Partager Suivez GOAL sur Google

La Juventus a confirmé sa bonne forme en Ligue Europa avec une victoire convaincante 4-1 contre l’Omonia Nicosie à l’Allianz Stadium. Francisco Conceicao a joué un rôle décisif, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives. Les Italiens ont fait preuve de beaucoup plus d’efficacité que leurs adversaires chypriotes.

Publicité

La Juventus a poursuivi sa marche en avant dans la phase de ligue de la Ligue Europa en dominant l’Omonia Nicosie 4-1. Malgré une frayeur initiale lorsque Lubomir Satka a ouvert le score pour les visiteurs à la 15e minute, l’équipe de Luciano Spalletti a gardé son calme et progressivement imposé sa supériorité technique. La souplesse tactique de son 3-4-3 lui a permis de monopoliser le ballon avec 60 % de possession, avant de faire céder l’Omonia grâce à une séquence d’une grande efficacité offensive.

Le tournant est survenu en fin de première période grâce à Andrea Cambiaso, dont l’égalisation a rétabli la parité et fait basculer la dynamique en faveur de la Juventus. Jeff Ekhator a ensuite donné l’avantage aux Turinois peu avant la pause, puis Francisco Conceição a creusé l’écart à la 68e minute. Jeremie Boga a inscrit un quatrième but pour sceller le score et offrir à la Juventus une victoire convaincante ainsi que trois points précieux.

Gardien et défense

Neto : 6/10

Le vétéran brésilien a connu une soirée relativement chargée malgré le score, avec cinq tirs cadrés à affronter. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score de Satka après un corner, mais il est resté vigilant pour repousser une tentative de Muamer Tankovic en seconde période. Ses relances ont été fiables et ont contribué au taux de passes réussies de 92 % de son équipe.

Federico Gatti : 7/10

Gatti a été le pilier de la défense, avec 13 interventions défensives, le total le plus élevé de son équipe. Il a imposé sa puissance physique dans les duels et n’a pas hésité à monter dans le dernier tiers du terrain, mettant notamment Thomas Kaminski à l’épreuve à deux reprises juste avant la mi-temps.

Publicité Publicité

Jhon Lucumí : 6/10

Une prestation propre du défenseur central, qui s’est attaché à maintenir une ligne défensive haute. Rarement mis en difficulté dans le jeu, il a toutefois participé à l’erreur collective qui a laissé Satka libre d’ouvrir le score. Spalletti l’a remplacé par McKennie à la 66e minute pour donner davantage d’élan à l’attaque.

Related Topics

Lloyd Kelly : 6/10

Kelly a apporté de l’équilibre sur le côté gauche de la défense à trois. Il est resté discipliné pendant la majeure partie du match et a même cadré une rare frappe lointaine à la 83e minute. Son placement a été essentiel pour empêcher l’Omonia d’exploiter les espaces laissés derrière les pistons de la Juventus lorsqu’ils montaient.

Milieu de terrain

Andrea Cambiaso : 8/10

Aligné au poste de milieu droit, Cambiaso a été le catalyseur de la remontée. Sa frappe précise à la 37e minute a remis les deux équipes à égalité. Il est ensuite resté une menace constante grâce à ses appels vers l’intérieur. Il a terminé la rencontre avec plusieurs tirs cadrés et a été un relais essentiel pour faire progresser le jeu.

Publicité

Pape Matar Sarr : 7/10

Véritable moteur du milieu de terrain de la Juventus, Sarr a réussi 74 passes, plus que tout autre joueur de son équipe. Sa capacité à récupérer le ballon et à le faire circuler rapidement a permis aux attaquants de rester dans le dernier tiers du terrain. Il a apporté la stabilité nécessaire au fonctionnement du 3-4-3.

Douglas Luiz : 6/10

Une prestation maîtrisée dans le double pivot avant sa sortie au profit de Teun Koopmeiners. Luiz a aidé à dicter le rythme lors de la réaction de la Juventus en première période, mais il lui a manqué la dernière passe incisive pour véritablement percer le bloc bas de l’Omonia. Sa discipline tactique a aidé la Juventus à conserver 60 % de possession.

Publicité

Juan Cabal : 6/10

Cabal a apporté de la largeur sur le flanc gauche et forcé Kaminski à effectuer un arrêt sur une tentative lointaine à la 26e minute. Spalletti l’a remplacé à la mi-temps par Zeki Çelik pour des raisons tactiques, afin d’ajuster l’organisation défensive et d’apporter davantage d’énergie.

Attaque

Francisco Conceicao : 9/10

L’homme du match incontesté. Conceicao a été de tous les coups, avec sept tirs et un total de 1,19 xG, le plus élevé de son équipe. Il a marqué un but et délivré deux passes décisives, jouant un rôle déterminant dans la victoire de la Juventus. Ses dribbles directs ont posé des problèmes à l’Omonia toute la soirée, tandis que sa créativité et sa menace offensive ont fait de lui un danger permanent.

Publicité

Jeff Ekhator : 8/10

Le jeune attaquant a mené la ligne offensive avec une intelligence supérieure à ce que laisse supposer son âge. Il a inscrit le but décisif qui a donné l’avantage à la Juventus à la 43e minute, grâce à un appel parfaitement synchronisé. Ses déplacements sans ballon ont créé des espaces pour les incursions de Conceicao et de Jeremie Boga vers l’intérieur. Il a manqué de chance de ne pas inscrire un deuxième but avant son remplacement.

Jeremie Boga : 8/10

Boga a vu sa menace constante récompensée par un but à la 73e minute, portant le score à 4-1. S’il a parfois manqué d’efficacité en première période, sa capacité à déborder son adversaire direct a ouvert des espaces sur le terrain. Il a constamment mis les latéraux de l’Omonia à l’épreuve.

Publicité

Remplaçants et entraîneur

Zeki Çelik (45e) : 6/10

Entré à la place de Cabal à la pause, il a apporté une présence défensive plus classique sur le flanc, permettant à la Juventus de rester solide tout en cherchant à inscrire d’autres buts.

Teun Koopmeiners (66e) : 7/10

Son entrée a apporté davantage de finesse créative. Il a contribué à faire le lien entre le milieu et l’attaque pendant la période où la Juventus a inscrit ses troisième et quatrième buts.

Publicité

Weston McKennie (66e) : 6/10

Il a remplacé Lucumí pour apporter de l’énergie et une présence d’une surface à l’autre. Sa polyvalence a permis à la Juventus de changer aisément de dispositif dans le dernier quart du match.

Nick Woltemade (66e) : 6/10

Il a apporté un profil physique différent en attaque après avoir remplacé Ekhator, aidant son équipe à conserver le ballon dos au but et à mobiliser les défenseurs centraux de l’Omonia.

Publicité

Randal Kolo Muani (86e) : non noté

Une brève apparition en fin de match pour le Français, alors que l’issue de la rencontre ne faisait déjà plus de doute.

Luciano Spalletti : 8/10

La décision de Spalletti de conserver son 3-4-3 malgré l’ouverture du score adverse a montré sa grande confiance dans son plan tactique. Ses changements proactifs en seconde période ont empêché l’Omonia de prendre de l’élan après la pause.