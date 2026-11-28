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Manchester United a touché le fond à Old Trafford, où Brentford s’est imposé 4-0. Le doublé de Callum Wilson en première période a donné le ton d’un désastre tactique qui laisse Mauricio Pochettino face à de sérieuses questions.

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L’organisation défensive de Manchester United a volé en éclats lors d’une lourde défaite 4-0 face à Brentford à Old Trafford. Le dispositif tactique de Mauricio Pochettino n’a pas su répondre au jeu vertical des visiteurs, en particulier à la redoutable entente entre Dango Ouattara et Callum Wilson. United a eu 59 % de possession et tenté 25 tirs, mais son manque d’efficacité dans le dernier tiers, illustré par un total de 2,55 buts attendus (xG) non concrétisé, a fortement contrasté avec l’efficacité impitoyable de Brentford en contre-attaque.

La seconde période n’a offert aucun répit aux locaux, dont le moral s’est visiblement effrité. Malgré plusieurs changements destinés à redonner de l’élan à l’équipe, la défense de Manchester United est restée perméable sur les transitions. Brentford a exploité les espaces dans le dos des latéraux, et Kristoffer Ajer et Kevin Schade ont inscrit deux buts tardifs pour sceller une déroute historique. Pour une équipe qui végète actuellement dans la zone de relégation, cette prestation a manqué à la fois de maîtrise technique et de résistance mentale pour rivaliser au plus haut niveau de la Premier League.

GOAL note les joueurs de Manchester United après le match à Old Trafford...

Gardien et défense

Senne Lammens : 3/10. Un après-midi difficile pour le jeune Belge, mis en difficulté par la désorganisation de la défense devant lui. S’il n’a pas été aidé par les déviations, son manque d’autorité dans sa surface sur les coups de pied arrêtés s’est fait sentir. Il n’a réalisé qu’un seul arrêt de tout le match et a encaissé quatre buts.

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Diogo Dalot : 3/10. Un problème tactique sur le flanc droit. Sa tendance à rentrer dans l’axe, au milieu de terrain, a laissé d’immenses espaces à exploiter pour Ouattara, qui a délivré plusieurs passes décisives de ce côté. Il a peu apporté offensivement malgré la domination de United dans la possession.

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Leny Yoro : 4/10. L’adolescent a reçu une rude leçon sur l’impact physique de la Premier League. S’il a parfois montré sa vitesse pour revenir défendre, il s’est souvent retrouvé à un contre deux faute de couverture de la part du double pivot au milieu. Il a réussi de nombreuses passes, mais a manqué de décision pour dégager le danger avant les buts tardifs.

Harry Maguire : 2/10. Il a subi la vitesse et les déplacements de Brentford. L’international anglais a peiné à suivre les mouvements latéraux de la ligne d’attaque adverse et s’est souvent retrouvé mal placé lors des transitions qui ont conduit au doublé de Callum Wilson. Il a remporté ses duels aériens, mais n’a pas su guider une défense qui a encaissé quatre buts.

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Lisandro Martinez : 2/10. Un match cauchemardesque pour l’Argentin, qui a semblé dépassé dès le coup d’envoi. Il n’a pas suivi les appels de Wilson dans la surface et a été remplacé à la mi-temps par Luke Shaw après une première période durant laquelle il a été débordé sans difficulté.

Milieu de terrain

Youri Tielemans : 4/10. Il a peiné à assurer la protection défensive nécessaire. S’il a été assez propre avec le ballon, son manque de mobilité lors des transitions a permis à Brentford de traverser l’axe du terrain sans opposition sur le troisième but.

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Kobbie Mainoo : 5/10. L’un des rares joueurs à avoir gardé son sang-froid techniquement sous pression, mais il a été submergé par le nombre de contre-attaques de Brentford. Il n’a pas pu dicter le rythme alors que le match devenait de plus en plus ouvert et chaotique.

Bruno Fernandes : 5/10. Le capitaine a tenté de faire la différence, mais sa frustration était évidente. Il a créé plusieurs occasions que ses attaquants n’ont pas su convertir, mais sa tendance à quitter sa zone dans l’axe a contribué au manque de contrôle au milieu de terrain.

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Attaque

Amad Diallo : 4/10. À peine impliqué en première période, il a eu du mal à éliminer son adversaire sur son aile. Son manque d’influence a entraîné son remplacement à la mi-temps, United cherchant à se montrer plus direct avec Mbeumo.

Patrick Dorgu : 4/10. Il a débuté avec de l’énergie, mais son influence a diminué quand Brentford a ciblé son couloir. Il a représenté une menace limitée, davantage occupé à essayer de soulager Martinez, mis sous pression derrière lui.

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Joshua Zirkzee : 3/10. Une prestation statique du Néerlandais. Malgré les 25 tirs de United, Zirkzee n’a pas su se placer dans les zones dangereuses de la surface. Sepp van den Berg l’a contenu sans difficulté avant son remplacement par Matheus Cunha.

Remplaçants et entraîneur

Luke Shaw : 5/10. Entré à la mi-temps à la place de Martinez, il a apporté un peu plus de stabilité à gauche, mais n’a pas pu faire grand-chose pour endiguer les attaques adverses quand l’organisation défensive collective s’est effondrée en fin de match.

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Bryan Mbeumo : 5/10. Entré à la pause à la place de Diallo, il a apporté davantage d’énergie et de jeu direct, mais ses dernières passes ont manqué de la précision nécessaire pour percer le bloc compact de Brentford.

Matheus Cunha : 4/10. Entré à la place de Zirkzee après l’heure de jeu, il s’est excentré, mais n’a réussi aucun tir cadré significatif pendant sa présence sur le terrain.

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Shea Lacey : 5/10. Le jeune joueur est entré dans une situation difficile. Il a montré du courage avec le ballon, mais n’a guère pesé alors que Brentford inscrivait deux buts supplémentaires.

Mason Mount : 4/10. Entré tardivement à la place de Tielemans alors que le match était déjà perdu, il a très peu touché le ballon et n’a eu aucune influence dans le dernier tiers.

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Mauricio Pochettino : 2/10. Un désastre tactique. Pochettino n’a pas ajusté sa ligne défensive haute, bien qu’elle ait été percée à plusieurs reprises par Wilson et Ouattara en première période. Le choix d’aligner une défense manquant de vitesse dans les déplacements latéraux face à une équipe spécialiste du contre s’est révélé fatal, et ses changements n’ont pas inversé la dynamique d’une défaite humiliante.