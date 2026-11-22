L’AC Milan a livré une démonstration tactique à San Siro, écrasant Frosinone 5-1 grâce à son efficacité devant le but et à sa solidité collective. Les Rossoneri ont profité d’un coup de chance précoce lorsque Giuseppe Calvani a marqué contre son camp après seulement quatre minutes, donnant le ton d’un après-midi dominé par Milan.

Goncalo Ramos a doublé la mise à la 19e minute. Malgré la réduction du score de Pietro Masini pour les visiteurs, contre le cours du jeu, Milan a gardé son calme pour mener 2-1 à la pause.

En seconde période, l’équipe d’Amorim a accéléré en exploitant la fatigue du bloc médian de Frosinone. Entré en jeu, Ardon Jashari a eu un impact immédiat en marquant trois minutes seulement après la reprise, avant qu’un autre remplaçant, Alidu Cisse, n’inscrive le quatrième but à l’heure de jeu. Christian Pulisic a parachevé cette prestation dominante avec un but mérité à la 68e minute.

Ce résultat conforte les ambitions de Milan dans la course au Scudetto et met en lumière la profondeur de son effectif.

Gardien et défense

Mike Maignan : 6/10

Une soirée relativement tranquille pour le Français, qui ne pouvait pas faire grand-chose sur la finition à bout portant de Masini en première période. Maignan s’est montré fiable dans ses relances, réussissant la majorité de ses longs ballons pour aider Milan à contourner le premier rideau du pressing. Il a également réalisé trois arrêts pour préserver une avance confortable.

Mario Gila : 7/10

Avec son agressivité habituelle, Gila est sorti efficacement de la ligne défensive pour intercepter le ballon avant que Frosinone ne puisse se projeter. Il a remporté une forte proportion de ses duels au sol et assuré la couverture nécessaire derrière les pistons offensifs pendant les 90 minutes.

Soualiho Diawara : 6/10

Aligné en défense centrale pour dépanner, Diawara a semblé à l’aise pendant les 71 minutes qu’il a passées sur le terrain. Sans être défenseur de métier, il a su lire le jeu pour écarter rapidement le danger, même si les courses directes de Frosinone vers l’avant l’ont parfois pris de court avant son remplacement par Pavlovic.

Koni De Winter : 7/10

Une prestation pleine de puissance pour le défenseur, qui a réalisé le plus grand nombre de dégagements de son équipe. De Winter a joué un rôle essentiel face au danger représenté par Frosinone sur coups de pied arrêtés, remportant plusieurs duels aériens importants et faisant preuve d’un grand sang-froid dans les relances sous pression.

Milieu de terrain

Davide Bartesaghi : 6/10

Le jeune joueur a livré 45 minutes solides, apportant de la largeur tout en respectant l’organisation défensive. Amorim l’a remplacé par Jashari à la mi-temps pour donner davantage d’élan offensif à son équipe, mais il n’avait commis aucune erreur en première période.

Diego Moreira : 7/10

Moreira a constamment offert une solution sur le flanc, utilisant sa vitesse pour étirer la défense de Frosinone. Sa contribution la plus importante est intervenue à la 60e minute : il a servi Alidu Cisse pour le quatrième but de Milan, scellant ainsi pratiquement l’issue du match.

Yunus Musah : 7/10

Une prestation débordante d’énergie au cœur du jeu. Musah a couvert énormément de terrain pour permettre à Milan de prendre le dessus sur les deuxièmes ballons. Il a joué un rôle déterminant dans les transitions avant de sortir à la 71e minute afin de ménager ses forces pour les prochains matches.

Luka Modric : 8/10

Le vétéran reste le métronome de cette équipe. Modric a dicté le rythme avec une précision chirurgicale, trouvant sans cesse des espaces entre les lignes. Sa capacité à désorganiser le bloc défensif de Frosinone a été au cœur de la domination milanaise dans la possession.

Adrien Rabiot : 8/10

Une prestation pleine de puissance pour le Français, qui s’est également montré créatif depuis une position reculée. Rabiot a délivré deux passes décisives, d’abord pour Gonçalo Ramos à la 19e minute, puis pour Jashari sur le troisième but, peu après la mi-temps.

Attaque

Christian Pulisic : 9/10

L’Américain continue de s’imposer comme l’atout le plus indispensable de Milan. Pulisic a constamment représenté une menace grâce à ses courses directes et a fini par inscrire, à la 68e minute, le but que méritait sa prestation. Sa finition précise a porté le score à 5-1 avant sa sortie sous une ovation debout.

Gonçalo Ramos : 8/10

Ramos a mené l’attaque avec intelligence, décrochant fréquemment pour participer au jeu. Il a montré son instinct de buteur en inscrivant le deuxième but de Milan à la 19e minute et n’a pas ménagé ses efforts pour presser les défenseurs adverses avant d’être remplacé par Cisse à la 51e minute.

Remplaçants et entraîneur

Ardon Jashari : 8/10

Un changement inspiré à la mi-temps. Jashari n’a eu besoin que de trois minutes pour marquer après avoir remplacé Bartesaghi, apportant l’énergie et l’efficacité qui ont permis à Milan de creuser l’écart en seconde période.

Alidu Cisse : 8/10

Entré à la place de Ramos en début de seconde période, Cisse a prouvé qu’il était plus qu’une simple doublure. Il a marqué à la 60e minute et a continué de poser des problèmes aux défenseurs de Frosinone jusqu’au coup de sifflet final. Il a reçu un carton jaune en fin de match pour une faute tactique.

Strahinja Pavlovic : 6/10

Entré pour les 20 dernières minutes afin de gérer la fin du match, Pavlovic a apporté sa présence physique et veillé à ce que la défense ne connaisse aucun relâchement tardif.

Pervis Estupinan : 6/10

Il a remplacé Diawara à la 71e minute et apporté une autre dynamique sur la gauche, se projetant vers l’avant et aidant Milan à maintenir sa ligne haute dans les derniers instants.

Omari Hutchinson : non noté

Entré à la place de Pulisic à la 81e minute, il n’a pas eu assez de temps pour peser véritablement sur le match.

Ruben Amorim : 9/10

Un coup de maître tactique de l’entraîneur. Sa décision de faire entrer Jashari et Cisse a directement contribué à trois buts, et la souplesse tactique de son équipe lui a permis de dominer malgré plusieurs blessures en défense. Il a construit une formation remarquablement équilibrée et impitoyable.