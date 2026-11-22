L’Atlético Madrid de Diego Simeone a livré une démonstration tactique au Coliseum, surclassant Getafe grâce à des transitions efficaces et une nette domination territoriale. La rencontre s’est pratiquement jouée en première période, l’Atlético exploitant avec une précision chirurgicale les espaces dans le bloc de Getafe. Avec 69 % de possession et un impressionnant total de 4,11 buts attendus (xG), les visiteurs ont maintenu Getafe acculé pendant la majeure partie du match.

Julian Alvarez a été le moteur de la fluidité offensive de l’équipe. Ses déplacements intelligents entre les lignes ont permis à Alex Baena et Johnny Cardoso de trouver le chemin des filets avant la pause.

Getafe a tenté de casser le rythme en commettant 11 fautes, mais l’Atlético a gardé son calme avant d’inscrire un troisième but sur un penalty transformé en fin de match par Alex Grimaldo, après l’expulsion de Djene. Une prestation complète qui a mis en lumière les automatismes grandissants au sein de l’effectif renforcé de Simeone.

Gardien et défense

Jan Oblak : 7/10

Une soirée tranquille pour le capitaine slovène, qui a surtout assisté en spectateur à la domination de son équipe. Il n’a eu qu’un arrêt à effectuer pour préserver sa cage inviolée, mais sa relance a été fiable et a aidé l’Atlético à construire depuis l’arrière face au pressing sporadique de Getafe.

Robin Le Normand : 7/10

Dominateur dans ses duels, Le Normand n’a laissé aucun espace à Enes Unal. Averti à la 49e minute pour une faute tactique, il est resté solide dans les airs et serein avec le ballon avant le changement d’organisation défensive en fin de match.

David Hancko : 7/10

Hancko a apporté un excellent équilibre sur le côté gauche de la charnière centrale. Sa capacité à monter au milieu a contribué aux 69 % de possession de son équipe. Il a aussi su anticiper les longs ballons de Getafe, réalisant plusieurs interceptions importantes.

Marcos Llorente : 7/10

Dans son rôle hybride sur le côté droit, Llorente a été un moteur dans les transitions. Sa vitesse de repli a étouffé les tentatives de contre-attaque de Getafe sur la gauche, tandis qu’il a apporté la largeur nécessaire pour étirer le 4-4-2 resserré des locaux.

Alex Grimaldo : 8/10

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Menace constante sur le flanc gauche, Grimaldo a couronné sa belle prestation individuelle en transformant un penalty à la 90e+2 minute pour porter le score à 3-0. Ses centres depuis les côtés ont régulièrement créé le danger, et il s’est acquitté de ses tâches défensives avec son intelligence habituelle.

Milieu de terrain

Koke : 7/10

Le milieu expérimenté a été le cœur de l’équipe, faisant circuler le ballon et veillant à ce que l’Atlético conserve son équilibre collectif. Il a dicté le tempo, permettant aux milieux plus avancés de se déplacer dans les espaces entre l’axe et les côtés.

Johnny Cardoso : 8/10

Cardoso s’est distingué au cœur du jeu. Il a parfaitement choisi son moment pour entrer dans la surface et inscrire le deuxième but à la 30e minute. Malgré un carton jaune reçu à la 36e minute, son impact physique a été déterminant avant son remplacement à la mi-temps.

Pablo Barrios : 7/10

Barrios a apporté son dynamisme dans l’entrejeu, assurant avec aisance le lien entre la récupération et l’attaque. Sa capacité à résister au pressing a été précieuse face à une équipe de Getafe désireuse d’imposer un défi physique au milieu.

Alex Baena : 8/10

Baena a ouvert le score à la 10e minute d’une finition clinique, donnant le ton du match. Ses déplacements sans ballon ont constamment posé problème aux latéraux de Getafe, et il s’est très bien associé à Alvarez pendant ses 67 minutes sur le terrain.

Giuliano Simeone : 6/10

Simeone a multiplié les efforts sur le flanc, même s’il a moins pesé dans le dernier tiers du terrain que les autres attaquants. Sa discipline tactique a aidé Llorente à garder la maîtrise du côté droit.

Attaque

Julian Alvarez : 9/10

Alvarez a été l’architecte de cette victoire. S’il n’a pas marqué, il a délivré deux passes décisives essentielles : la première pour Baena à la 10e minute, puis la seconde pour Cardoso à la 30e. Sa vision du jeu et le dosage de ses passes ont été de classe mondiale, confirmant son rôle central dans la création de cette équipe.

Remplaçants et entraîneur

Kang-in Lee : 6/10

Entré à la mi-temps à la place de Cardoso pour apporter davantage de qualité technique au milieu. Il a aidé l’équipe à conserver un taux de possession élevé et à faire circuler le ballon alors que Getafe fatiguait.

Rodrigo Mendoza : 6/10

Entré à la place de Baena à la 67e minute, il a apporté de la fraîcheur et contribué à préserver le résultat grâce à son placement discipliné.

Alexander Sorloth : 6/10

Il a remplacé Alvarez pour le dernier quart d’heure. Il a offert un point d’appui physique et occupé les défenseurs centraux de Getafe en fin de match.

Diego Simeone : 8/10

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Simeone a parfaitement réussi son plan tactique. En titularisant Baena et Alvarez ensemble, il a permis à son équipe de développer des combinaisons fluides que Getafe n’a pas su contenir. Sa décision de sortir Cardoso, déjà averti, à la mi-temps était judicieuse pour que son équipe termine à onze.