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L’Allemagne a livré une leçon tactique à Berlin, submergeant les Pays-Bas grâce à une seconde période dévastatrice. Florian Wirtz a inscrit un doublé, tandis que Brajan Gruda a orchestré une débâcle qui laisse les Néerlandais en quête de réponses.

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L’Allemagne a affirmé sa domination sur la scène continentale en s’imposant largement 5-0 face aux Pays-Bas à l’Olympiastadion. La première période a été relativement fermée, seul un but de Dion Scherhant à la 41e minute, sur une passe précise du capitaine Joshua Kimmich, ayant fait la différence. Si les Néerlandais ont affiché des statistiques de possession honorables en début de match, ils ont manqué de verticalité pour percer le bloc médian allemand, discipliné, et sont rentrés aux vestiaires avec un but de retard.

En seconde période, l’équipe de Jurgen Klopp a haussé le ton, exploitant avec une précision chirurgicale les transitions défensives des visiteurs. Florian Wirtz a doublé la mise à l’heure de jeu, avant que Nico Schlotterbeck n’inscrive un troisième but cinq minutes plus tard. Wirtz a signé son doublé à la 71e minute, puis l’exceptionnel Brajan Gruda a parachevé la démonstration à la 78e. Avec 10 tirs cadrés contre un seul pour les Pays-Bas, le score reflète fidèlement la domination totale de l’Allemagne.

Gardien et défense

Marc-Andre ter Stegen - 7/10

Une soirée remarquablement tranquille pour le joueur du FC Barcelone, qui n’a eu qu’un seul arrêt à effectuer tant les Néerlandais ont peiné à se créer des occasions franches. Sa relance a été, comme souvent, impeccable, aidant l’Allemagne à conserver 56 % de possession et à faire circuler le ballon sous une pression minimale.

Nathaniel Brown - 7/10

Aligné dans un rôle de latéral dynamique, Brown a apporté une excellente présence sur la largeur avant d’être remplacé à la 65e minute. Il a bien négocié ses duels défensifs face à Donyell Malen et n’a laissé aucune ouverture aux Pays-Bas sur le flanc gauche allemand.

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Jonathan Tah - 8/10

Véritable pilier défensif de l’équipe, Tah a excellé par son placement. Il a contribué à limiter les Pays-Bas à 1,16 xG, remporté ses duels physiques et permis à la ligne défensive de rester haute et agressive pendant les 90 minutes.

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Nico Schlotterbeck - 9/10

Une prestation de haute volée du défenseur central, couronnée par un but bien négocié à la 65e minute pour porter le score à 3-0. Au-delà de cette réalisation, sa capacité à faire progresser le ballon depuis l’arrière a été essentielle pour déjouer le premier rideau du pressing néerlandais.

Philipp Treu - 7/10

Solide et fiable, Treu a su allier ses montées offensives à la rigueur défensive. Il a fait partie d’une défense à quatre qui n’a concédé qu’un seul tir cadré de toute la soirée, avant de céder sa place à Jeltsch en fin de match pour préserver ce succès sans encaisser de but.

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Milieu de terrain

Aleksandar Pavlovic - 8/10

Le jeune milieu a fait preuve d’une maturité remarquable, évoluant devant la défense pour casser les offensives adverses. À son interception s’est ajoutée sa capacité à neutraliser Tijjani Reijnders.

Joshua Kimmich - 8/10

Dans son rôle hybride, le capitaine a été à l’origine de l’ouverture du score en délivrant la passe décisive à Scherhant à la 41e minute. Son leadership et la régularité de ses passes, qui ont contribué aux 429 passes réussies par l’équipe, ont dicté le tempo de toute la rencontre.

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Florian Wirtz - 10/10

Une prestation offensive et créative parfaite. Wirtz a inscrit un doublé, marquant aux 60e et 71e minutes avec beaucoup de sang-froid. Ses déplacements entre les lignes ont complètement désorienté le duo de milieux néerlandais formé par Veerman et Timber.

Attaque

Derry Scherhant - 8/10

Scherhant a débloqué la rencontre juste avant la pause, avec un but qui a profondément changé la physionomie tactique du match. Son travail sans ballon a contraint les Néerlandais à dégager précipitamment à plusieurs reprises.

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Brajan Gruda - 10/10

La vedette de la soirée sur le plan statistique. Gruda a été impliqué dans presque toutes les actions, délivrant les passes décisives sur le but de Schlotterbeck et le deuxième de Wirtz avant de marquer lui-même à la 78e minute. Une leçon d’efficacité dans le dernier tiers du terrain.

Kai Havertz - 7/10

S’il n’a pas marqué, la lecture des espaces de Havertz a créé les brèches exploitées par Wirtz et Gruda. Ses appels altruistes ont attiré Virgil van Hecke hors de sa position à maintes reprises avant sa sortie à la 65e minute.

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Remplaçants et entraîneur

Younes Ebnoutalib - 6/10

Entré à la 65e minute, il a contribué à maintenir l’intensité du pressing allemand pendant la période où l’avance est passée de 3-0 à 5-0.

Maximilian Mittelstaedt - 6/10

Il a remplacé Brown pour les 25 dernières minutes et apporté de la fraîcheur sur le côté, empêchant les Pays-Bas de lancer une offensive tardive pour sauver l’honneur.

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Tom Bischof - 6/10

Entré à la 75e minute à la place de Wirtz, il a apporté de l’énergie en fin de match pour maintenir les visiteurs dans leur camp.

Finn Jeltsch - 6/10

Entré en fin de match à la place de Treu, il s’est intégré sans difficulté à une défense restée imperméable.

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Lennart Karl - Non noté

Entré à la 82e minute à la place de Gruda. Il a eu trop peu de temps pour avoir un impact significatif sur sa note.

Jurgen Klopp - 9/10

Le dispositif tactique de Klopp a été irréprochable. Grâce à un 4-2-3-1 fluide qui se transformait en 3-2-5 avec le ballon, il a submergé l’équipe de Xavi Hernandez. Ses ajustements en seconde période et le timing de ses remplacements ont permis à l’Allemagne de conserver une intensité très élevée.