Partager Suivez GOAL sur Google

Alexander Isak a inscrit un doublé lors de la victoire maîtrisée de Liverpool contre le Club Bruges (3-0) en Ligue des champions. Une frappe exceptionnelle de Florian Wirtz en fin de match a aidé Liverpool à surmonter la période de pression belge en seconde période.

Publicité

Liverpool a négocié avec maturité tactique un déplacement potentiellement délicat en Ligue des champions et s’est finalement imposé 3-0 au stade Jan Breydel. Le ton a été donné rapidement : Isak a profité d’un moment d’inattention de Yann Sommer pour ouvrir le score à la 13e minute. Si Liverpool a affiché un meilleur total de buts attendus (1,97 contre 1,15), le match est longtemps resté indécis, l’équipe à domicile cherchant à égaliser par des tentatives sporadiques.

La solution tactique est venue dans le dernier quart de la rencontre. Wirtz a montré toute l’étendue de sa technique d’une superbe frappe lointaine pour doubler la mise, avant qu’Isak ne complète son doublé d’un ballon piqué délicat. Malgré une possession inférieure à son habitude (46 %), Liverpool a conservé une organisation défensive globalement solide, ne laissant au Club Bruges que des occasions peu susceptibles de finir au fond. Ce résultat permet à Liverpool de rester bien placé dans la course aux huit premières places de la phase de ligue avant le derby de la Mersey.

Gardien & défense

Alisson Becker : 8/10

Une présence essentielle pour les visiteurs. Alisson a effectué cinq arrêts et fait face à 1,15 xGC, empêchant la montée en puissance du Club Bruges en seconde période de se traduire par un but. Son placement pour couvrir la tentative tardive de Cheveyo Tsawa a illustré sa lecture du jeu.

Jeremie Frimpong : 6/10

Il s’est positionné haut pour faire reculer le flanc gauche du Club Bruges, même si sa dernière passe a manqué de sa précision habituelle. Il a été remplacé à la 73e minute, son entraîneur cherchant à renforcer l’organisation défensive avec Virgil van Dijk.

Publicité Publicité

Ronald Araujo : 7/10

Une prestation dominatrice sur le plan physique au cœur de la défense. Araujo a joué un rôle central dans la défense des huit corners concédés par Liverpool, mettant à profit son jeu aérien pour repousser les ballons envoyés régulièrement dans la surface.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Jeremy Jacquet : 7/10

Le jeune joueur a affiché beaucoup de calme aux côtés d’Araujo. Il a montré sa vitesse pour revenir défendre et a contribué à préserver la cage inviolée avant que le match ne s’ouvre dans les dix dernières minutes.

Milos Kerkez : 7/10

Très actif sur le flanc gauche, Kerkez a réalisé 19 interventions défensives, le total le plus élevé de son équipe, dont neuf duels remportés. Il a constamment offert une solution dans les transitions et a failli ouvrir le score dès la 4e minute.

Publicité

Milieu de terrain

Dominik Szoboszlai : 7/10

Un travailleur infatigable au milieu de terrain. Szoboszlai a failli marquer à la 59e minute d’une frappe à ras de terre qui a obligé le gardien à intervenir. Sa capacité à faire le lien entre les deux milieux défensifs et l’attaque a été cruciale.

Trey Nyoni : 7/10

Une prestation très propre de l’adolescent, auteur du plus grand nombre de passes réussies côté Liverpool (54 sur 59). Il a fait preuve d’une maturité remarquable pour conserver le ballon sous pression avant de céder sa place à Alexis Mac Allister.

Publicité

Victor Muñoz : 5/10

Une soirée frustrante pour Muñoz, qui a eu du mal à peser sur le match depuis le côté droit. Il a manqué deux occasions coup sur coup à la 18e minute et a été remplacé avant la mi-temps pour des raisons tactiques.

Florian Wirtz : 8/10

Celui qui a fait basculer le match sur le plan tactique. Wirtz a brillamment exploité les espaces entre les lignes et a mis son équipe à l’abri à la 79e minute d’une magnifique frappe lointaine enroulée. Sa vision du jeu lui a aussi permis de créer des occasions pour Kerkez en fin de match.

Publicité

Bradley Barcola : 6/10

Il a montré par séquences sa capacité à éliminer balle au pied et a obligé Sommer à effectuer un arrêt à la 76e minute. Sans but ni passe décisive, il a néanmoins maintenu les latéraux du Club Bruges sur leurs gardes grâce à sa menace en contre-attaque.

Attaque

Alexander Isak : 9/10

L’homme du match incontestable. Isak a montré son instinct de buteur pour ouvrir le score rapidement, puis a conclu sa soirée d’un superbe ballon piqué à la 82e minute pour signer un doublé. Avec un total individuel de 1,05 xG, il a apporté l’efficacité dont Liverpool avait besoin.

Publicité

Remplaçants & entraîneur

Rio Ngumoha : 7/10

Entré rapidement à la place de Muñoz (42e minute), il s’est montré remuant. Il a obligé Sommer à réaliser un bel arrêt à la 49e minute et a apporté l’énergie nécessaire sur le flanc droit.

Alexis Mac Allister : 6/10

Entré à la 73e minute pour apporter de la maîtrise. Son expérience a aidé Liverpool à gérer la fin de match et à conserver efficacement le ballon.

Publicité

Virgil van Dijk : 6/10

Entré pour apporter sa taille et son leadership pendant les 20 dernières minutes. Il a contribué à préserver la cage inviolée face aux assauts désespérés du Club Bruges en fin de match.

Luke Chambers : non noté

Entré en fin de match à la place de Barcola.

Publicité

Lewis Koumas : non noté

Entré en fin de match à la place d’Isak.

Andoni Iraola : 8/10

Les statistiques de passes du jeune Nyoni ont donné raison à l’entraîneur de l’avoir titularisé. Le remplacement précoce de Muñoz a aussi montré qu’il n’hésitait pas à corriger les déséquilibres tactiques. Le passage à une défense à cinq plus solide avec l’entrée de Van Dijk en fin de match a assuré une conclusion sereine.