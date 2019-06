Norvège, Odegaard critique Hegerberg de ne pas disputer la Coupe du monde

Martin Odegaard, prêté au Vitesse Arnhem, a tancé les critiques récentes d’Ada Hegerberg à l’encontre de sa fédération avec qui elle est en désaccord.

C'est sans doute la grande absente de cette première en . À seulement 23 ans, Ada Hegerberg a pris la décision délicate mais nécessaire à ses yeux de se mettre en retrait de la sélection norvégienne, qualifiée pour ce Mondial. Depuis deux ans et un Euro raté aux , l’attaquante de l’OL n’est plus apparue en équipe nationale. Dans son viseur, la Fédération norvégienne (NFF) qui n’aurait pas fourni assez d’efforts selon elle pour l’égalité hommes-femmes dans le ballon rond.

Alors au lieu d'être sur le terrain avec ses coéquipières, Ada Hegerbeg sera consultante pour TF1 lors du Mondial en France. Au sommet de sa forme, la première Ballon d'Or féminine de l'histoire avait ravivé les désaccords avec sa fédération dans une interview accordée à Le Monde, la veille du début du tournoi.

"La Norvège mérite mieux"

L'article continue ci-dessous

Prêté au Vitesse Arnhem par le , Martin Odegaard n'a pas apprécié les critiques d'Ada Hegerberg envers sa fédération : "Tu n’as rien trouvé de mieux à faire juste avant le début du Mondial ? Elles se sont qualifiées pour notre pays, c’est une des choses les plus importantes que peut vivre un joueur de football, et elles ont déjà reçu assez de pression négative. Ce n’est pas le moment, la sélection mérite mieux".

La Norvège est devenue la première nation du monde du football à payer ses joueurs masculins et féminins de manière égale à la suite du retrait de Ada Hegerberg. La jeune femme de 23 ans a disputé 66 matches pour son pays depuis ses débuts en 2011 et 38 buts. Elle a également été la première femme à remporter le Ballon d'Or norvégien en 20 ans lorsqu'elle a reçu le prix en janvier 2016. En son absence, l’équipe de Martin Sjogren a pris un départ fantastique en Coupe du Monde en battant le 3-0 grâce aux buts de Guro Reiten, Lisa-Marie Utland et Osinachi Ohale.

Après la première rencontre, Sjogren a salué le lien qui existe entre Reiten et Caroline Hansen dans son analyse du match, tout en saluant la capacité de son équipe à se disputer la Coupe du monde sans Hegerberg : "Nous avons ces joueuses, et nous avons travaillé très dur en tant que groupe pour nous renforcer chaque fois que nous nous rencontrons. Caroline et Guro ont été très bonnes pour nous pendant longtemps, donc je ne suis pas surpris que ces deux-là aient réalisé une si belle performance".