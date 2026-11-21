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Les difficultés de Manchester City en Premier League se poursuivent après un match nul frustrant (1-1) face à Fulham à l’Etihad Stadium. Malgré sa domination dans la possession, l’équipe d’Enzo Maresca a dû compter sur l’égalisation d’Elliot Anderson en seconde période pour répondre à l’ouverture du score rapide de Rodrigo Muniz.

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Le jeu de Manchester City a manqué de cohérence lors d’une première période décousue, durant laquelle le bloc bas de Fulham a efficacement fermé les espaces entre les lignes. Les visiteurs ont pris l’avantage à la surprise générale à la 16e minute, lorsque Muniz a profité d’une hésitation défensive pour marquer après un beau travail d’Oscar Bobb. City a eu 59 % de possession, mais a peiné à transformer sa domination territoriale en occasions franches. Mené à la pause, le club semblait vulnérable aux contre-attaques.

Enzo Maresca a légèrement ajusté son dispositif en seconde période, avec un jeu de passes plus vertical. Ce changement a porté ses fruits à la 58e minute, quand Anderson a trouvé le chemin des filets pour égaliser. Malgré 15 tirs et 1,88 but attendu (xG), les champions n’ont pas réussi à inscrire le but de la victoire face à une équipe de Fulham tenace. Ce nul laisse City à la traîne dans la course au titre et souligne ses difficultés persistantes à déjouer les défenses bien organisées.

Gardien et défense

Gianluigi Donnarumma : 5/10

Le gardien italien a passé un après-midi relativement tranquille en matière de volume d’occasions, mais n’a pas réussi à arrêter la frappe de Muniz en début de match. Il a reçu un avertissement à la 76e minute pour un moment d’indiscipline. Si sa relance a aidé City à maintenir une ligne haute, il n’a pas réalisé les arrêts décisifs nécessaires pour tirer sa défense d’affaire.

Marc Guehi : 6/10

Guehi a été globalement solide dans ses duels, mais regrettera le manque de cohésion défensive sur l’action qui a mené au but de Fulham. Il a contribué aux six interceptions de City, mais a parfois souffert face à la présence physique de Muniz lors des transitions.

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Abdukodir Khusanov : 6/10

Une prestation régulière du jeune défenseur, qui a fait preuve de sang-froid avec le ballon. Il appartenait toutefois à une défense étonnamment vulnérable sur les quelques contre-attaques de Fulham, qui ont permis aux visiteurs de cadrer cinq tirs.

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Ruben Dias : 6/10

Getty Images

Le capitaine a dirigé sa défense avec son autorité vocale habituelle et a contribué aux 59 % de possession de City en faisant circuler le ballon sans prendre de risques. Il a remporté sa part de duels aériens, mais n’a pas pu empêcher l’erreur défensive précoce qui a donné le ton d’un après-midi difficile.

Nico O'Reilly : 5/10

Dans un rôle exigeant, O'Reilly a peiné à apporter l’impulsion offensive nécessaire sur son côté avant d’être remplacé à la 78e minute. Son placement a parfois été mis en défaut par la vitesse d’Oscar Bobb lors des transitions de Fulham.

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Milieu de terrain

Jeremy Doku : 6/10

Doku a été la principale option de City pour apporter de la percussion, cherchant souvent à se retrouver en un contre un face à son latéral. Il a réussi plusieurs dribbles, mais ses derniers ballons ont manqué de précision pour percer une surface de réparation de Fulham très encombrée. Les 17 centres tentés au total par son équipe sont, pour beaucoup, restés sans suite.

Ayyoub Bouaddi : 5/10

Le jeune joueur a beaucoup travaillé dans l’entrejeu, mais a eu du mal à dicter le rythme face à un milieu de Fulham compact. Il a été remplacé à la 85e minute après une prestation dépourvue de l’étincelle créative dont City avait besoin pour faire la différence.

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Iliman Ndiaye : 6/10

Ndiaye a montré par moments ses qualités techniques dans les demi-espaces, mais son influence a diminué à mesure que Fulham se repliait davantage. Il est sorti à la 78e minute, Maresca cherchant à apporter davantage de largeur pour étirer le jeu.

Phil Foden : 6/10

Getty Images

Une sortie frustrante pour Foden, suivi de près tout au long du match. Il a participé à quelques belles combinaisons dans le dernier tiers du terrain, mais a manqué de son efficacité habituelle avant de céder sa place à Cherki à la 70e minute.

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Elliot Anderson : 8/10

Le joueur le plus en vue côté City. Anderson a fait preuve d’un excellent instinct de buteur pour égaliser à la 58e minute, signant la seule finition efficace de son équipe dans le match. Son énergie dans le dernier tiers du terrain a été le moteur de l’amélioration de City en seconde période.

Attaque

Erling Haaland : 5/10

Un rare jour sans pour le buteur norvégien. Haaland a longtemps été privé de ballons et a eu du mal à s’imposer face aux défenseurs centraux de Fulham. Il n’a pas pu améliorer son total de buts, City ne marquant qu’une fois malgré ses 1,88 xG.

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Remplaçants et entraîneur

Rayan Cherki : 6/10

Entré à la place de Foden à la 70e minute. Il a apporté une autre dimension grâce à sa maîtrise du ballon dans les petits espaces, mais n’a pas trouvé la passe décisive.

Josko Gvardiol : 6/10

Entré à la 78e minute pour apporter davantage de solidité défensive et une menace supplémentaire par ses montées sur le côté gauche.

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Allan : 5/10

Entré tardivement à la place de Ndiaye, il a eu peu de temps pour influer sur le déroulement tactique du match.

Enzo Fernandez : non noté

Entré à la 85e minute, il a très peu touché le ballon.

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Enzo Maresca : 5/10

Getty Images

Le dispositif tactique de l’entraîneur a manqué de la fluidité habituellement associée à City. Malgré sa domination dans la possession, son équipe n’a pas eu de « plan B » après l’ouverture du score de Fulham. Ses changements tardifs ont semblé répondre aux événements plutôt que les anticiper, dans un match qui a porté un nouveau coup aux ambitions de City dans la course au titre.