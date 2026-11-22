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Liverpool a livré une démonstration tactique à Anfield, profitant sans pitié de l'expulsion précoce de Leny Yoro pour s'imposer 4-0. Les buts de Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha et Víctor Muñoz ont offert un début de mandat cauchemardesque à Mauricio Pochettino sur le banc de Manchester United.

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Liverpool a réaffirmé sa domination à Anfield en infligeant un lourd revers à Manchester United (4-0), en difficulté. Le match a basculé dès la 8e minute, lorsque Yoro a reçu un carton rouge direct pour une faute visant à empêcher Alexander Isak de poursuivre son action. Cette défaillance dans la défense de United a permis à Szoboszlai d'ouvrir le score sur le coup franc qui a suivi, avant que Wirtz ne double rapidement la mise d'une finition astucieuse. Contraints de défendre bas, les visiteurs ont peu pesé en transition, et les 64 % de possession de Liverpool ont fini par faire la différence au fil du match.

En seconde période, les locaux ont maintenu une ligne défensive haute, étouffant toute possibilité de contre-attaque menée par Bruno Fernandes. Ngumoha a couronné une belle prestation individuelle d'une frappe puissante à la 66e minute, avant que le remplaçant Muñoz ne corse l'addition en fin de match. Sur le plan tactique, l'équipe d'Andoni Iraola a fait preuve d'une meilleure lecture des espaces, avec 4,38 buts attendus (xG) contre 0,63 pour United. Ce résultat maintient Liverpool pleinement dans la course au top 4, tandis que son rival reste enlisé dans la lutte pour le maintien, à la 19e place du classement de Premier League.

Gardien et défense

Alisson Becker : 7/10

Alisson a passé l'un de ses après-midi les plus tranquilles, mais il est resté vigilant pour préserver sa cage inviolée. Il a réalisé 4 arrêts au total, dont une parade décisive sur une tentative tardive de Fernandes, empêchant les visiteurs de sauver l'honneur. Ses relances, comme à son habitude efficaces, ont favorisé la construction rapide du jeu de Liverpool.

Ronald Araujo : 8/10

Véritable roc défensif sur le côté droit de la charnière centrale, Araujo a signé 11 interventions défensives. Il a joué un rôle essentiel pour neutraliser Matheus Cunha, puis Joshua Zirkzee, remportant 3 duels et faisant preuve d'une rigueur de placement irréprochable qui a permis à Liverpool de projeter davantage de joueurs vers l'avant.

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Virgil van Dijk : 7/10

Le capitaine a rassuré sa défense et dominé dans les airs, comme à son habitude. Il a failli inscrire lui-même un but sur deux coups de tête après des corners, dont l'un a constitué une grosse occasion en début de première période. Il a dirigé sa ligne défensive sans difficulté face à un United en infériorité numérique.

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Jeremy Jacquet : 7/10

Propulsé dans une rencontre à fort enjeu, Jacquet s'est montré serein aux côtés de Van Dijk. Il a rapidement récupéré les longs ballons destinés à Bryan Mbeumo et a fait preuve d'une grande maturité dans ses passes, perdant rarement le ballon lorsque United tentait de presser.

Milos Kerkez : 7/10

Kerkez a apporté beaucoup de largeur sur le flanc gauche, multipliant les dédoublements pour créer des surnombres face à Diogo Dalot. Son énergie a été déterminante dans l'offensive de la première période et, sans être directement impliqué sur les buts, ses déplacements ont poussé l'organisation défensive de United jusqu'à la rupture.

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Milieu de terrain

Alexis Mac Allister : 7/10

L'Argentin a donné le tempo au sein du double pivot, réussissant la grande majorité de ses passes avant d'être remplacé à la 72e minute. Il a contribué aux 88 % de passes réussies de Liverpool, faisant bien circuler le ballon et protégeant la défense à quatre lors des rares percées de United.

Dominik Szoboszlai : 9/10

Une prestation de tous les instants pour le Hongrois. Il a ouvert le score à la 10e minute d'un coup franc précis dans le petit filet et a dominé les statistiques avec 81 passes et 7 tirs au total. Sa capacité à trouver des espaces entre les lignes a fait de lui une menace permanente pour les 10 joueurs de United.

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Florian Wirtz : 9/10

Wirtz a été le moteur créatif de l'équipe, signant un geste de grande classe pour reprendre le ballon et inscrire le deuxième but de Liverpool à la 13e minute. Il a ensuite délivré une superbe passe décisive sur le but tardif de Muñoz, pesant fortement sur le déroulement tactique du match.

Attaque

Bradley Barcola : 8/10

Aligné à droite, Barcola a fait vivre un cauchemar à Lisandro Martínez grâce à sa vitesse. Il a délivré la passe décisive sur le but de Ngumoha après une accélération caractéristique sur son côté, suivie d'un centre. Il a manqué de réussite devant le but, obligeant Senne Lammens à réaliser plusieurs arrêts difficiles.

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Rio Ngumoha : 9/10

Une prestation révélatrice du talent du jeune joueur. Ngumoha a offert à Wirtz la passe décisive sur son but précoce d'un petit ballon piqué, avant de faire preuve d'un sang-froid incroyable pour expédier le ballon au fond des filets et inscrire le troisième but à la 66e minute. Son jeu direct et sa qualité technique ont posé trop de problèmes à la défense de United.

Alexander Isak : 7/10

Même s'il n'a pas marqué, la contribution d'Isak a été décisive. C'est son appel intelligent qui a provoqué l'expulsion de Leny Yoro à la 8e minute, faisant alors basculer le match en faveur de son équipe. Il est resté le point d'appui de l'attaque jusqu'à son remplacement à la 85e minute.

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Remplaçants et entraîneur

Víctor Muñoz : 8/10

Entré à la 72e minute, Muñoz a superbement conclu une combinaison avec Wirtz pour marquer à la 82e minute. Une entrée décisive qui a souligné la profondeur de l'effectif de Liverpool.

Trey Nyoni : 7/10

Entré à la place de Mac Allister pour les 20 dernières minutes, il s'est montré très à l'aise au cœur du jeu. Une de ses frappes en fin de match est passée juste à côté, mais il a affiché de belles qualités de conservation du ballon.

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Jeremie Frimpong : 6/10

Entré en fin de match à la place de Ngumoha pour apporter de la fraîcheur et renforcer la défense pendant que Liverpool préservait son avantage.

Joe Gomez : 6/10

Entré à la place d'Araujo à la 85e minute pour éviter tout relâchement en fin de match.

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Lewis Koumas : 6/10

Entré tardivement à la place d'Isak, il a apporté de l'énergie dans les derniers instants, tandis qu'Anfield célébrait la victoire.

Andoni Iraola : 9/10

Le dispositif tactique d'Iraola était parfait. Il a demandé à son équipe d'exploiter les côtés après la réduction de United à 10 joueurs, et sa décision de titulariser Ngumoha s'est révélée payante. Son équipe ressemble de plus en plus à une mécanique bien huilée, capable de défaire n'importe quel bloc défensif.