La Tchèque Linda Nosková a remporté le titre du tournoi de Wimbledon chez les femmes après avoir battu sa compatriote Karolína Muchová sur le score de 6-2, 5-7, 6-3, lors d'une finale palpitante marquée par des rebondissements dramatiques et de violentes fluctuations psychologiques sur le court central.

Au cours de cette rencontre de deux heures et demie, la lauréate a connu un passage à vide inattendu dans la deuxième manche après avoir laissé filer cinq balles de set consécutives alors qu’elle menait 5-2. Elle a alors quitté le court pour se rendre aux toilettes afin de retrouver sa concentration. C’est là que son regard s’est posé sur le plateau « Venus Rosewater » réservé à la championne, et elle s’est dit : « Je ne prendrai pas la petite assiette, je prendrai la grande. »

La joueuse de 21 ans a tenu sa promesse : revenue sur le terrain avec une détermination à toute épreuve, elle a conclu la rencontre d’un service fulgurant sur la sixième balle de match, puis s’est laissée tomber sur le dos, le visage caché dans ses mains, dans un moment d’émotion intense.

Elle a reçu le célèbre plateau des mains de la princesse Catherine, devenant la troisième joueuse tchèque à remporter Wimbledon en quatre ans, après Markéta Vondroušová (2023) et Barbora Krejčíková (2024), ainsi que la plus jeune championne depuis Petra Kvitová en 2011.

Ému, elle a dédié ce titre à sa mère, disparue peu avant son arrivée à Wimbledon il y a deux ans : « Je ne serais certainement pas ici sans elle », a-t-elle déclaré en envoyant un baiser vers le ciel, tandis que la légende Martina Navratilova essuyait une larme depuis la loge royale.

La rencontre a également été marquée par une forte présence tchèque en tribune royale, où Kvitova et Navratilova, détentrice du record des neuf titres à Wimbledon, étaient assises aux côtés de Kate, princesse de Galles, et de Jan Koudelka, vainqueur en 1973.

Actuellement douzième mondiale, Nosková intégrera le top 10 – à la septième place – lors de la mise à jour du classement lundi, son meilleur classement en carrière. Il s’agit de son deuxième titre sur gazon cette saison, après son succès à l’Open de Berlin.