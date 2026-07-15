Non seulement Lucas Digne, mais aussi deux stars mondiales se sont vu attribuer la note de 2 après le match France - Espagne

Les notes distribuéespar L’Équipe sont sans appel après l’élimination de la France de la Coupe du monde 2026. Mardi soir, les Bleus n’ont pas pesé lourd face à l’Espagne, qui s’est imposée 0-2 sans trembler.

Le média sportif le plus important et le plus influent de France ne mâche pas ses mots dans ses notes. Lucas Digne, qui quittera Aston Villa pour le Paris Saint-Germain après la Coupe du monde, obtient un 2.

« Avec son coup de tête incontrôlé et sa faute grossière sur Lamine Yamal, il a commis deux erreurs qui ont conduit au penalty. Il semblait être revenu dans le match avant la mi-temps, mais sa seconde mi-temps a été marquée par des pertes de balle répétées et son remplacement par Théo Hernández. »

Outre Digne, Ousmane Dembélé et Michael Olise sont pointés comme les plus grandes déceptions. « Le vainqueur du Ballon d’Or a pratiquement tout raté. Au fil des minutes, il s’est de plus en plus effacé jusqu’à devenir presque invisible. Une énorme déception. »

On lui reproche surtout son manque de rigueur. « Après avoir si bien joué lors des matchs précédents, il a cette fois-ci connu une véritable descente aux enfers et a logiquement été remplacé par Rayan Cherki. »

Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, ainsi que le sélectionneur Didier Deschamps, se voient attribuer un 3. Aucun Bleu n’atteint la moyenne.

Même son de cloche chez RMC Sport : « Le rêve américain s’arrête net. Mikel Oyarzabal et Pedro Porro dominent une équipe de France impuissante. On abordait la rencontre comme une finale, mais il n’y a pas eu match. »