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Arsenal a subi une élimination humiliante en Carabao Cup face à Fleetwood Town, s’inclinant 5-3 aux tirs au but après un match nul -1-1. Malgré sa domination dans la possession et l’égalisation de Viktor Gyoekeres en seconde période, l’équipe de Mikel Arteta n’a pas réussi à venir à bout de ses hôtes de quatrième division, qui ont tenu bon.

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Arsenal a vécu une soirée de frustration tactique au Highbury Stadium. Malgré 78 % de possession, le club n’a pas réussi à déstabiliser le bloc résistant de Fleetwood Town. Arsenal s’est retrouvé mené dès la 21e minute, lorsque Loupalo-Bi a profité d’une faille dans la transition défensive des visiteurs pour ouvrir le score.

Malgré 26 tirs au cours du match, l’équipe de Mikel Arteta a manqué d’efficacité pour faire la différence dans le temps réglementaire. Seule la recrue estivale Viktor Gyoekeres a trouvé le chemin des filets, peu après la pause.

La rencontre s’est finalement transformée en duel psychologique lors de la séance de tirs au but. Si Gyoekeres a réussi sa tentative, Bruno Guimaraes a cédé sous la pression : son tir au but manqué a donné l’avantage au club de League Two. Fleetwood a réussi ses cinq tentatives, Haughey scellant la victoire 5-3 aux tirs au but.





Gardien et défense

Illan Meslier - 5/10

Le Français n’a presque rien eu à faire pendant de longues périodes, Arsenal occupant le camp adverse, mais il n’a pas réalisé l’arrêt décisif au moment crucial. Battu par Loupalo-Bi sur l’ouverture du score, il n’a arrêté aucun des cinq tirs au but de Fleetwood.

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Max Salmon - 4/10

Une soirée difficile pour le jeune joueur, qui n’a pas su apporter la largeur et la verticalité nécessaires face à un bloc bas. Arteta l’a remplacé à la pause pour obtenir davantage d’apport offensif de ses latéraux. Avant sa sortie, ses statistiques montraient peu de conduites de balle vers l’avant.

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Cristhian Mosquera - 6/10

Globalement serein avec le ballon, il a affiché un taux élevé de passes réussies, Fleetwood ne pressant pas haut. Il regrettera toutefois l’espace laissé sur l’ouverture du score. Resté sur le terrain jusqu’au bout, il n’a pas pu peser sur le résultat final.

Jurrien Timber - 5/10

Aligné dans l’axe, Timber a cherché à monter au milieu pour créer des surnombres, mais il a manqué de son mordant habituel dans les duels. Comme Salmon, il a été remplacé dans le cadre du double changement défensif effectué à la pause, lorsqu’Arsenal a modifié son dispositif tactique pour revenir au score.

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Piero Hincapie - 6/10

Le plus actif des défenseurs titulaires, Hincapie a tenté de lancer les attaques depuis le demi-espace gauche. Il a contribué à maintenir la pression lors du siège de la seconde période, mais ses tâches défensives ont été limitées, les hôtes se repliant dans un bloc bas pendant les 30 dernières minutes.

Milieu de terrain

Martin Zubimendi - 6/10

L’Espagnol a donné le tempo, faisant circuler efficacement le ballon alors qu’Arsenal dictait le rythme. S’il a aidé son équipe à conserver 78 % de possession, il n’a pas trouvé la passe décisive pour percer la densité dans l’axe avant de céder sa place à Guimaraes à la 82e minute.

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Kai Havertz - 5/10

Une prestation déroutante de l’Allemand, qui a souvent occupé les mêmes espaces que les attaquants, laissant le milieu de terrain sans assez de profondeur. Il n’a pas apporté de contribution notable devant le but malgré les 26 tirs d’Arsenal, et son influence s’est estompée au fil du match.

Casey O'Neill - 5/10

Le jeune joueur a laissé entrevoir ses qualités techniques, mais a peiné à composer avec l’intensité physique du milieu de Fleetwood. Il a été remplacé par Eberechi Eze à la 66e minute, sans avoir créé d’occasion vraiment dangereuse.

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Max Dowman - 6/10

Le jeune espoir a montré par moments des qualités offensives, mais a pénalisé son équipe par un geste agressif inconsidéré qui lui a valu un carton rouge à la 85e minute. Son expulsion a laissé Arsenal à dix en fin de rencontre, réduisant ses chances de marquer le but de la victoire et contribuant à sa défaite finale.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

Utilisé dans un rôle hybride, Lewis-Skelly a fait preuve d’une bonne discipline tactique. Il a participé à la construction de l’action qui a finalement mené à l’égalisation, avant de céder sa place à Ezri Konsa en fin de seconde période pour consolider l’organisation de l’équipe.

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Attaque

Viktor Gyoekeres - 7/10

De loin le joueur le plus dangereux d’Arsenal. Il a fait preuve d’un excellent instinct de buteur pour égaliser à la 50e minute et remettre son équipe dans le match. Il a également gardé son sang-froid pour marquer lors de la séance de tirs au but, mais a finalement souffert du manque de soutien des autres attaquants.

Remplaçants et entraîneur

Ben White - 6/10

Entré à la pause à la place de Salmon, il a immédiatement amélioré l’occupation du couloir droit par Arsenal. Ses dédoublements ont forcé Fleetwood à reculer encore davantage, mais ses centres n’ont pas débouché sur un deuxième but.

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Martin Oedegaard - 6/10

Entré à la pause à la place de Timber pour apporter de la créativité, il a beaucoup touché le ballon et tenté de trouver des ouvertures dans la défense de Fleetwood. Même sa vision du jeu n’a toutefois pas suffi à faire de nouveau la différence.

Eberechi Eze - 5/10

Il a disputé les 24 dernières minutes, sans parvenir à réaliser le geste décisif dont il est capable face à une défense de Fleetwood qui commençait à fatiguer.

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Bruno Guimaraes - 3/10

Une entrée cauchemardesque. Lancé à la 82e minute pour apporter sa qualité, il a manqué le tir au but crucial qui a conduit à l’élimination d’Arsenal.

Ezri Konsa - 5/10

Entré tardivement à la place de Lewis-Skelly pour renforcer la défense, Konsa a eu très peu à faire, Fleetwood ne cherchant pas à attaquer pendant les dix dernières minutes.

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Mikel Arteta - 4/10

Arteta essuiera des critiques pour ce résultat. Si les statistiques témoignent d’une domination totale, l’incapacité de son équipe à convertir 78 % de possession en plus d’un but face à un adversaire de quatrième division constitue un échec tactique majeur. Le double changement à la 82e minute a semblé perturber le rythme de l’équipe plutôt que lui permettre d’assurer la victoire.