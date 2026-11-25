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L’Atlético de Madrid compte désormais sept points dans la phase de ligue de la Ligue des champions après sa victoire maîtrisée 2-0 contre Viking au Riyadh Air Metropolitano. Les buts d’Alexander Sorloth et de Julian Alvarez, inscrits à cinq minutes d’intervalle avant la demi-heure de jeu, ont remis l’équipe de Diego Simeone dans la course après un début de campagne européenne poussif.

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Après une seule victoire lors de ses quatre premiers matches et une défaite face au Bayern Munich lors de sa dernière sortie, l’Atlético devait réagir avec autorité à domicile. Viking a brièvement fait planer la menace d’une surprise, Erik Botheim se procurant deux occasions dans les sept premières minutes, mais les locaux ont vite imposé leur supériorité. Sorloth et Alvarez ont marqué à cinq minutes d’intervalle. Seule la première apparition inspirée de Lubomir Belko en Ligue des champions a ensuite permis à Viking de limiter les dégâts : le gardien a réalisé sept arrêts face aux 20 tirs de l’Atlético.

Avec la victoire pratiquement acquise à la pause, les hommes de Simeone ont géré leur avance. Ils ont laissé 56 % de possession aux visiteurs norvégiens après la reprise, tout en restant regroupés et disciplinés dans un 4-4-2 qui a limité Viking à un seul tir cadré sur l’ensemble de la rencontre. Un penalty accordé à Johnny Cardoso a été annulé par la VAR pour hors-jeu à l’heure de jeu, avant l’expulsion d’Henrik Falchener dans le temps additionnel pour avoir retenu Giuliano Simeone.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs de l’Atlético de Madrid au Riyadh Air Metropolitano.

Gardien et défense

Jan Oblak (6/10) : Il n’a eu aucun arrêt à effectuer avant la 81e minute, les premières occasions de Viking étant toutes passées à côté. Enfin sollicité, il a capté sans difficulté la frappe enroulée du remplaçant Amin Cosic et préservé sa cage inviolée sans frayeur.

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Marcos Llorente (7/10) : Pris de vitesse par Zlatko Tripic dès la cinquième minute, il a ensuite verrouillé le couloir droit. Il a réussi 49 de ses 56 passes et remporté quatre de ses cinq duels. Il a créé deux occasions à la 17e minute, puis adressé à la 51e un centre dangereux que Sorloth a manqué de reprendre de quelques centimètres.

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Robin Le Normand (7/10) : Dominateur dans les duels et serein sous pression. Il a contribué à neutraliser Botheim après le début de match animé de l’attaquant, remportant ses trois duels aériens et dégageant cinq ballons de la tête. Les 14 centres de Viking n’ont rien donné.

David Hancko (7/10) : Le meilleur défenseur central de l’Atlético ce soir. Sa bonne lecture du jeu lui a permis de cumuler huit interventions défensives. Il a offert une occasion de tir à Giuliano Simeone à la 65e minute et a lui-même frôlé le but d’une tête sur corner à la 68e.

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Alejandro Grimaldo (8/10) : Une menace créative constante sur la gauche. Il a parfaitement synchronisé son appel dans la surface pour servir Sorloth en retrait sur l’ouverture du score à la 19e minute. À la 52e, sa frappe lointaine qui filait vers la lucarne a obligé Belko à se détendre. Il a également remis le ballon en cloche pour une occasion de Cardoso à la 44e et servi Hancko sur un corner joué à deux, même s’il a été éliminé quatre fois par un dribble en défense.

Milieu de terrain

Lee Kang-In (7/10) : Vif et inventif sur la droite. Il a forcé Belko à effectuer un bel arrêt au sol à la 32e minute, participé à la belle action collective menant au centre dangereux de Llorente à la 51e et provoqué un carton jaune pour Gianni Stensness juste après la reprise, avant de sortir à la 57e minute.

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Koke (7/10) : De retour dans le onze de départ après la défaite contre le Bayern, le capitaine a donné le tempo avec son calme habituel. Sa frappe déviée à la 16e minute est passée de peu au-dessus. Il a servi Alvarez pour un tir lointain à la 34e et assuré la fluidité des transitions au milieu jusqu’à sa sortie à la 68e.

Johnny Cardoso (7/10) : Très actif aux deux extrémités du terrain. Il a repéré l’appel de Grimaldo sur l’action de l’ouverture du score, affiché le total le plus élevé du match avec 0,53 xG et buté deux fois sur les réflexes de Belko, aux 44e et 65e minutes. Un penalty qui lui avait été accordé à la 61e minute a aussi été annulé par la VAR pour hors-jeu, et il a perdu ses appuis sur une échappée en fin de match.

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Alex Baena (6/10) : Aligné à gauche du milieu de terrain, il s’est montré remuant pendant les 45 premières minutes et a forcé Belko à réaliser un bel arrêt près de sa lucarne à la 32e, mais plusieurs de ses tentatives ont été contrées. Il a cédé sa place à Pablo Barrios à la pause.

Attaque

Alexander Sorloth (7/10) : Il a inscrit son premier but de la saison face à ses compatriotes d’une frappe nette du gauche à la 19e minute. Il a bien conservé le ballon, servi Lee pour sa tentative de la 32e et failli reprendre le centre de Llorente pour inscrire un deuxième but, avant de devoir sortir sur blessure à la 71e.

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Julian Alvarez (8/10) : Incontestablement le joueur du match côté Atlético, en moins d’une heure sur le terrain. À la 24e minute, il a frappé directement un coup franc excentré qui avait franchi la ligne avant que Belko ne dégage le ballon en catastrophe. Il a de nouveau mis le gardien à l’épreuve de loin et lancé plusieurs attaques en première période, avant d’être remplacé à la 57e minute.

Remplaçants et entraîneur

Pablo Barrios (6/10) : Entré à la place de Baena à la pause, il a apporté de la stabilité au milieu pendant que l’Atlético maîtrisait le rythme, réussissant 34 de ses 36 passes. Il a failli délivrer une passe décisive à la 88e minute en lançant Jonathan David sur un contre rapide.

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Jonathan David (6/10) : Entré à la place de Lee à la 57e minute, il a montré sa qualité dans le jeu combiné, prolongeant la longue passe de Grimaldo pour lancer Cardoso à la 79e. Signalé une fois hors-jeu, il regrettera aussi d’avoir manqué le cadre sur une bonne occasion à la 88e après s’être faufilé à travers la défense.

Giuliano Simeone (6/10) : Il a apporté son énergie habituelle après avoir remplacé Alvarez à la 57e minute. Sa tentative dans l’axe a été contrée à la 65e. Il a conclu son entrée dynamique par une percée dans le temps additionnel, provoquant la faute délibérée qui a valu à Falchener son expulsion.

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Morten Hjulmand (6/10) : Entré à la place de Koke à la 68e minute pour renforcer l’entrejeu. Il a réussi ses 14 passes, tandis que Viking ne trouvait aucun moyen de revenir dans le match.

Rodrigo Mendoza (6/10) : Entré à la place de Sorloth à la 71e minute, il a fait bonne impression, réussissant ses trois dribbles et obligeant Belko à plonger sur sa gauche pour repousser sa frappe de l’extérieur de la surface dans le temps additionnel.

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Diego Simeone (7/10) : Il a procédé à trois changements judicieux après la défaite contre le Bayern et a été récompensé par une première demi-heure incisive qui a décidé du sort du match. Il a bien géré son effectif avec des remplacements rapides en seconde période, tandis que son équipe conservait son avance sans difficulté.