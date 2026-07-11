Norvège-Angleterre : Kane coupe court aux comparaisons avec Haaland : « C’est une bête, moi je suis un joueur différent. Ne nous comparez pas. »

Harry Kane contre Erling Haaland en quarts de finale de la Coupe du monde : tout est prêt pour le choc entre l'Angleterre et la Norvège. À la veille de ce grand match, le capitaine de l'équipe d'Angleterre a souligné les points communs et les différences entre ces deux grands buteurs. Voici ses propos lors de la conférence de presse





LA COMPARAISON - « Nous sommes deux joueurs complètement différents. Je sais que nous sommes tous les deux des avant-centres, mais nous occupons des rôles distincts sur le terrain : Erling est impressionnant, sa moyenne de buts par match est exceptionnelle, physiquement, c’est une machine. Sa finition est d’un très haut niveau et son palmarès de buts parle de lui-même. »

LES DIFFÉRENCES - « Je suis un joueur différent. J’aime toucher davantage le ballon, participer à la construction du jeu, tout en étant capable d’évoluer comme un véritable numéro 9. Je ne vois pas l’intérêt de nous comparer. Je le respecte énormément comme joueur. Évidemment, j’espère qu’il restera discret face à nous, mais tout le monde sait qu’il est fantastique. »





OBJECTIF EN VUE - « Mon objectif principal est de remporter la Coupe du monde, pas le Soulier d’or. Ma saison est jusqu’ici très positive, mais affronter des joueurs d’une telle qualité me pousse à donner le meilleur de moi-même. »