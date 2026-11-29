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Newcastle United s’est imposé 1-0 sur la pelouse de Brighton & Hove Albion grâce à un penalty inscrit rapidement par Harvey Barnes. Malgré la pression constante des locaux, la défense de Newcastle a tenu bon pour décrocher les trois points.

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Newcastle a livré une démonstration de solidité défensive à l’American Express Community Stadium. Malgré une forte pression, l’équipe s’est imposée 1-0 contre Brighton. Le tournant du match est survenu dès la huitième minute, lorsque Barnes a transformé un penalty pour donner l’avantage aux visiteurs. Newcastle s’est ensuite attaché à rester compact face à une équipe de Brighton qui a monopolisé le ballon avec 64 % de possession.

Les locaux ont tenté 25 tirs, dont 8 cadrés, mais le bloc bas de Newcastle et les performances individuelles remarquables de ses défenseurs ont limité la qualité de leurs occasions. Les joueurs de Newcastle ont réalisé pas moins de 55 dégagements et 17 interceptions, témoignant d’une concentration défensive qui a neutralisé les offensives de Brighton. Cette victoire doit davantage à leur combativité qu’à leur créativité : ils n’ont tenté que six tirs, mais leur efficacité initiale et l’excellente prestation du gardien Lucas Hornicek leur ont permis de préserver le résultat.

GOAL note les joueurs de Newcastle après leur match à l’Amex :

Gardien et défense

Lucas Hornicek : 9/10

Une prestation exceptionnelle du gardien, sans doute l’homme du match. Hornicek a effectué 8 arrêts pour garder sa cage inviolée, dont plusieurs par réflexe sur des tirs décochés dans la surface. Sa maîtrise de la surface face aux 28 centres de Brighton a été essentielle pour soulager ses défenseurs centraux.

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Lewis Hall : 8/10

Le latéral gauche a fait preuve d’une grande discipline face aux attaques incessantes de Brighton. Intelligent sur le plan tactique, Hall a multiplié les dégagements et remporté plusieurs duels importants au sol. Il a bien rempli ses tâches défensives, se laissant rarement surprendre malgré la supériorité numérique de Brighton sur les côtés.

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Dan Burn : 8/10

Le défenseur expérimenté s’est montré à son avantage dans les duels aériens, apportant de la solidité dans l’axe. Il a largement contribué aux 55 dégagements de Newcastle, étant souvent le premier à repousser les ballons envoyés par Brighton dans la surface. Son autorité s’est manifestée dans sa manière d’organiser une défense soumise à une forte pression pendant 90 minutes.

Malick Thiaw : 8/10

Thiaw a parfaitement épaulé Burn grâce à son sens de l’anticipation. Auteur de plusieurs des 17 interceptions de Newcastle, il a su lire le jeu pour couper les passes en profondeur. Sa vitesse dans ses retours défensifs a été mise à l’épreuve à plusieurs reprises, mais il a gardé son sang-froid pour limiter l’influence de Georginio Rutter.

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Valentino Livramento : 7/10

Livramento a eu fort à faire pour suivre les montées des latéraux de Brighton. Fiable dans les duels en un contre un, il a aussi aidé Newcastle à lancer quelques contre-attaques avant de céder sa place à Amar Dedic à la 84e minute. Une prestation solide et appliquée dans un contexte défensif difficile.

Milieu de terrain

Lewis Miley : 7/10

Dans un rôle de milieu reculé, Miley a fait preuve d’une maturité remarquable pour son âge. Chargé de protéger la défense à quatre, il s’est acquitté de sa tâche en obligeant Brighton à contourner le bloc plutôt qu’à passer par l’axe. Ses passes, sûres et efficaces, ont privilégié la conservation du ballon lorsque Newcastle était sous pression.

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Anthony Elanga : 7/10

Elanga a apporté la vitesse nécessaire lors des transitions. S’il a passé une bonne partie du match à revenir aider son latéral, sa menace en contre-attaque a empêché Brighton de faire monter tous ses joueurs. Son activité a été essentielle à l’effort défensif collectif.

Jacob Ramsey : 7/10

Ramsey a assuré le lien entre le milieu et l’attaque. Il a reçu un carton jaune pour une faute tactique destinée à stopper une contre-attaque de Brighton, montrant ainsi sa combativité. Son énergie au pressing a contribué à perturber le jeu des locaux dans le dernier tiers du terrain.

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Joe Willock : 7/10

Willock a apporté ses qualités athlétiques au milieu, remontant souvent le ballon malgré la pression pour donner un peu de répit à la défense. Remplacé à la 71e minute, il avait jusque-là fourni des efforts incessants qui ont aidé Newcastle à conserver son avance pendant les périodes les plus intenses de la seconde période.

Attaque

Harvey Barnes : 8/10

L’homme décisif du match. Barnes a fait preuve d’un grand sang-froid pour transformer, à la 8e minute, le penalty qui a finalement décidé de la rencontre. Au-delà de son but, il a été le principal point d’appui offensif de Newcastle, trouvant intelligemment des espaces lors des rares incursions de son équipe vers l’avant.

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William Osula : 6/10

Un après-midi difficile pour l’attaquant, souvent isolé alors que son équipe défendait bas. Il s’est dépensé pour conserver le ballon et peser physiquement sur les défenseurs centraux de Brighton, mais n’a pas reçu assez de ballons pour menacer directement le but avant son remplacement.

Remplaçants et entraîneur

Jacob Murphy : 6/10

Entré à la place de Willock à la 71e minute pour apporter de la fraîcheur. Il a contribué à maintenir l’organisation défensive et, grâce à son placement discipliné, à préserver le résultat en fin de match.

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Yoane Wissa : 6/10

Entré à la 67e minute à la place d’Osula, Wissa a eu du mal à peser offensivement, mais a travaillé sans ballon pour presser les défenseurs de Brighton lors de leurs relances. Il a reçu un carton jaune tardif pour une faute dans le temps additionnel.

Amar Dedic : non noté

Entré à la place de Livramento à la 84e minute pour renforcer le côté droit, il a fait son travail sans difficulté particulière.

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Aladji Bamba : non noté

Entré à la place de Ramsey à la 84e minute pour apporter de l’impact physique au milieu alors que Brighton jetait toutes ses forces vers l’avant.

Matthias Jaissle : 8/10

L’entraîneur a parfaitement organisé son équipe pour contrarier un adversaire qui monopolise le ballon. Conscient du danger représenté par Brighton, il a privilégié un 4-2-3-1 compact qui devenait un 4-5-1 sans ballon. Le moment choisi pour ses changements a permis à son équipe de conserver l’énergie nécessaire pour protéger son avantage acquis rapidement.