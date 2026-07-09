Norvège - Angleterre : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Coupe du monde - Quarts de finale Miami Stadium

Le coup d’envoi du match Norvège - Angleterre sera donné le 11 juillet 2026 à 17 h 00 (EST) et à 22 h 00 (GMT).

Présentation du quart de finale de la Coupe du monde Norvège - Angleterre

Une sélection norvégienne en plein essor défiera les « Three Lions », formation toujours très attendue, pour une place en demi-finale de la Coupe du monde. Avec deux des meilleurs attaquants de la planète sur la pelouse, la rencontre s’annonce captivante.

Comment la Norvège et l’Angleterre en sont arrivées là

La Norvège a déjà fait forte impression dans cette Coupe du monde. Ses supporters, nombreux et passionnés, ont créé une ambiance unique grâce à leurs chants envoûtants et à leurs célébrations dignes d’un équipage d’aviron. Sur le terrain, les cinq matches des Scandinaves ont produit pas moins de 21 buts. Le point d’orgue de leur parcours reste la victoire 2-1 face au Brésil en huitièmes de finale, signée par un nouveau doublé d’Erling Haaland.

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L’Angleterre a surmonté une adversité intense en huitièmes de finale, jouant plus de 40 minutes à 10 contre le Mexique dans un Estadio Azteca bondé, pour s’imposer 3-2 au terme d’un match à suspense. Cela fait désormais cinq quarts de finale consécutifs en grands tournois pour les Three Lions.

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Le Norvégien né à Leeds prêt à anéantir les rêves anglais

La machine à buts de Manchester City, Erling Haaland, voudra alourdir son total de sept réalisations lors de sa première Coupe du monde, épaulé par le meneur de jeu d’Arsenal Martin Ødegaard, son principal fournisseur de passes décisives. À 25 ans, il a déjà marqué 112 buts en 132 matchs de Premier League, l’un des championnats les plus exigeants au monde, et totalise plus de réalisations (62) que de sélections (51) avec la Norvège, soit une moyenne d’un but toutes les 71 minutes. Il a trouvé le chemin des filets lors de ses 14 dernières sorties internationales, pour un total de 27 buts. S’il trouve à nouveau le chemin des filets, il deviendra le premier Européen à marquer lors de ses cinq premiers matchs de Coupe du monde depuis l’Allemand Gerd Müller en 1970. En seulement quatre apparitions dans l’épreuve, il a déjà inscrit sept buts.

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Harry Kane est le principal atout des Three Lions.

Alors que le talentueux Anglais Harry Kane dépasse Wayne Rooney pour s’emparer seul de la deuxième place au classement des joueurs ayant disputé le plus de sélections avec l’Angleterre (120), derrière Peter Shilton, il voudra effacer le souvenir douloureux d’un penalty manqué en quarts de finale de 2022 contre la France. Avec 85 buts sous le maillot des Three Lions, Kane est le meilleur attaquant de la planète, à l’exception d’Erling Haaland.

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Nouvelles des équipes

Le latéral David Møller Wolfe est incertain pour la Norvège après avoir dû quitter le terrain face au Brésil. Le carton rouge de Jarell Quansah le prive de ce match pour l’Angleterre, tandis que Jordan Henderson a subi une blessure insolite au poignet lors des célébrations contre le Mexique.

Composition probable de la Norvège

Nyland ; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe ; Ødegaard, Berge, Berg ; Sørloth, Haaland, Nusa.

Composition probable de l'Angleterre

Pickford ; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly ; Rice, Anderson ; Madueke, Bellingham, Gordon ; Kane.

Statistiques clés Norvège - Angleterre

L’Angleterre a perdu cinq de ses six derniers matchs à élimination directe en Coupe du monde face à des sélections européennes.

Lors de onze des douze derniers matchs de la Norvège, les deux équipes ont trouvé le chemin des filets.

Lors des six derniers matchs officiels de la Norvège, un but a été inscrit après la 85e minute.

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Effectif norvégien de 26 joueurs

Gardiens : Orjan Haskjold Nyland (Séville), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hambourg SV).

Défenseurs : Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Turin), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bologne), Leo Skiri Østigård (Gênes), Sondre Langås (Derby County) et Henrik Fåne (Viking).

Milieux de terrain : Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thilo Kehrer (Rangers).

Attaquants : Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Sélection de 26 joueurs de l'Angleterre

Gardiens : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Défenseurs : Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Milieux de terrain : Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaquants : Anthony Gordon (Barcelone), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelone, en prêt de Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur norvégien Staale Solbakken n’a pas encore dévoilé de composition probable, et aucun blessé ni suspendu n’est à signaler chez les locaux à l’approche de ce quart de finale. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi, au fur et à mesure que le onze de départ se précisera.

Son homologue anglais Thomas Tuchel n’a pas non plus dévoilé son onze de départ, mais les Three Lions comptent déjà un absent : Jordan Henderson, opéré du poignet après la victoire contre le Mexique, quitte définitivement la compétition. Aucune autre blessure ni suspension n’a été signalée ; des mises à jour seront fournies dès qu’elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Norvège a remporté quatre de ses cinq derniers matches de Coupe du monde, sa seule défaite ayant été concédée face à la France (4-1) lors de la phase de poules. Elle s’est reprise en battant le Sénégal 3-2, puis la Côte d’Ivoire 2-1, avant d’éliminer le Brésil 2-1 en huitièmes de finale. Sur ces cinq rencontres, la Norvège a marqué 10 buts et en a encaissé 10, démontrant ainsi qu’elle est une équipe capable de se montrer dangereuse en attaque comme en défense.

L’Angleterre a remporté quatre de ses cinq dernières rencontres, ne concédant qu’un nul 0-0 face au Ghana en phase de groupes. L’équipe de Tuchel a d’abord dominé la Croatie 4-2, puis battu le Panama 2-0, la RD Congo 2-1 et enfin le Mexique 3-2 en huitièmes. Les Three Lions ont inscrit 11 buts et en ont encaissé six au cours de cette série.

Confrontations directes

NOR Derniers matches ANG 0 0 Nul 2 Victoires Angleterre 1 - 0 Norvège

Norvège 0 - 1 Angleterre 0 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 0/2

Les deux sélections se sont rencontrées à deux reprises dans le passé : l’Angleterre a gagné les deux fois sur le score de 1-0, d’abord en amical en Norvège en mai 2012, puis lors d’un autre match amical en septembre 2014.

Classement

La Norvège a terminé deuxième du groupe I lors de la phase de poules, tandis que l’Angleterre a remporté le groupe L avant de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que vainqueur de groupe.