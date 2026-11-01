Notes des joueurs d’Arsenal face à Liverpool : Declan Rice et Kai Havertz mettent fin à 14 ans d’attente à Anfield, Arsenal prend la tête du classement

Partager Suivez GOAL sur Google

Arsenal a mis fin à 14 ans d’attente pour une victoire en Premier League à Anfield. L’équipe de Mikel Arteta s’est imposée 1-0 face à Liverpool dimanche grâce à un immense effort défensif collectif.

Publicité

Le moment décisif est survenu à la 16e minute, lorsque Martin Odegaard a profité d'une passe imprécise d'Alisson et que Kai Havertz a repris au second poteau le centre à ras de terre de Declan Rice. Liverpool a eu 56 % de possession et tenté 17 tirs, mais n'en a cadré qu'un seul, une frappe sans danger de Bradley Barcola dans le temps additionnel. Florian Wirtz a toutefois touché la barre et Alexis Mac Allister a placé sa tête au-dessus alors qu'il avait une occasion franche avant la pause.

Cette victoire, la 300e d'Arsenal à l'extérieur en Premier League, lui donne trois points d'avance en tête du classement et met fin à la série de cinq victoires consécutives de Liverpool.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs d'Arsenal à Anfield...

Gardien et défense

David Raya (7/10) : Rarement mis à l'épreuve, il est toutefois sorti rapidement pour se saisir du ballon dans les pieds d'Alexander Isak et a capté plusieurs centres alors que Liverpool multipliait les présences dans la surface. Averti dans le temps additionnel pour avoir gagné du temps.

Publicité Publicité

Jurrien Timber (7/10) : Il a longtemps contenu Bradley Barcola, même s'il a eu de la chance de ne pas être sanctionné pour avoir tiré Isak en première période. Averti à la 80e minute pour son rôle dans l'accrochage avec Mac Allister.

Related Topics

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

Ezri Konsa (8/10) : Autoritaire en défense centrale, il a contré Milos Kerkez à deux reprises dans la surface et repoussé centre après centre. Hormis un contrôle manqué, il n'a pratiquement rien raté.

Gabriel Magalhaes (7/10) : Il a bien dirigé la défense en l'absence de William Saliba et contribué à repousser les centres incessants de Liverpool, même si sa réaction théâtrale après un accrochage avec Isak en début de match ne l'a pas servi.

Publicité

Riccardo Calafiori (7/10) : Combatif dans les duels, il a réalisé une interception cruciale pour couper la passe en retrait de Barcola et a aussi trouvé le temps de se projeter, en adressant un centre dangereux à ras de terre au milieu de la seconde période.

Milieu de terrain

Declan Rice (8/10) : Il a dédoublé et délivré le centre à ras de terre parfait pour le but décisif de Havertz, avant de revenir à toute vitesse pour stopper Barcola après une relance imprécise d'Arsenal. Un moteur dans les deux sens du jeu.

Publicité

Bruno Guimaraes (7/10) : Impliqué dans la construction du but, il a également envoyé un ballon tendu devant le but que Havertz a manqué de peu, avant de céder sa place à la 62e minute.

Martin Odegaard (7/10) : Son pressing sur Alisson a été à l'origine du but de la victoire. Il a gardé son calme face aux provocations de Mac Allister avant de céder sa place à Mikel Merino en fin de match.

Publicité

Attaque

Noni Madueke (7/10) : Il a servi Rice sur le but et offert à Christos Tzolis la meilleure occasion des visiteurs en seconde période, mais a été averti pour une faute sur Barcola à la 55e minute.

Christos Tzolis (7/10) : Impliqué sur le but, il a obligé Alisson à réaliser un arrêt difficile sur une frappe à ras de terre. Il aurait toutefois dû tirer plutôt que de chercher une passe alors qu'il filait seul au but à la 68e minute.

Publicité

Kai Havertz (8/10) : Il a parfaitement synchronisé son appel au second poteau pour reprendre le centre de Rice et marquer, avant de passer tout près d'un deuxième but quelques instants plus tard. Remplacé par Viktor Gyokeres à la 84e minute.

Remplaçants et entraîneur

Myles Lewis-Skelly (6/10) : Entré en jeu pour sa 50e apparition en Premier League, il a été averti à la 72e minute après un accrochage avec Isak et a trop appuyé une passe lors d'une contre-attaque en fin de match.

Publicité

Viktor Gyokeres (non noté) : Il a remplacé Havertz à la 84e minute pour offrir une solution à Arsenal en fin de match.

Piero Hincapie (non noté) : Entré à la place de Tzolis à la 84e minute pour consolider l'équipe.

Publicité

Mikel Merino (non noté) : Il a remplacé Odegaard à la 88e minute pour apporter de la taille face aux derniers assauts.

Mikel Arteta (8/10) : Il a décroché sa première victoire à Anfield en tant qu'entraîneur, 14 ans après avoir joué lors du dernier succès d'Arsenal sur ce terrain. Son équipe a défendu collectivement et tenu jusqu'au bout.