Au terme d’un duel tactique et d’une longue épreuve de patience à l’Emirates Stadium, Arsenal a fini par venir à bout d’une équipe de Hull City remarquablement disciplinée. Avec 67 % de possession et 21 tirs, Arsenal a dominé, sans pour autant parvenir facilement à se créer des occasions franches face au bloc bas de Hull. Une décision controversée de la VAR, qui a refusé un penalty à Kai Havertz pour hors-jeu en première période, a encore accru la tension. Mikel Arteta et le public local ont laissé paraître une frustration grandissante alors que le score était toujours nul et vierge à la pause.

La délivrance est finalement venue à la 72e minute grâce à l’infatigable Martin Odegaard, qui a trouvé l’espace nécessaire pour tromper un Konstantinos Tzolakis jusque-là impressionnant. Si le total de 1,39 xG d’Arsenal suggère que l’équipe n’a pas été au sommet de sa créativité, sa solidité défensive lui a permis de neutraliser efficacement les rares contre-attaques de Hull. Cette courte victoire 1-0 souligne la capacité d’Arsenal à trouver des solutions face à des défenses regroupées, même lorsque ses circuits offensifs habituels sont perturbés.

Gardien et défense

David Raya - 6/10

Un après-midi tranquille pour l’Espagnol, largement réduit au rôle de spectateur pendant qu’Arsenal s’installait dans la moitié de terrain adverse. Il a effectué deux arrêts pour préserver sa cage inviolée, mais a surtout participé à la circulation du ballon, contribuant à maintenir la ligne défensive haute qui a confiné Hull dans son camp pendant de longues périodes.

Riccardo Calafiori - 7/10

Utilisé comme latéral rentrant dans l’axe avant son remplacement à la 69e minute, Calafiori a été essentiel à la construction du jeu. Il a apporté de la présence physique dans les duels et permis à Arsenal de passer rapidement à une organisation offensive en 3-2-5, même si sa dernière passe n’a pas suffi à débloquer lui-même la situation.

Ezri Konsa - 6/10

Aligné en défense centrale, Konsa a apporté de la stabilité. Solide dans ses duels, il est resté discipliné pour éviter toute mauvaise surprise.

Gabriel - 7/10

Le Brésilien a été un roc au cœur de la défense. Peu sollicité défensivement, il a néanmoins fait valoir sa domination aérienne sur les rares coups de pied arrêtés de Hull, offrant une sécurité supplémentaire à Arsenal. Il a également représenté une menace sur les sept corners de son équipe.

Jurrien Timber - 7/10

Timber a montré son excellente vitesse de repli lors des quelques tentatives de contre de Hull. Son placement a été irréprochable et il a contribué à la domination totale d’Arsenal dans la possession, tout en veillant à ce qu’Oliver McBurnie reste isolé pendant toute la rencontre.

Milieu de terrain

Bruno Guimaraes - 7/10

Le métronome du milieu. Guimaraes a dicté le rythme, réussissant une grande proportion de ses passes pour déplacer le bloc défensif de Hull d’un côté à l’autre. Remplacé à la 89e minute, il avait jusque-là privilégié la conservation du ballon et les fautes tactiques pour stopper les contre-attaques.

Declan Rice - 6/10

Rice a assuré la couverture nécessaire devant la défense à quatre, mais a peiné à trouver la passe verticale décisive face à un milieu aussi dense. Merino l’a remplacé à la 63e minute, Arteta cherchant davantage de créativité dans le dernier tiers du terrain.

Martin Odegaard - 8/10

L’homme du but décisif. Alors qu’Arsenal avait besoin d’un exploit individuel pour contourner les dix joueurs de Hull regroupés dans la surface, son capitaine a répondu présent à la 72e minute. Au-delà de son but, il a été au cœur de chaque attaque, réclamant sans cesse le ballon dans les petits espaces.

Attaque

Noni Madueke - 6/10

Madueke a cherché à déborder son vis-à-vis par l’extérieur, mais s’est retrouvé confronté à la prise à deux des pistons de Hull. Il a contribué au total de 21 tirs d’Arsenal, sans toutefois trouver assez souvent le dernier geste pour réellement mettre Tzolakis à l’épreuve pendant la première heure.

Christos Tzolis - 5/10

Un après-midi difficile pour l’ailier, qui a peiné à trouver des espaces dans un dernier tiers du terrain très encombré. Remplacé à la 69e minute, il n’avait pas réussi à peser véritablement sur le match ni à apporter la largeur nécessaire pour étirer la défense à cinq de Hull.

Kai Havertz - 6/10

Havertz s’est retrouvé au centre de la principale controverse du match : la VAR lui a refusé un penalty en raison d’un hors-jeu de quelques centimètres. Il s’est beaucoup dépensé en pointe, mais le manque de ballons reçus dans la surface l’a frustré avant son remplacement à l’heure de jeu.

Remplaçants et entraîneur

Mikel Merino - 7/10

Entré à la 63e minute, il a immédiatement intensifié le pressing d’Arsenal. Sa capacité à récupérer les deuxièmes ballons a permis à son équipe de maintenir la pression jusqu’au but de la victoire.

Viktor Gyokeres - 6/10

Entré à la place de Havertz pour apporter un profil physique différent. Ses déplacements ont attiré les défenseurs hors de leur position, créant les petits espaces qu’Odegaard a fini par exploiter.

Eberechi Eze - 7/10

Son entrée à la 69e minute a apporté la créativité et l’imprévisibilité qui manquaient à Arsenal. Ses dribbles ont attiré les défenseurs vers lui, un élément déterminant dans l’action du but inscrit à la 72e minute.

Piero Hincapie - 6/10

Il a remplacé Calafiori en fin de match pour apporter de la fraîcheur sur le côté gauche et éviter toute erreur défensive dans les derniers instants.

Martin Zubimendi - Non noté

Entré à la 89e minute pour aider Arsenal à conserver son avantage.

Mikel Arteta - 7/10

Le triple changement effectué par Arteta en seconde période a été le catalyseur de la victoire. Constatant que son onze de départ s’enlisait face au bloc bas, il a pris l’initiative de modifier son équipe, et le but est arrivé peu après ses ajustements tactiques.