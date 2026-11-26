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Sunderland a partagé les points avec Jagiellonia Bialystok au Stadium of Light, au terme d’un match fermé de Ligue Europa. Malgré l’ouverture du score de Timur Tuterov, Kamil Jozwiak a rapidement égalisé.

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Le parcours de Sunderland en Ligue Europa s’est poursuivi par un frustrant match nul 1-1 contre Jagiellonia Bialystok, dans une rencontre longtemps dépourvue de rythme. Après une première période sans but, marquée par la prudence tactique et un manque de qualité dans le dernier tiers, le match s’est animé dès la reprise. Tuterov a donné l’avantage à Sunderland à la 47e minute, faisant preuve d’un excellent sens du but pour ouvrir le score et réveiller momentanément le public du Stadium of Light.

Cet avantage a toutefois été de courte durée, les visiteurs réagissant avec la combativité qu’ils affichent habituellement en compétition européenne. Jozwiak a égalisé cinq minutes plus tard en profitant d’un relâchement momentané de l’organisation défensive de Sunderland. Si l’équipe de Regis Le Bris a eu 53 % de possession et tenté 13 tirs, elle n’a pas réussi à inscrire un deuxième but décisif face à une formation polonaise bien organisée. Ce résultat laisse Sunderland à la 13e place de la phase de ligue. Son début de parcours reste honorable, mais le club a manqué l’occasion de grimper au classement.

Gardien et défense

Robin Roefs : 6/10

Relativement peu sollicité pendant l’essentiel de la soirée, il a réalisé quatre arrêts pour maintenir Sunderland dans le match. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’égalisation de Jozwiak, auteur d’une frappe précise, tandis que ses relances ont aidé son équipe à conserver 53 % de possession.

Reinildo Mandava : 7/10

Solide sur le côté gauche, il a apporté la stabilité défensive exigée par Le Bris. Il a bien géré les transitions défensives et a rarement été battu en un contre un, contribuant à limiter les visiteurs à seulement cinq tirs cadrés.

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Kevin Danso : 7/10

Le pilier de la défense. Le placement de Danso a été excellent et il s’est montré précieux dans les périodes où Sunderland a dominé les duels aériens. Sa capacité à avancer balle au pied a aidé son équipe à construire ses attaques depuis l’arrière, même s’il regrettera d’avoir vu le match sans but encaissé lui échapper si vite après la reprise.

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Omar Alderete : 5/10

Une soirée difficile pour le défenseur, contraint de sortir prématurément à la 39e minute. Il avait paru serein durant son temps de jeu, mais le réajustement tactique imposé par sa sortie anticipée a peut-être contribué à l’instabilité défensive de la seconde période.



Trai Hume : 6/10

Discipliné dans son placement en première période, il a permis à Sunderland de rester compact. Le Bris l’a remplacé à la mi-temps par Thomas Meunier afin d’apporter davantage d’expérience et de danger grâce aux dédoublements sur le flanc droit.

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Milieu de terrain

Chris Rigg : 6/10

Le jeune joueur a montré par moments l’étendue de son potentiel, mais a peiné à dicter pleinement le tempo. Averti à la 37e minute pour une intervention en retard, il a peut-être été moins agressif qu’à son habitude au pressing pendant le reste de son temps de jeu.

Enzo Le Fee : 7/10

Toujours aussi à l’aise techniquement, Le Fee a été le principal organisateur du jeu au milieu de terrain. Il a réussi un grand nombre de passes avant de céder sa place à Chemsdine Talbi à la 65e minute, alors que le match devenait plus ouvert et plus physique.

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Malick Fofana : 6/10

Il a apporté beaucoup d’énergie et cherché à faire progresser le jeu vers l’avant pour percer les lignes du 4-3-3 de Jagiellonia. Irréprochable dans ses efforts, il lui a toutefois manqué la dernière passe pour déstabiliser un adversaire qui a défendu bas pendant de longues périodes.

Noah Sadiki : 6/10

Sa présence a apporté de l’équilibre sur le plan tactique en première période. Il a travaillé dur pour fermer les espaces, mais a cédé sa place à la mi-temps à Jules Ahoka, Sunderland recherchant un profil plus offensif pour entamer la seconde période.

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Nilson Angulo : 6/10

Actif entre les lignes, il a montré une bonne maîtrise du ballon dans les petits espaces. Il a bien combiné avec les ailiers, mais, comme beaucoup de ses coéquipiers, il a eu du mal à créer des occasions franches face à une défense de Jagiellonia regroupée dans sa surface.

Attaque

Timur Tuterov : 8/10

Le meilleur joueur de Sunderland. Son but à la 47e minute a illustré la justesse de ses déplacements et son efficacité à la finition. Il a été la principale menace dans le dernier tiers et a montré pourquoi la pointe de l’attaque lui avait été confiée, avant d’être ménagé en fin de match.

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Remplaçants et entraîneur

Luke O'Nien : 6/10

Entré à la 39e minute à la place d’Alderete, blessé, il a apporté sa combativité habituelle au cœur de la défense, même si l’équipe a encaissé un but peu après la reprise, alors qu’il était sur le terrain depuis la première période.

Thomas Meunier : 6/10

Entré à la mi-temps à la place de Hume, il a apporté davantage de présence physique sur la droite et s’est appuyé sur son expérience pour gérer la fin de match, même si ses centres n’ont pas tout à fait trouvé leurs destinataires.

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Jules Ahoka : 6/10

Lancé à la pause pour apporter davantage d’élan offensif, il a participé à la construction du jeu lors du meilleur temps fort de Sunderland, au début de la seconde période.

Chemsdine Talbi : 5/10

Entré à la 65e minute pour renforcer l’organisation défensive, il a peiné à peser sur le match alors que Jagiellonia gagnait en confiance après son égalisation.

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Wilson Isidor : 6/10

Il a remplacé le buteur Tuterov à la 77e minute. Il a bien occupé les défenseurs durant les dix dernières minutes, mais a reçu peu de ballons exploitables.

Regis Le Bris : 6/10

Le dispositif tactique de l’entraîneur était cohérent, mais la blessure précoce d’Alderete a perturbé ses plans. Ses changements à la mi-temps ont immédiatement débouché sur un but, mais l’incapacité de son équipe à conserver l’avantage montre qu’elle doit mieux gérer les situations défensives en compétition européenne.