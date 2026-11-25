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L'Atlético de Madrid compte désormais sept points en phase de ligue de la Ligue des champions après sa victoire maîtrisée 2-0 contre Viking au Riyadh Air Metropolitano. Deux buts inscrits coup sur coup par Alexander Sorloth et Julian Alvarez ont scellé le sort du match avant la demi-heure de jeu, permettant à l'équipe de Diego Simeone de se relancer après un début de campagne européenne poussif.

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Avec une seule victoire lors de ses quatre premiers matches et une défaite contre le Bayern Munich lors de sa dernière sortie, l'Atlético devait réagir avec autorité à domicile. Viking a brièvement laissé entrevoir la possibilité d'une surprise, Erik Botheim se procurant deux occasions dans les sept premières minutes, mais les locaux ont vite pris le dessus. Sorloth et Alvarez ont ensuite marqué à cinq minutes d'intervalle. Seule la prestation inspirée du gardien de Viking Lubomir Belko, qui disputait son premier match en Ligue des champions et a réalisé sept arrêts face aux 20 tirs de l'Atlético, a permis de limiter l'écart.

Les trois points pratiquement acquis à la pause, les hommes de Simeone ont ensuite géré leur avance. Ils ont laissé 56 % de possession aux visiteurs norvégiens après la reprise, dans un 4-4-2 compact et discipliné qui n'a concédé qu'un seul tir cadré à Viking sur l'ensemble de la soirée. Un penalty accordé à Johnny Cardoso a été annulé par la VAR pour hors-jeu à l'heure de jeu, avant l'expulsion d'Henrik Falchener dans le temps additionnel pour avoir retenu Giuliano Simeone.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de l'Atlético de Madrid au Riyadh Air Metropolitano...

Gardien et défense

Jan Oblak (6/10) : Il n'a pas eu d'arrêt à effectuer avant la 81e minute, les premières occasions de Viking étant toutes passées à côté. Enfin sollicité, il a capté sans difficulté la frappe enroulée du remplaçant Amin Cosic pour préserver sa cage inviolée sans se faire de frayeur.

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Marcos Llorente (7/10) : Zlatko Tripic l'a pris de vitesse à la cinquième minute, mais il a ensuite verrouillé le couloir droit. Il a réussi 49 de ses 56 passes et remporté quatre de ses cinq duels, créé deux occasions à la 17e minute et adressé un centre dangereux à la 51e que Sorloth a manqué de reprendre de quelques centimètres.

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Robin Le Normand (7/10) : Dominateur dans les duels et serein sous pression. Il a contribué à neutraliser Botheim après le début de match animé de l'attaquant, remportant ses trois duels aériens et dégageant cinq ballons de la tête. Les 14 centres de Viking n'ont ainsi rien donné.

David Hancko (7/10) : Le meilleur défenseur central de l'Atlético ce soir. Il a bien anticipé le danger pour totaliser huit interventions défensives, offert une occasion de tir à Giuliano Simeone à la 65e minute et frôlé lui-même le but d'une tête sur corner à la 68e.

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Alejandro Grimaldo (8/10) : Une menace créative constante sur la gauche. Il a parfaitement synchronisé son appel dans la surface pour servir Sorloth en retrait sur l'ouverture du score à la 19e minute, puis obligé Belko à se détendre pour détourner une frappe lointaine qui filait vers la lucarne à la 52e. Il a également remis le ballon à Cardoso d'une petite passe lobée pour son occasion de la 44e minute et servi Hancko sur un corner joué à deux, même s'il a été éliminé quatre fois balle au pied dans sa moitié de terrain.

Milieu de terrain

Lee Kang-In (7/10) : Vif et inventif sur la droite. Il a contraint Belko à une belle parade au sol à la 32e minute, participé au mouvement collectif qui a amené le centre dangereux de Llorente à la 51e et provoqué un carton jaune pour Gianni Stensness juste après la reprise, avant de céder sa place à la 57e minute.

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Koke (7/10) : De retour dans le onze de départ après la défaite contre le Bayern, le capitaine a donné le tempo avec son sang-froid habituel. Sa frappe déviée à la 16e minute est passée de peu au-dessus, il a mis Alvarez en position de tirer de loin à la 34e et fluidifié les transitions au milieu jusqu'à sa sortie à la 68e.

Johnny Cardoso (7/10) : Une prestation pleine d'activité des deux côtés du terrain. Il a repéré l'appel de Grimaldo dans la construction du premier but, affiché le plus haut total de xG de tous les joueurs avec 0,53 et buté deux fois sur les arrêts réflexes de Belko, aux 44e et 65e minutes. Un penalty accordé à la 61e minute a aussi été annulé par la VAR pour hors-jeu, et il a perdu ses appuis sur une contre-attaque en fin de match.

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Alex Baena (6/10) : Aligné sur la gauche du milieu de terrain, il s'est montré remuant pendant les 45 premières minutes et a obligé Belko à réaliser un bel arrêt près de la lucarne à la 32e minute, mais plusieurs de ses tentatives ont été contrées. Il a été remplacé par Pablo Barrios à la pause.

Attaque

Alexander Sorloth (7/10) : Il a inscrit son premier but de la saison face à ses compatriotes d'une frappe précise du gauche à la 19e minute. Il a bien conservé le ballon, servi Lee sur sa tentative de la 32e minute et failli reprendre le centre de Llorente pour s'offrir un doublé, avant de devoir sortir sur blessure à la 71e.

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Julian Alvarez (8/10) : Il a apporté une contribution décisive en moins d'une heure de jeu. À la 24e minute, il a enroulé un coup franc direct excentré qui avait franchi la ligne avant que Belko ne parvienne à repousser le ballon. Il a de nouveau mis le gardien à l'épreuve de loin et lancé plusieurs attaques en première période avant d'être remplacé à la 57e minute.

Remplaçants et entraîneur

Pablo Barrios (6/10) : Entré à la pause à la place de Baena, il a apporté de la stabilité au milieu tandis que l'Atlético maîtrisait le rythme, réussissant 34 de ses 36 passes. Il a failli délivrer une passe décisive à la 88e minute en lançant Jonathan David sur une contre-attaque rapide.

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Jonathan David (6/10) : Entré à la place de Lee à la 57e minute, il a montré sa qualité dans les combinaisons, prolongeant une longue passe de Grimaldo pour lancer Cardoso à la 79e. Signalé une fois hors-jeu, il regrettera d'avoir mal négocié une belle occasion à la 88e minute, envoyant le ballon à côté après s'être faufilé dans la défense.

Giuliano Simeone (6/10) : Il a apporté son énergie habituelle après avoir remplacé Alvarez à la 57e minute. Sa frappe dans l'axe a été contrée à la 65e, et il a conclu son entrée dynamique en s'échappant dans le temps additionnel pour provoquer la faute d'anti-jeu qui a valu un carton rouge à Falchener.

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Morten Hjulmand (6/10) : Entré à la place de Koke à la 68e minute pour renforcer l'entrejeu. Il a réussi ses 14 passes et Viking n'a trouvé aucun moyen de revenir dans le match.

Rodrigo Mendoza (6/10) : Entré à la place de Sorloth à la 71e minute, il s'est vite illustré, réussissant ses trois dribbles et obligeant Belko à plonger sur sa gauche pour arrêter une frappe de l'extérieur de la surface dans le temps additionnel.

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Diego Simeone (7/10) : Il a effectué trois changements judicieux après la défaite contre le Bayern et a été récompensé par une première demi-heure incisive qui a scellé le sort du match. Il a géré intelligemment son effectif en procédant à des remplacements tôt en seconde période, tandis que son équipe conservait confortablement son avance.