Non, Kylian Mbappé n’a pas inscrit le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1

Les images sont formelles : Kylian Mbappé a inscrit son but avec quelques dixièmes de retard sur Michel Rio, qui revendique toujours le record.

Le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 ? Lors de la démonstration du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Lille (7-1) dimanche, Kylian Mbappé a trouvé la faille dès le coup d’envoi, après huit petites secondes de jeu : engagement, trois passes, dont la dernière en profondeur signée Lionel Messi, pour le lob astucieux du Français et l’ouverture du score.

Mbappé en retard de quelques dixièmes

Huit secondes. Du jamais vu en Ligue 1 depuis Michel Rio, buteur express avec Caen face à Cannes, le 15 février 1992 avec Caen. Mbappé n’a donc pas "battu" le record du Caennais. Il l’a égalé, tout au mieux. Et encore : selon l’intéressé, contacté par le site 20 Minutes, le champion du monde accuse quelques dixièmes de retard…

À lire : "Attention l'Europe", ce PSG a très faim

"J’ai appelé un pote qui bosse à la vidéo dans un club pro. Comme il a du matos de professionnel, je lui ai demandé de reprendre les images des deux buts. Et moi, je suis un peu sous les huit secondes alors que Kylian, que j’adore au passage, est un peu au-dessus des huit. Si on reprend les images, Mbappé est en 8’’06 et moi à 7’’72", a estimé Michel Rio.

"Ça se voit à vitesse réelle"

"Et d’ailleurs ça se voit à vitesse réelle, quand ma frappe rentre dans le but, le ballon de Kylian est aux six mètres encore. Lui, quand il va en profondeur, la balle prend un rebond. Alors que moi, c’est un ballon que je reçois auquel je redonne de la vitesse", a-t-il conclu. Et les images lui donnent effectivement raison, comme le prouve ce montage largement diffusé sur les réseaux sociaux.

Michel Rio conserve donc son record du but le plus rapide de l’histoire du championnat français, mais… il souhaite tout de même le partager avec Mbappé, comme il l’a confié à 20 Minutes : "Je suis content de le partager avec Kylian, qui est un joueur hors-norme. En plus ça remet en lumière mon but à moi, c’est sympa. Je le disais en me marrant à des potes depuis quelques années : s’il y en a un qui peut battre mon record, c’est Mbappé. Mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite !" Lui si, sans doute.