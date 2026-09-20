L'arbitre Ortiz Arias a fait l'objet de vives critiques après sa prestation dans la gestion du derby de Madrid entre l'Atlético et le Real, qui s'est soldé par une victoire des Rojiblancos sur le score de 2-1, lors de la septième journée de Liga.

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales litigieuses, a attribué une note choquante à Ortiz Arias : 0,25 sur 10.

Archivo VAR a justifié cette évaluation catastrophique en déclarant : « Un arbitrage épouvantable d'Arias, qui va le conduire directement à une mise à l'écart de l'arbitrage, après ce derby dans lequel il était impossible de commettre plus d'erreurs qu'il n'en a commises. »

Et de poursuivre : « L'arbitre madrilène fait partie de ces arbitres qui, dans certains matchs, se sentent au-dessus du bien et du mal. Il se tient devant vous avec sérieux et vous convainc d'une chose qui ne s'est jamais produite. Le problème, c'est que ce style, vous ne pouvez pas le choisir dans tous les matchs, et celui-ci était l'un de ces cas. »

Il a souligné : « Il a commencé par dispenser Baena du carton jaune à deux reprises, au milieu de légers rires et d'avertissements aux entraîneurs. Puis a débuté son effondrement complet. Au départ, il a sanctionné Bellingham d'un carton jaune sur une action de marchage, alors que le carton jaune aurait dû revenir à Cuti Romero. »

Il a ajouté : « L'arbitre s'est dirigé vers l'écran de visionnage, semble-t-il, en raison d'une confusion sur l'identité du joueur, bien que les règlements précisent que l'on ne peut pas revoir les fautes elles-mêmes, et cela s'est terminé par le transfert du carton jaune de Bellingham à Romero. Or, il s'agit d'une action qui ne mérite en aucun cas le carton rouge. »

Il a affirmé : « Il n'a même pas donné de carton jaune sur un tacle appuyé de Kang-in Lee sur Fede Valverde, qui a provoqué une entorse de la cheville du joueur du Real Madrid sous ses yeux. Et le joueur sud-coréen a quitté l'action en riant. »

Pour compléter le tableau, il s'est contenté de donner un carton jaune sur une action où Huijsen a retenu Giuliano Simeone dans la surface de réparation, sans aucune possibilité de jouer le ballon. Il s'agit d'une action évidente qui exige l'expulsion directe, mais l'arbitre s'est contenté dès le début de brandir le carton jaune.

Archivo VAR a conclu son rapport en déclarant : « Il obtient 0,25 parce qu'il a écrit son nom sur la copie d'examen. »

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