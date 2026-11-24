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Manchester City a fait match nul 2-2 contre le SSC Napoli à l’Etihad Stadium au terme d’une rencontre riche en rebondissements. L’égalisation tardive de Rayan Cherki a permis aux locaux de prendre un point. Malgré sa domination dans la possession, City a été mené deux fois au cours d’une seconde période intense avant de partager les points dans ce match de Ligue des champions.

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Manchester City et le SSC Napoli ont livré une seconde période intense à l’Etihad Stadium et se sont quittés sur un nul 2-2 après 45 premières minutes sans but. City a eu 63 % de possession et réussi 610 passes, mais a peiné à contenir les contre-attaques efficaces de Naples. Les visiteurs ont ouvert le score par Rasmus Hoejlund à la 55e minute, obligeant l’équipe d’Enzo Maresca à courir après le score sous une forte pression.

Le dernier quart d’heure a été riche en rebondissements. Ayyoub Bouaddi a égalisé pour City à la 67e minute, avant que Noa Lang ne redonne l’avantage à Naples dix minutes plus tard. Alors que le temps pressait, Rayan Cherki a marqué à la 86e minute et permis à City de prolonger son invincibilité à domicile dans la compétition. Si City a dominé au nombre de tirs, 18 contre 9, sa vulnérabilité défensive face aux transitions rapides est restée préoccupante tout au long de la soirée.

Gardien et défense

Gianluigi Donnarumma : 6/10

Le gardien italien n’a réalisé qu’un seul arrêt et n’a pu empêcher aucun des deux buts de Naples, inscrits sur des frappes de grande qualité. Il a surtout été spectateur pendant les longues phases de possession de City, même si sa relance a contribué à construire le jeu depuis l’arrière face au bloc discipliné de Naples.

Marc Guehi : 5/10

Une soirée difficile pour le défenseur central, averti à la 81e minute pour une faute cynique. Il a souffert face à la présence physique de Hoejlund et a fait partie d’une défense exposée lors des quatre contre-attaques recensées de Naples. Il a contribué aux 10 dégagements de son équipe, mais a manqué de son calme habituel.

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Matheus Nunes : 6/10

Aligné dans un rôle défensif, Nunes a participé activement à la construction du jeu, aidant City à conserver une forte possession. Il a toutefois parfois souffert de la vitesse de Noa Lang en contre et n’a pas apporté la couverture défensive nécessaire lorsque Naples a traversé rapidement le milieu de terrain.

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Nico O'Reilly : 6/10

Le jeune joueur a montré par séquences ses qualités techniques et s’est vu confier un rôle dans la circulation du ballon lors d’un match où City a réussi près de 610 passes. Malgré sa discipline tactique, il a parfois été pris de vitesse dans les échanges rapides qui ont mené aux buts napolitains en seconde période.

Josko Gvardiol : 6/10

Gvardiol a beaucoup participé aux attaques de City dans sa recherche d’ouvertures, mais s’est retrouvé hors de position sur le but de Lang. Ses statistiques défensives ont été moyennes lors d’une soirée où la défense de City a souvent dû couvrir de grands espaces.

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Milieu de terrain

Enzo Fernandez : 6/10

Fernandez a dicté le rythme pendant 63 minutes avant d’être remplacé par Iliman Ndiaye. Au cœur du jeu de City, qui a généré 1,41 xG, il a bien fait circuler le ballon, mais n’a pas trouvé la passe décisive pour percer la défense tenace de Naples, qui a réalisé 42 dégagements.

Allan : 5/10

Le milieu de terrain n’est resté que 55 minutes sur la pelouse avant de céder sa place à Jeremy Doku. Pendant ce temps, il a eu du mal à s’imposer physiquement face au milieu napolitain, perdant des duels importants qui ont permis aux visiteurs de lancer leurs attaques les plus dangereuses.

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Ayyoub Bouaddi : 8/10

Le joueur le plus en vue du milieu de City a inscrit une égalisation capitale à la 67e minute. Il a choisi le bon moment pour surgir dans la surface et conclure, récompensant la domination territoriale de son équipe. Il a constamment représenté une menace entre les lignes jusqu’à son remplacement en fin de match.

Eliesse Anderson : 6/10

Anderson a beaucoup travaillé au milieu et a participé à la construction de plusieurs des 18 tirs de City. Il a apporté de l’énergie et une couverture défensive, même si son influence dans le dernier tiers du terrain a été limitée par le bloc bas de Naples.

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Attaque

Rayan Cherki : 8/10

Le héros de la soirée pour Manchester City. Cherki a fait preuve d’une grande qualité individuelle pour inscrire à la 86e minute le but égalisateur qui a sauvé un point. Au-delà de ce but, il a été la principale source de créativité de City, réclamant souvent le ballon et cherchant à déstabiliser la défense de Naples.

Erling Haaland : 6/10

Une soirée frustrante pour le capitaine, privé d’occasions franches malgré les 34 centres de City. Étroitement surveillé par Rrahmani et Beukema toute la soirée, il n’a pas amélioré son total de buts en Ligue des champions, même si ses déplacements ont créé l’espace nécessaire au but tardif de Cherki.

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Remplaçants et entraîneur

Jeremy Doku : 7/10

Entré à la 55e minute, il a immédiatement apporté de la vitesse à l’attaque. Il a délivré la passe décisive sur le but de Bouaddi seulement 12 minutes après son entrée, donnant raison à l’entraîneur d’avoir modifié le système dès le début de la seconde période.

Iliman Ndiaye : 7/10

Entré à la 63e minute, Ndiaye a joué un rôle déterminant dans le retour de City en fin de match. Il a délivré la passe décisive sur l’égalisation de Rayan Cherki à la 86e minute, faisant preuve d’une excellente vision du jeu sous pression.

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Enzo Maresca : 6/10

Les changements de Maresca ont porté leurs fruits, Doku et Ndiaye délivrant chacun une passe décisive. Toutefois, son dispositif tactique initial a peiné à contenir les transitions de Naples. Un nul 2-2 à domicile contre une équipe ayant eu moins de possession sera considéré comme une occasion manquée de prendre trois points.