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Marseille a livré une prestation solide au stade de l’Abbé-Deschamps pour s’imposer 2-0 face à Auxerre. Les buts d’Amine Gouiri et d’Igor Paixao ont assuré les trois points aux visiteurs, auteurs d’une démonstration tactique.

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Marseille a donné une leçon de maîtrise territoriale et de conservation du ballon au stade de l’Abbé-Deschamps, étouffant Auxerre avec 70 % de possession. Amine Gouiri a donné le ton dès la cinquième minute en trouvant le chemin des filets après un bel échange avec Amine Harit. Malgré les tentatives d’Auxerre pour casser le rythme, la supériorité technique de Marseille lui a permis de progresser facilement entre les lignes, avec 815 passes contre 338 pour l’équipe à domicile.

Le sort du match s’est pratiquement joué juste avant la pause, quand Igor Paixao a transformé un penalty dans le temps additionnel. Auxerre a porté son total de tirs à 16 en seconde période, mais la défense marseillaise a été peu inquiétée, profitant aussi largement de sa supériorité numérique après l’expulsion d’Axel Tuanzebe côté auxerrois. Les visiteurs ont livré une prestation pleine d’intelligence, gérant parfaitement leur avantage pour consolider leur place dans le haut du classement de Ligue 1.

Gardien et défense

Jeffrey De Lange : 8/10

Très sûr dans les buts, De Lange a réalisé quatre arrêts décisifs pour préserver sa cage inviolée. Sa qualité de relance a joué un rôle important dans la construction du jeu marseillais, permettant à son équipe de conserver le ballon même sous pression.

Ulisses Garcia : 7/10

Garcia a apporté de la largeur et de l’équilibre sur le flanc. Appliqué dans ses tâches défensives, il a contribué aux 17 dégagements de son équipe tout en offrant une solution lors des transitions.

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Conrad Egan-Riley : 7/10

Serein, Egan-Riley a joué un rôle central dans la solidité défensive. Sa bonne lecture du jeu et son placement lui ont permis de couper les lignes de passe et de neutraliser la plupart des contres de l’équipe à domicile.

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Nayef Aguerd : 8/10

Le joueur le plus en vue de la défense, Aguerd s’est imposé dans les airs comme au sol. Sa capacité à faire progresser le ballon depuis l’arrière a été essentielle, et il a dirigé la défense avec autorité pendant 90 minutes.

Timothy Weah : 7/10

Weah a affiché son énergie et sa discipline tactique habituelles. Sans attirer tous les regards, il a fourni les efforts nécessaires et assuré les replis indispensables au maintien de l’équilibre de l’équipe avant d’être remplacé en fin de match.

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Milieu de terrain

Himad Abdelli : 7/10

Abdelli a efficacement fait le lien entre la défense et l’attaque. Propre dans l’utilisation du ballon et solide dans les duels, il a aidé Marseille à contrôler l’axe du terrain jusqu’à sa sortie à la 70e minute.

Pierre-Emile Hojbjerg : 7/10

Le milieu expérimenté a été le métronome du jeu de passes de son équipe. Hojbjerg a dicté le tempo, perdant rarement le ballon et assurant la couverture tactique qui a permis aux joueurs plus créatifs de s’exprimer plus haut sur le terrain.

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Attaque

Tochukwu Nnadi : 7/10

Il a livré une prestation convaincante au milieu de terrain pendant 88 minutes, notamment grâce à une précision de passe de 98 %, qui a aidé son équipe à conserver 70 % de possession. Il a également remporté 4 duels face aux joueurs d’Auxerre.

Amine Harit : 8/10

Harit a apporté l’étincelle créative dont Marseille avait besoin, délivrant la passe décisive sur l’ouverture du score de Gouiri. Sa qualité technique et sa vision du jeu entre les lignes ont constamment gêné les milieux auxerrois, jusqu’à ce qu’il soit ménagé en fin de rencontre.

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Igor Paixao : 8/10

Paixao a fait preuve de sang-froid au moment décisif en transformant son penalty dans le temps additionnel de la première période. Ses déplacements sans ballon ont sans cesse attiré les défenseurs hors de leur position, ouvrant des espaces à ses coéquipiers.

Amine Gouiri : 8/10

Gouiri a parfaitement lancé l’après-midi en inscrivant un joli but dès la 5e minute. Sa complicité avec Harit était évidente, et il s’est montré dangereux chaque fois qu’il a reçu le ballon dans le dernier tiers du terrain.

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Remplaçants et entraîneur

Angel Gomes : 6/10

Entré à la place d’Abdelli à la 70e minute pour apporter de la fraîcheur, il a bien fait circuler le ballon alors que Marseille cherchait à préserver son avantage.

Keyliane Bezahaf : 6/10

Entré en fin de match à la place de Harit, Bezahaf a aidé l’équipe à conserver sa solidité défensive dans les dernières minutes.

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Neal Maupay : 6/10

Il a remplacé Gouiri dans le temps additionnel. Il a eu peu de temps pour peser sur la rencontre, mais a apporté de l’énergie en attaque.

Kelyan Abdallah : 6/10

Entré en fin de match à la place de Weah, Abdallah a contribué à éviter tout relâchement dans les dernières minutes.

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Bruno Genesio : 8/10

Genesio a parfaitement réussi sa mise en place tactique. L’accent mis sur la possession et les transitions rapides a rapidement submergé l’équipe à domicile, et sa gestion de la rencontre après le deuxième but a été exemplaire.