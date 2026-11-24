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Arsenal peut regretter son manque d’efficacité à l’Emirates Stadium : le Borussia Dortmund est revenu au score pour arracher un nul 1-1 en Ligue des champions mardi. C’est la première fois qu’Arsenal ne gagne pas à domicile depuis l’instauration de la phase de ligue.

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Viktor Gyokeres a ouvert le score pour Arsenal à la 10e minute d’une frappe plongeante d’environ 23 mètres, après une remise de Noni Madueke. Le capitaine Martin Odegaard a ensuite dicté le jeu durant une première période dominée par les siens. Dortmund est revenu des vestiaires avec un tout autre visage. Maximilian Beier a d’abord complètement manqué le ballon à environ 5,5 mètres du but, avant de se racheter à la 55e minute en concluant d’une frappe à ras de terre dans le petit filet, après une percée du défenseur central Joane Gadou.

Jobe Bellingham a ensuite vu son but refusé pour hors-jeu, avant qu’Arsenal n’assiège le but de Dortmund. Gyokeres a placé une tête à côté de près, le ballon a heurté deux fois le poteau après avoir touché Serhou Guirassy dans une mêlée devant le but, et Declan Rice a trouvé la base du poteau. Arsenal a terminé avec 30 tirs, dont seulement quatre cadrés, et a manqué ses quatre grosses occasions.

Ce nul laisse Arsenal à 11 points. Le club manque l’occasion de se hisser parmi les deux premiers avant de recevoir Manchester City, tandis que Dortmund entre dans le top 8 avec 10 points.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs d’Arsenal à l’Emirates Stadium.

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Gardien et défense

Kepa Arrizabalaga (7/10) : Titulaire à la place de David Raya, l’Espagnol s’est montré hésitant sur les ballons aériens et a mal négocié un corner de Dortmund avant la pause, mais il a réalisé les arrêts importants. Il a repoussé une frappe en angle fermé de Gadou à la 44e minute et signé un bel arrêt devant Julian Ryerson à la 68e, même si le ballon est revenu sur Bellingham, signalé hors-jeu. Il a été battu par la frappe à ras de terre de Beier sur l’égalisation.

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Ben White (7/10) : Il a adressé un centre dangereux à Piero Hincapie en début de match et a bien épaulé Madueke sur la droite, mais a tiré largement au-dessus après avoir été servi dans une bonne position à la 62e minute. Jurrien Timber l’a remplacé lors du triple changement d’Arteta.

Ezri Konsa (7/10) : Serein avec le ballon et solide derrière pendant de longues périodes. Il a placé une tête à côté sur un corner de Rice à la 64e minute et s’est projeté pour participer aux attaques en fin de match. Il a toutefois commis une faute sur Waldemar Anton après avoir été lancé dans la surface par Gyokeres, puis a tiré au-dessus et à côté depuis l’axe de la surface dans le temps additionnel.

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Gabriel Magalhaes (6/10) : Dangereux sur coups de pied arrêtés, avec des têtes aux 16e et 64e minutes, il a vécu une soirée plus difficile en défense. Beier l’a devancé sur un centre à ras de terre de Daniel Svensson à la 48e minute, mais a complètement manqué le ballon. Sept minutes plus tard, il a repiqué dans l’axe en éliminant le Brésilien pour marquer.

Piero Hincapie (7/10) : Dortmund a attaqué de son côté plus que de tout autre, mais il a tenu bon et multiplié les montées. Il a obligé Gregor Kobel à intervenir sur une tête à la 58e minute et a remis le ballon en retrait sur l’action confuse de la 79e minute, au cours de laquelle celui-ci a heurté deux fois le poteau.

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Milieu de terrain

Declan Rice (7/10) : Il a beaucoup couru et s’est régulièrement retrouvé dans des positions dangereuses. Il a enroulé une frappe de loin juste au-dessus à la 33e minute, puis s’est retrouvé seul face au but deux minutes plus tard avant le retour de Nico Schlotterbeck. À la 84e, il a touché la base du poteau de son pied gauche, le moins à l’aise. Son tacle sur Jobe Bellingham a été l’un des gestes défensifs de la soirée.

Myles Lewis-Skelly (6/10) : À l’aise aux côtés de Rice lors de la bonne entame d’Arsenal, il a aussi remporté un duel aérien important dans sa propre surface. Mais Bellingham lui a pris le ballon dans une zone dangereuse au milieu de la première période. Bruno Guimaraes l’a remplacé à la 65e minute.

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Martin Odegaard (8/10) : Le meilleur joueur d’Arsenal. Le capitaine a créé neuf occasions. Avec Madueke, il a formé le premier duo de joueurs d’Arsenal, depuis que ces données sont recensées, à créer chacun au moins quatre occasions en une première période de Ligue des champions. Son influence a diminué après la pause, mais son ballon piqué pour la tête plongeante de Gyokeres et son coup franc astucieux à ras de terre, à l’origine de la mêlée devant le but, auraient tous deux dû déboucher sur le but de la victoire.

Attaque

Noni Madueke (8/10) : Une menace constante sur la droite. Il a offert l’ouverture du score à Gyokeres, créé plusieurs occasions pour Odegaard et son avant-centre, et provoqué la défense de Dortmund jusqu’au coup de sifflet final. Il regrettera de ne pas avoir maîtrisé le ballon revenu vers lui à la 15e minute alors que le but était grand ouvert.

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Christos Tzolis (6/10) : Vif en début de match, il a obligé Kobel à effectuer un bel arrêt sur une frappe enroulée à la 15e minute. Il s’est ensuite effacé à mesure que Dortmund prenait confiance et a cédé sa place à Eberechi Eze à la 65e minute.

Viktor Gyokeres (8/10) : Il a mené l’attaque avec détermination et ouvert le score d’une superbe frappe plongeante d’environ 23 mètres. Auteur de sept tirs au total, il aurait toutefois dû inscrire un deuxième but lorsqu’il a placé une tête à côté à environ 5,5 mètres du but à la 75e minute. Il a aussi eu de la chance que l’examen de la VAR ne retienne pas de main contre lui sur un corner de Dortmund en début de seconde période. Mikel Merino l’a remplacé à la 87e minute.

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Remplaçants et entraîneur

Jurrien Timber (6/10) : Entré à la place de White à la 65e minute, il a eu peu d’occasions de peser sur le match alors qu’Arsenal cherchait le but de la victoire.

Bruno Guimaraes (7/10) : Il a remplacé Lewis-Skelly à la 65e minute et aidé Arsenal à acculer Dortmund en fin de match, avant d’adresser le dernier ballon de la soirée dans la surface.

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Eberechi Eze (7/10) : Le remplaçant le plus efficace. Sa passe astucieuse et masquée a lancé Rice vers le but sur l’action du poteau à la 84e minute. Il a aussi vu deux de ses tentatives contrées, dont une dans le temps additionnel.

Mikel Merino (N/A) : Entré à la place de Gyokeres à la 87e minute, il a obtenu un coup franc en fin de match, mais n’a pas eu assez de temps pour faire la différence.

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Mikel Arteta (6/10) : Son équipe a dominé la première période et les 25 dernières minutes, avec 30 tirs au total, mais elle a été dominée pendant de longues séquences après la pause. Son triple changement à la 65e minute a permis à Arsenal de reprendre le contrôle. Quatre grosses occasions manquées ont toutefois transformé un match à sa portée en deux points perdus.