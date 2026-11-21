Partager Suivez GOAL sur Google

Arsenal a fait match nul 2-2 au terme d’une rencontre palpitante à St James’ Park, sans parvenir à garder le contrôle face à une équipe de Newcastle tenace. Malgré une première période dominée, ses irrégularités défensives ont permis aux locaux de revenir au score.

Publicité

Le déplacement d’Arsenal à St James’ Park a été riche en rebondissements tactiques, révélant à la fois son immense potentiel créatif et sa vulnérabilité persistante lors des transitions défensives. L’équipe de Mikel Arteta a entamé la rencontre avec un jeu de position intense, étouffant Newcastle dans sa propre moitié de terrain avant de prendre logiquement l’avantage grâce à Eberechi Eze. Avec 65 % de possession et 11 tirs au total, Arsenal semblait en mesure de consolider sa place en tête du classement, affichant la fluidité qui caractérise sa récente série de victoires.

La dynamique a toutefois nettement changé en seconde période, Newcastle exploitant les failles dans l’organisation adverse. Le manque d’efficacité devant le but, malgré 10 centres et trois tirs cadrés, a fini par coûter cher à Arsenal, qui n’a pas su se mettre à l’abri. Sa ligne défensive, habituellement si disciplinée, a peiné à contenir le jeu direct de Newcastle après la pause. Dans une dernière demi-heure agitée, Arsenal a dû compter sur un but tardif de Noni Madueke pour arracher un point à St James’ Park.

Gardien & défense

David Raya - 5/10

Une soirée difficile pour l’Espagnol, remplacé par Kepa Arrizabalaga à la 70e minute. Sans être directement responsable du nombre de buts encaissés, il n’a pas eu son autorité habituelle dans la surface lors de l’assaut de Newcastle en seconde période. Il a quitté le terrain sans avoir réalisé le moindre arrêt, Newcastle ayant su profiter des rares ouvertures obtenues.

Riccardo Calafiori - 6/10

Calafiori a montré sa polyvalence tactique en repiquant au milieu lors des phases de construction, aidant Arsenal à maintenir sa domination dans la possession, qui a atteint 65 %. Il a toutefois parfois été pris de vitesse par les permutations de Newcastle sur les côtés lors des transitions défensives.

Publicité Publicité

Gabriel - 6/10

Solide en première période, le Brésilien a paru de plus en plus mis à l’épreuve à mesure que les transitions se multipliaient. Il a bien dirigé la ligne défensive dans l’ensemble, mais le manque de suivi collectif des joueurs lancés dans la profondeur lors des deux buts inscrits coup sur coup par Newcastle en seconde période le frustrera.

Related Topics

Jurrien Timber - 7/10

Timber a été l’un des défenseurs les plus sereins. Sa capacité à récupérer le ballon et sa sûreté technique sous pression ont été précieuses en première période. Comme ses coéquipiers, il a toutefois eu du mal à gérer le désordre de la seconde, lorsque Newcastle a envoyé davantage de joueurs vers l’avant.

Ezri Konsa - 6/10

Titulaire en défense centrale, Konsa a apporté de la sérénité. Il a remporté ses premiers duels individuels, mais a souffert lorsque Newcastle a créé des surnombres dans l’axe. Alors qu’Arsenal cherchait à revenir au score en fin de match, il n’a pas réussi à faire progresser le ballon depuis l’arrière comme son équipe en avait besoin.

Publicité

Milieu de terrain

Martin Oedegaard - 8/10

Le capitaine a été le principal organisateur du jeu offensif d’Arsenal. Il a délivré la passe décisive sur l’égalisation décisive de Noni Madueke à la 78e minute, démontrant sa vision du jeu dans les espaces réduits. Sa discipline tactique s’est manifestée jusqu’à son remplacement tardif dans le temps additionnel.

Bruno Guimaraes - 6/10

Face à son ancien club, Guimaraes a aidé à dicter le rythme en première période grâce à des combinaisons soignées. Son influence a toutefois diminué lorsque le milieu de terrain est devenu le théâtre d’un combat physique, et il a été remplacé par Myles Lewis-Skelly à la 70e minute.

Publicité

Declan Rice - 5/10

Un match étonnamment discret pour Rice, averti à la 56e minute pour une faute tactique. Il n’a pas exercé sa domination habituelle sur les deuxièmes ballons et a dû jouer avec davantage de prudence jusqu’au coup de sifflet final, tandis qu’Arteta cherchait à apporter plus de poids offensif autour de lui.

Attaque

Eberechi Eze - 8/10

Le joueur le plus en vue d’Arsenal. Eze a ouvert le score à la 33e minute d’une finition maîtrisée, après un excellent travail de Kai Havertz. Sa capacité à porter le ballon entre les lignes a été le meilleur moyen pour Arsenal de progresser, jusqu’à son remplacement à la 70e minute.

Publicité

Noni Madueke - 7/10

Madueke a été le héros du dernier quart du match, inscrivant à la 78e minute l’égalisation décisive qui a porté le score à 2-2. Averti peu après pour une faute délibérée, il a néanmoins apporté, par son jeu direct, l’étincelle dont Arsenal avait besoin alors que la défaite semblait se profiler.

Kai Havertz - 7/10

Havertz a parfaitement joué son rôle de point d’appui en première période, délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score d’Eze. Sa capacité à conserver le ballon a été essentielle à la domination territoriale d’Arsenal, même s’il regrettera que l’équipe n’ait pas converti davantage de ses 11 tirs en buts.

Publicité

Remplaçants & entraîneur

Kepa Arrizabalaga - 6/10

Entré à la place de Raya à la 70e minute, il n’a pas eu grand-chose à faire alors que le jeu se resserrait en fin de rencontre. Ses relances ont toutefois été sûres, Arsenal cherchant à repartir de l’arrière dans les dernières minutes.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

Entré à la place de Guimaraes pour apporter de l’énergie. Le jeune joueur a fait preuve d’une belle maturité avec le ballon et a contribué à stabiliser un milieu qui commençait à être débordé.

Publicité

Christos Tzolis - 5/10

Entré à la place d’Eze, il n’a pas eu le même impact sur l’aile gauche. Il a peiné à trouver des espaces face à une équipe de Newcastle repliée en bloc bas après avoir pris l’avantage.

Mikel Merino - Non noté

Une entrée tardive pour des raisons tactiques, dans le temps additionnel.

Publicité

Viktor Gyoekeres - Non noté

Entré dans les toutes dernières secondes pour apporter une présence physique dans la surface.

Mikel Arteta - 6/10

Le plan de jeu initial d’Arteta a parfaitement fonctionné, mais il a tardé à réagir au changement tactique de Newcastle en début de seconde période. Ses remplacements ont fini par permettre à Arsenal d’égaliser, mais la facilité avec laquelle son équipe a perdu son avantage acquis à la pause l’inquiétera.