce résultat, Arsenal reste en tête du classement avec 29 points et conserve six longueurs d’avance sur City, désormais sans victoire depuis quatre matches de championnat.

Gardien et défense

David Raya - 6/10

Rassurant dans son but, Raya a réalisé quatre arrêts, mais ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score de Haaland ni sur la frappe de Fernandez. Sa relance a joué un rôle clé dans les 56 % de possession d’Arsenal : il a souvent participé au jeu comme un onzième joueur de champ pour déjouer le pressing haut de City.

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Riccardo Calafiori - 5/10

L’Italien a éprouvé quelques difficultés face à la vitesse des transitions de City et a été remplacé à la mi-temps. Alors qu’il tentait de se recentrer au milieu, il s’est retrouvé mal placé sur l’action qui a mené au premier but. Hincapie lui a succédé pour la seconde période.

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Gabriel - 6/10

Son après-midi a été marqué par un duel physique avec Haaland. Il a obtenu une note de 6,3 et contribué aux 14 dégagements réalisés collectivement par Arsenal. S’il a perdu son duel sur le premier but, son leadership a été essentiel dans les dix dernières minutes.

Jurrien Timber - 8/10

Le héros de l’après-midi. Il a non seulement montré sa polyvalence défensive, mais aussi son sens offensif en égalisant à la 83e minute. Averti lors d’une seconde période disputée, il a néanmoins gardé son sang-froid jusqu’au bout.

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Ezri Konsa - 6/10

Aligné dans la défense à quatre, Konsa a apporté de la solidité. Moins porté vers l’avant que Timber, il a bien tenu la ligne défensive face aux courses directes de Doku, au sein d’une défense qui a limité City à cinq tirs cadrés.

Milieu de terrain

Bruno Guimaraes - 7/10

Le moteur de l’équipe. Guimaraes a joué un rôle central dans les 462 passes d’Arsenal, demandant sans cesse le ballon et faisant circuler le jeu. Sa capacité à protéger la défense a permis aux joueurs plus créatifs de se déplacer librement, même s’il a eu du mal à suivre les incursions tardives de Fernandez dans la surface.

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Mikel Merino - 7/10

Une prestation disciplinée de l’Espagnol, également passeur décisif sur le premier but de Kai Havertz grâce à une intervention offensive parfaitement synchronisée. Il est resté attentif à l’équilibre de l’équipe, aidant Arsenal à prendre le dessus aux buts attendus (xG), 1,92 contre 1,23, avant de céder sa place à l’énergie du jeune Lewis-Skelly à la 58e minute.

Martin Odegaard - 6/10

Le capitaine a évolué dans les espaces entre les lignes de City, mais Bouaddi l’a surveillé de près. Sans but ni passe décisive, il a été remplacé par Gyokeres à la 58e minute, Arteta cherchant à apporter une menace plus directe.

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Attaque

Christos Tzolis - 6/10

Il a occupé son couloir avec détermination, mais a eu du mal à se procurer de véritables occasions face à Nunes. Il faisait partie d’une attaque qui a totalisé 13 tirs, avant de céder sa place à Eberechi Eze au début de la seconde période.

Noni Madueke - 6/10

Il a montré par moments son talent individuel sur l’aile, étirant la défense de City. Sans marquer, il a contraint Gvardiol à se concentrer davantage sur la défense pendant de longues périodes, avant d’être remplacé en fin de match.

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Kai Havertz - 8/10

Havertz continue de faire taire ses détracteurs dans les grands rendez-vous. Son but à la 40e minute a illustré la qualité de ses déplacements dans la surface et son efficacité. Il a mené l’attaque avec intelligence, facilitant les transitions qui ont permis à Arsenal d’obtenir six corners en 90 minutes.

Remplaçants et entraîneur

Piero Hincapie - 6/10

Entré à la mi-temps à la place de Calafiori, il a apporté une meilleure couverture athlétique sur le côté gauche. Il a aidé à stabiliser la défense après le coup dur du deuxième but encaissé rapidement.

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Myles Lewis-Skelly - 6/10

Entré à la 58e minute, le jeune joueur n’a pas semblé dépassé par l’enjeu et a fait preuve d’une grande audace balle au pied.

Viktor Gyokeres - 6/10

Entré à la place d’Odegaard, il n’a pas eu d’impact positif et a gâché une occasion en or devant le but de Donnarumma. Il a également eu de la chance de ne pas provoquer un penalty potentiellement coûteux pour Arsenal en fin de match.

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Eberechi Eze - 6/10

Entré à la place de Tzolis, Eze a offert quelques éclairs de talent, mais a surtout dû se consacrer aux tâches défensives alors que City poussait pour arracher la victoire.

Max Dowman - 6/10

Une brève apparition en fin de match pour ce jeune espoir très estimé, entré à la place de Madueke à la 80e minute et impliqué dans la construction du dernier but.

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Mikel Arteta - 7/10

La souplesse tactique d’Arteta s’est révélée cruciale : ses changements en seconde période ont aidé Arsenal à sauver un point et à prendre le contrôle du match après la pause. Son équipe est parvenue à contrarier la tentative de retour de Manchester City, à garder son calme sous la pression et à éviter la défaite à l’Emirates Stadium.