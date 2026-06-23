Norvège - France : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Norvège - France sera donné le 26 juin 2026 à 15 h 00 (HE) et à 19 h 00 (GMT).

Contexte de la rencontre

Ce duel au sommet du groupe I oppose une Norvège impressionnante à une équipe de France qui vise une troisième finale consécutive en Coupe du monde. L’attaquant de Manchester City Erling Haaland, déjà auteur de quatre buts en deux rencontres (victoire 4-1 contre l’Irak, succès 3-2 face au Sénégal), mène la charge pour les Scandinaves. Les Bleus ont affiché la même aisance, Kylian Mbappé célébrant sa 100e sélection par un doublé contre l’Irak. L’attaquant du Real Madrid totalise également quatre réalisations dans la compétition. Un spectacle prometteur pour les téléspectateurs du monde entier.

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Les joueurs clés et l'entraîneur de la Norvège

Erling Haaland, véritable pivot de la sélection norvégienne, forme avec Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) une paire offensive imposante, adepte d’un pressing haut. Juste derrière, Martin Ødegaard (Arsenal) dicte le jeu. Au milieu, Sander Berge assure un travail défensif infatigable, tandis que la paire de défenseurs centraux, composée de Torbjorn Heggem et Kristoffer Ajer, organise la ligne arrière pour protéger le gardien expérimenté Ørjan Nyland. Le sélectionneur Ståle Solbakken mise sur un 4-3-3 agressif, fondé sur un pressing haut destiné à étouffer la construction adverse et à imposer sa supériorité physique et technique. Blessé contre le Sénégal, l’arrière droit du Borussia Dortmund Julian Ryerson a dû céder sa place ; le Turinois Marcus Pedersen devrait donc le remplacer. Les atouts français et leur mentor

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Les joueurs clés et l’entraîneur de la France

Comme nous le savons tous, l’irrépressible Mbappé a inscrit un triplé lors de la finale de 2022 contre l’Argentine. Ousmane Dembélé, du PSG, a enfin inscrit son premier but en Coupe du monde contre l’Irak ; l’ancien joueur du Barça a désormais participé à trois tournois majeurs avec les Bleus. Tout juste sacré champion d’Europe et auteur de 35 buts cette saison, il sera épaulé par ses coéquipiers Désiré Doué et Bradley Barcola, ainsi que par Michael Olise (Bayern Munich) et Rayan Cherki (Manchester City) au sein d’une ligne d’attaque redoutable. Olise a déjà délivré deux passes décisives contre l’Irak, et sa complicité avec Mbappé pourrait mener les Bleus jusqu’au bout. William Saliba (Arsenal) pilote une arrière-garde à quatre d’un grand potentiel. La profondeur du groupe de Didier Deschamps est telle qu’Eduardo Camavinga, meneur de jeu du Real Madrid, reste sur le bord de la touche.

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Composition probable de la Norvège

Nyland ; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe ; Odegaard, Berge, Aursnes ; Sorloth, Haaland, Nusa.

Composition probable de l’équipe de France

Maignan ; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández ; Rabiot, Tchouameni ; Olise, Dembélé, Doué ; Mbappé.

Effectif norvégien de 26 joueurs

Gardiens : Orjan Haskjold Nyland (Séville), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik ( Hambourg SV).

Défenseurs : Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Turin), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodø/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bologne), Leo Skiri Østigard (Gênes), Sondre Langås (Derby County) et Henrik Ødegaard (Viking).

Milieux de terrain : Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thilo Kehrer (Rangers).

Attaquants : Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Les 26 joueurs de l’équipe de France

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux de terrain : N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaquants : Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Actualités et compositions d’équipes

La Norvège est entraînée par Staale Solbakken. Aucune information concernant la composition probable, les blessures ou les suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe locale. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Les Bleus sont dirigés par Didier Deschamps. Aucune information concernant la composition probable, les blessures ou les suspensions n’est encore disponible pour les visiteurs. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Norvège totalise trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières sorties, pour une seule défaite. Sa dernière prestation remonte au 16 juin : une victoire 4-1 contre l’Irak lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde. Auparavant, elle avait battu la Suède 3-1 en match amical et partagé les points avec le Maroc (1-1) en rencontre de préparation. Un match nul et vierge contre la Suisse et une défaite 2-1 face aux Pays-Bas complètent cette série de cinq rencontres. La Norvège a marqué neuf buts et en a encaissé quatre lors de ces rencontres, faisant preuve d’une efficacité offensive constante.

La France, de son côté, a remporté quatre de ses cinq dernières sorties. Les Bleus ont commencé leur Coupe du monde par une victoire 3-1 face au Sénégal le 16 juin, avant d’avoir précédemment dominé l’Irlande du Nord 3-1 et la Colombie 3-1 lors de rencontres amicales. Un match nul 1-1 contre le Maroc et une défaite 2-1 face à la Côte d’Ivoire constituent les seules ombres au tableau de cette série. La France a marqué 10 buts au cours de ces cinq rencontres et en a encaissé cinq.

Bilan des confrontations directes

NOR Derniers matches FRA 1 0 Nul 1 France 4 - 0 Norvège

Norvège 2 - 1 France 2 Buts marqués 5 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les deux nations se sont rencontrées à deux reprises dans le passé. La dernière confrontation remonte au 27 mai 2014, jour où la France s’est imposée 4-0 en match amical. Auparavant, la Norvège avait gagné 2-1 à domicile le 11 août 2010, également en rencontre amicale. Au bilan, la France mène la série avec une victoire contre une pour la Norvège, et un total de cinq buts marqués contre trois pour les Scandinaves.

Classement

Dans le groupe I, la Norvège occupe actuellement la première place du classement, tandis que la France est deuxième avant cette rencontre.