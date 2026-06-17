Norvège - Sénégal : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Grp. I New York/New Jersey Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Norvège - Sénégal sera donné le 22 juin 2026 à 20 h 00 (EST) et à 00 h 00 (GMT).

Contexte de la rencontre

La Norvège a dominé l’Irak 4-1 lors de son entrée en lice, grâce notamment à un doublé d’Erling Haaland, l’avant-centre star de Manchester City.

Les Lions de la Teranga ont démontré leur dangerosité en contres-attaques lors de leur entrée en lice face à la France, finaliste de 2022, avant de s’incliner 3-1 contre les champions du monde 2018. Ils peuvent néanmoins espérer poser des problèmes à la Norvège grâce à leur trio offensif direct et rapide composé d’Ismaila Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané.

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Côté norvégien, l’attaquant star Erling Haaland, déjà auteur d’un doublé contre l’Irak, sera évidemment l’atout majeur, tandis que l’entraîneur Ståle Solbakken misera sur son organisation tactique pour contenir les assauts adverses.

Erling Haaland sera bien entendu l’atout majeur des Scandinaves.

Haaland, probable pointe de l’attaque, sera épaulé par Alexander Sørloth, tandis qu’un pressing haut et physique animera le front. Juste derrière, le Gunner Martin Ødegaard endossera son rôle de meneur de jeu, dictant le tempo depuis l’entrejeu. Dans l’entrejeu, Sander Berge tiendra le rôle de sentinelle, tandis que la paire de centraux Leo Østigård-Kristoffer Ajer organisera la défense pour protéger le gardien expérimenté Ørjan Nyland. L’entraîneur Ståle Solbakken anime le collectif norvégien dans un 4-3-3 résolument offensif, articulé autour d’un pressing haut destiné à étouffer la construction adverse et à imposer une domination physique et technique. Son identité tactique repose sur une discipline positionnelle stricte de la défense à quatre, soutenue par un milieu de terrain infatigable, laissant à son meneur de jeu avancé, Martin Ødegaard, une liberté créative totale pour dicter le rythme dans le dernier tiers.

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Les joueurs clés du Sénégal et le profil de l’entraîneur

Le trio évoluant en Arabie saoudite, composé de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy, forme la colonne vertébrale expérimentée d’une équipe sénégalaise solide. L’ancien attaquant de Liverpool, Sadio Mané, figure emblématique du pays, endossera à nouveau le rôle de talisman. Le gardien Edouard Mendy veillera sur ses buts, tandis que son ex-coéquipier de Chelsea, Kalidou Koulibaly, mènera la défense à quatre. Il faudra aussi garder un œil sur le milieu de Tottenham Pape Sarr et l’attaquant du Bayern Munich Nicolas Jackson, prêté par Chelsea.

À la tête de la sélection, Pape Thiaw – nommé en décembre 2024 pour succéder à Aliou Cissé – a mené les Lions de la Teranga jusqu’en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, avant que le forfait des Sénégalais, consécutif à une protestation, ne conduise à une victoire par forfait 3-0 du Maroc.

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Composition probable de la Norvège

Nyland ; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe ; Odegaard, Berge, Aursnes ; Sorloth, Haaland, Nusa.

Composition probable du Sénégal

Mendy ; Diatta, Koulibaly, Niakhite, Diouf ; Camara, Gana Gueye, Papa Gueye ; Sarr, Jackson, Mané.

Sélection norvégienne de 26 joueurs

Gardiens : Orjan Haskjold Nyland (Séville), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik ( Hambourg SV).

Défenseurs : Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Turin), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologne), Leo Skiri Ostigard (Gênes), Sondre Langas (Derby County) et Henrik Falchener (Viking).

Milieux : Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thilo Aasgaard (Rangers).

Attaquants : Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

La sélection sénégalaise de 26 joueurs

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Défenseurs : Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Milieux de terrain : Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Munich).

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken n’a pas encore dévoilé son onze de départ, et aucun souci de blessure ou de suspension n’a été signalé. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi, au fur et à mesure que la composition se précisera.

Même situation au Sénégal : le sélectionneur Pape Thiaw n’a pas dévoilé de onze type et aucun problème médical ou disciplinaire n’a été signalé. Plus d’informations seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Bilan

Sur ses cinq derniers matchs, la Norvège totalise deux victoires, deux nuls et une défaite. Elle a récemment partagé les points avec le Maroc (1-1) le 7 juin, après avoir battu la Suède 3-1 le 1er juin. Auparavant, elle avait concédé un 0-0 face à la Suisse en mars et dominé l’Italie 4-1 en qualifications pour la Coupe du monde de la FIFA 2025. Sa seule défaite au cours de cette série est un revers 2-1 concédé aux Pays-Bas en mars. Les Scandinaves ont inscrit 13 buts et en ont encaissé quatre au cours de ces cinq rencontres.

Le Sénégal, de son côté, totalise deux succès, un nul et deux revers sur ses cinq dernières sorties. Les Lions ont récemment partagé les points avec l’Arabie saoudite (0-0) le 9 juin, avant de s’incliner 3-2 face aux États-Unis le 31 mai. Auparavant, les Lions de la Teranga avaient battu la Gambie 3-1 et le Pérou 2-0 en mars. Leur plus large revers sur cette période reste un 3-0 infligé par le Maroc lors de la Coupe d’Afrique des nations en janvier 2026.

Bilan des confrontations directes

NOR Dernier match SEN 0 0 Nul 1 Sénégal 2 - 1 Norvège 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les deux sélections ne se sont affrontées qu’une seule fois : le Sénégal l’avait emporté 2-1 lors d’un match amical disputé à domicile le 1er mars 2006.

Classement

Au classement du groupe I, la Norvège pointe à la 3e place et le Sénégal à la 4e juste avant ce face-à-face.