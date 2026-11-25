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Mauricio Pochettino tient son premier point à la tête de Manchester United, mais le match nul chaotique (2-2) sur la pelouse du Sporting CP aura un goût de deux points perdus. Le capitaine Bruno Fernandes a marqué deux fois en deux minutes contre son ancien club pour renverser la rencontre de Ligue des champions, avant que United ne laisse filer son avantage à dix minutes de la fin.

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Après la lourde défaite 4-0 à Anfield pour les débuts de Pochettino sur le banc, United arrivait à l’Estadio Jose Alvalade en quête de repères et de signes encourageants. Pendant près d’une demi-heure, l’équipe s’est montrée nettement plus à l’aise avec le ballon, réussissant 162 passes dans les 25 premières minutes, avant de sombrer dans un chaos dont elle était elle-même responsable. Lisandro Martinez a concédé un penalty évitable à la 29e minute, que Senne Lammens a facilement arrêté face à Luis Suarez. Mais 75 secondes plus tard, le gardien belge s’est précipité imprudemment sur Maxi Araujo et l’a fauché, permettant à Suarez de transformer son deuxième penalty à la 33e minute.

La frustration de United a éclaté à la 40e minute lorsqu’Amad Diallo a égalisé de la tête, mais son but a été annulé de manière incompréhensible après une faute sévèrement sifflée contre Youri Tielemans, également averti, pour un tacle régulier au départ de l’action. La dynamique s’est inversée dès le retour des vestiaires. Martinez a obtenu à son tour un penalty, transformé par Fernandes à la 48e minute. Deux minutes plus tard, une motte de gazon a dévié une frappe lointaine anodine du capitaine et trompé Kaique. Pourtant, United attend toujours depuis cinq ans une victoire à l’extérieur en Ligue des champions : Lammens a relâché un centre sans difficulté, permettant à Suarez d’égaliser à la 80e minute, la VAR a annulé un but contre son camp de Kaique pour une faute légère de Patrick Dorgu, puis Tielemans a été expulsé dans le temps additionnel. Réduit à dix, United a conservé un point alors qu’il aurait dû en prendre trois.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de Manchester United à l’Estadio Jose Alvalade...

Gardien et défense

Senne Lammens (4/10) : Une soirée à oublier pour le gardien belge. Il a failli se faire surprendre dans les cinq premières minutes après un dégagement désinvolte, puis a brièvement pris des airs de héros en captant le très mauvais penalty de Suarez à la 30e minute. Il a tout gâché 75 secondes plus tard en se jetant sur Araujo pour concéder un autre penalty. Le pire est arrivé à la 80e minute : il a inexplicablement relâché un centre aérien sans difficulté d’Ivan Fresneda dans les pieds de Suarez, offrant l’égalisation au Sporting.

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Noussair Mazraoui (7/10) : Il s’est remis d’un coup à l’épaule reçu à la 10e minute après s’être fait éliminer trop facilement par Araujo. Il a apporté de la largeur en montant sur le côté droit lorsque United passait à trois derrière en possession du ballon. Il n’a raté aucune passe avant de céder sa place à Diogo Dalot à la 64e minute.

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Leny Yoro (7/10) : Une réponse pleine d’autorité après ses difficultés à Liverpool. Il a adressé une superbe passe à Joshua Zirkzee à la 16e minute, effectué un dégagement décisif de la tête pour stopper Araujo à la 27e, puis une interception glissée essentielle à la 38e pour empêcher Suarez de marquer de près.

Harry Maguire (7/10) : Rappelé à la place de Matthijs de Ligt, il a justifié la confiance de Pochettino par une prestation autoritaire. Il a réalisé un contre important face à Issa Doumbia à la 35e minute, dégagé un centre dangereux de Geny Catamo à la 60e et tenu bon sous la pression en fin de match.

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Lisandro Martinez (7/10) : Aligné comme arrière gauche de fortune, avec pour consigne de rentrer dans l’axe lors de la construction, il a vécu une soirée mouvementée. Sa défense nonchalante sur Catamo a provoqué le premier penalty évitable, même si Lammens a arrêté la tentative de Suarez. Il s’est brillamment racheté à la 47e minute en pénétrant dans la surface du Sporting et en obtenant la faute d’Eduardo Quaresma qui a lancé le retour de United.

Milieu de terrain

Youri Tielemans (5/10) : Il peut s’estimer profondément lésé par son carton jaune à la 40e minute : il avait récupéré le ballon régulièrement au départ de l’action menant au but refusé à tort à Amad. Il avait toutefois déjà semblé fébrile avec une tête mal ajustée vers Araujo à la 12e minute. Il ne pouvait en revanche rien reprocher à l’arbitre après son intervention réellement en retard sur Sergi Altimira, qui lui a valu un deuxième avertissement à la troisième minute du temps additionnel.

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Kobbie Mainoo (7/10) : Calme, travailleur et posé dans l’entrejeu. Il a exercé un pressing intelligent aux côtés de Tielemans, aidé United à maîtriser de longues séquences de possession en début de match et bien combiné avec Bryan Mbeumo à la 79e minute, alors que United cherchait un troisième but.

Bruno Fernandes (8/10) : Discret avant la pause, il a ensuite pris les commandes face à son ancien club. Il a transformé sans trembler un penalty à la 48e minute sur le premier tir cadré de United, profité d’un énorme coup de chance sur une motte de gazon pour porter le score à 2-1 deux minutes plus tard, puis enroulé un coup franc à quelques centimètres du cadre à la 54e, à la recherche d’un triplé rapide. Il a aussi tiré le corner de la 82e minute que Kaique a repoussé maladroitement dans son propre but, avant de sortir sous des applaudissements nourris dans le temps additionnel.

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Attaque

Amad Diallo (7/10) : Le joueur de United le plus dangereux dans le jeu jusqu’à ce qu’un coup reçu le contraigne à sortir à la 77e minute. Cruellement privé d’un but à la 40e après avoir repris de la tête son propre ballon revenu de la barre transversale, il a envoyé une autre tentative de peu à côté trois minutes plus tard et récolté une passe décisive chanceuse sur le deuxième but de Fernandes.

Bryan Mbeumo (6/10) : Il est resté appliqué dans son rôle sur le côté gauche avant de se recentrer après la sortie de Zirkzee. Il a fait preuve de détermination pour entrer dans la surface à la 23e minute et a bien combiné avec Mainoo en fin de match, mais a manqué d’efficacité et n’a pas mis Kaique à l’épreuve avant sa sortie dans le temps additionnel.

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Joshua Zirkzee (6/10) : Titularisé en raison de la suspension de Matheus Cunha, il a montré de l’intelligence dans ses premiers déplacements, reprenant la passe de Yoro d’une volée au-dessus du but à la 16e minute. Sa demande de penalty peu convaincante a été écartée à la 49e, puis il a décoché une frappe sèche de 22 yards passée juste à côté du poteau avant sa sortie à la 64e minute.

Remplaçants et entraîneur

Patrick Dorgu (6/10) : Entré à la place de Zirkzee à la 64e minute, il a délivré un centre sensationnel à la 71e qu’Araujo a dû dégager devant Amad. Il a été sanctionné sans réussite après consultation de la VAR à la 82e minute pour un léger contact avec le bras de Kaique, ce qui a annulé un but qui aurait donné une victoire spectaculaire à United en fin de match.

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Diogo Dalot (6/10) : Entré à la place de Mazraoui à la 64e minute, il s’est montré propre défensivement et a failli marquer cinq minutes plus tard d’une frappe vive dans un angle fermé, contrée par Goncalo Inacio.

Shea Lacey (5/10) : Lancé dans une rencontre bouillante à la 77e minute après le coup reçu par Amad, il a eu du mal à suivre le rythme alors que le Sporting revenait au score et n’a pas réussi à se distinguer.

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Andrey Santos (non noté) : Entré à la place de Fernandes à la deuxième minute du temps additionnel, trop tard pour avoir un impact.

Mason Mount (non noté) : Il a remplacé Mbeumo à la deuxième minute du temps additionnel, quelques instants avant que l’expulsion de Tielemans ne contraigne United à défendre son résultat.

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Mauricio Pochettino (6/10) : Il attend toujours sa première victoire, mais cette prestation marque un net progrès par rapport à Anfield. Son choix de laisser Matthijs de Ligt sur le banc et de rappeler Maguire, Mazraoui et Amad a porté ses fruits, tandis que la fluidité de la construction de United a limité le Sporting à 0,64 xG dans le jeu. United n’a presque rien créé avant la pause et a laissé le match lui échapper à 2-1, mais Pochettino a finalement été desservi par un arbitrage désastreux et deux énormes erreurs de son gardien.