Bien que le Portugais Cristiano Ronaldo ait terminé sa participation à la Coupe du monde 2026 avec trois buts, cela n'a pas suffi à le placer parmi l'élite des stars du tournoi sur le plan de la performance, plusieurs joueurs arabes l'ayant surpassé après avoir affiché des niveaux remarquables, que ce soit avec leurs sélections ou sur le plan individuel.

Ronaldo a quitté la compétition dès le deuxième tour, à la suite de la défaite du Portugal face à l'Espagne, après avoir disputé 5 matches pour un total de 441 minutes et inscrit 3 buts. Toutefois, le recul de son niveau lors de la phase de groupes contre la Colombie et la République démocratique du Congo a nettement pesé sur son évaluation finale.

La plateforme « WhoScored », spécialisée dans les statistiques, a dévoilé son classement des meilleurs joueurs de la Coupe du monde 2026, dans lequel six joueurs arabes devancent le capitaine du Portugal, que ce soit par la note technique ou par l'impact qu'ils ont eu avec leurs sélections.

Le Marocain Achraf Hakimi arrive en tête des joueurs arabes, occupant la 22e place mondiale avec une note de 7,46, après avoir disputé 6 matches au cours desquels il a inscrit un but et délivré deux passes décisives, confirmant ainsi sa place parmi les meilleurs latéraux du monde.

Le gardien de l'Égypte Mostafa Chobier se classe 28e mondial avec une note de 7,38, après avoir livré un tournoi remarquable au cours duquel il a disputé 5 matches et repoussé deux penalties, s'imposant comme l'une des plus grandes surprises de la compétition.

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Le capitaine de l'Égypte Mohamed Salah figure quant à lui à la 48e place mondiale avec une note de 7,27, après avoir disputé 5 matches durant lesquels il a inscrit un but et délivré deux passes décisives, contribuant directement au parcours de l'Égypte.

La liste comprend également le Marocain Azzedine Ounahi, qui occupe la 108e place mondiale avec une note de 7,03 après avoir inscrit deux buts en 6 matches, aux côtés d'Ismaël Saibari, classé 141e avec une note de 6,96 après avoir marqué 3 buts avant qu'une blessure ne mette un terme à son parcours dans le tournoi.

Quant au Marocain Noussair Mazraoui, il se classe 153e mondial avec une note de 6,94, soit la même note que Ronaldo, mais il le devance grâce au parcours plus long du Maroc dans le tournoi ainsi qu'à un nombre de minutes de jeu plus élevé.